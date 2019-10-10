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Курды Сирии могут обратиться за помощью к России - политолог о плане Эрдогана

10 октября 2019, 04:24  •  76 • Политика
Турецкий политолог Джейлан Озгюль прокомментировала план президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, указав на то, что курды Сирии могут обратиться за помощью к России.
Сирийские курды могут обратиться за помощью к властям Сирии и России в связи с началом военной операции Турции. Об этом телеканалу "360" заявила турецкий политолог Джейлан Озгюль.
Речь идет об операции под названием "Источник мира", в которой задействованы турецкие солдаты и боевики из оппозиционного движения "Сирийская свободная армия" (ССА). Под ударом оказались курдские ополченцы и террористы из запрещенной в России группировки "Исламское государство".
По словам главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, целью кампании является полное уничтожение террористической угрозы и стабилизация ситуации на южных границах. Она также должна позволить сирийским беженцам вернуться домой.
По мнению Озгюль, Москва оказалась в ложном положении, ибо она сохраняет хорошие отношения с курдами и оказывает им поддержку. Но Турция планирует создать зону безопасности для сирийских беженцев, в чем заинтересованы все стороны.
Впрочем, Анкара сильно рискует. Новый конфликт может спровоцировать беспорядки внутри страны. Кроме того, турецкое руководство может разозлить Евросоюз, который является главным торговым партнером.
Еще одной угрозой может стать побег террористов, которых курды удерживают в плену. Эрдоган обещал взять под стражу арестантов, но не исключено, что из-за боев некоторые смогут освободиться.

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