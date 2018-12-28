Курды попросили: войска Асада заняли Манбидж

Сирийская армия вошла в город Манбидж на севере страны, ранее контролируемый курдами, и подняла там флаг САР. Об этом сообщили представители генштаба Вооруженных сил республики, передает SANA.

Ранее силы самообороны сирийских курдов (YPG) обратились с письменным заявлением к официальным властям и командованию войск САР с просьбой защитить территории от турецкого вторжения. Как отмечали представители курдов, в то время как бойцы YPG борются с террористами «Исламского государства» (ИГ (организация запрещена в России), организация запрещена в РФ) на востоке Сирии, им угрожает нападение со стороны Турции в северной части арабской республики.

«Мы, Отряды народной самообороны, заявляем, что после того как выйдем из Манбиджа, отправимся на восток от реки Евфрат и в другие районы. Мы призываем сирийское государство защитить земли, население, границы и послать свои вооруженные силы для обеспечения безопасности этих пунктов и защиты района Манбиджа от турецкой угрозы», — указано в обращении курдов.

В свою очередь, в генштабе САР ответили, что сирийские военнослужащие обеспечат безопасность жителей города и окружающего района, поскольку эти действия входят в обязательства армии.

Представитель сирийских курдов в России Джавад Мухаммад прокомментировал ситуацию, подчеркнув, что курды вместе с правительственными силами будут противостоять Турции.

«Мы приветствуем это. Сирийские силы нам помогли противостоять Турции, потому что мы один сирийский народ, а турки просто хотят оккупировать наши территории. То, что они вошли, — это очень даже прекрасно. Надо опередить турков, потому что они уже договариваются с американцами, чтобы им передать Манбидж, а мы хотим передать нашей национальной армии, чтобы она нас защитила», — сказал он в эфире НСН.

По словам собеседника, курды рассчитывают, что САР отправит в Манбидж «серьезные вооружения», чтобы вместе «противостоять турецким террористическим исламским группировкам, которые турки нам готовят».

Независимый журналист и политолог Александр Асафов считает, что представители YPG попросили помощи у Дамаска, поскольку у них не было выбора.

«Для курдских вооруженных формирований это было единственным шансом на выживание. Только добровольная передача захваченных ранее территорий правительственным силам САР — это гарантия их дальнейшего существования в том или ином виде. Сирия осталась единственной стороной конфликта, которая была готова к диалогу с ними, с которой не нужно было бы вступать в военный конфликт, что означает для YPG окончательный крах. Курды оказались в тупике и обеими руками ухватились за последний шанс спастись», — приводит слова эксперта ФАН.

Позиция курдов резко осложнилась после того, как США объявили о выводе своих войск из Сирии, считает он. Альтернативой для YPG являлась гибель от турков и союзных им боевиков, которые вряд ли стали бы тратить время на переговоры с курдами после ухода американцев.

«Курдам угрожало начало активной фазы турецкой операции, которая была обусловлена широким жестом президента США Дональда Трампа, сказавшего своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, мол, теперь Сирия твоя.

Анкара, безусловно, настроена решительно, в случае наступления она даже не будет разговаривать с главарями YPG. Эта операция, если все же будет запущена, кончится очень печально для всех членов курдских группировок и лиц, как-то связанных с ними. Поэтому курды и пытаются выйти на переговорную позицию с законным правительством САР, ведь это единственная возможность их сохранения в каком-либо виде», — подытожил Асафов.

При этом президент Турции Тайип Эрдоган назвал сообщение о переходе сирийского Манбиджа под контроль Дамаска психологической операцией, отметив, что ситуация там остается неопределенной.

«Это психологическая операция. Они установили флаг, час назад я говорил с разведкой, пока ничего определенного нет. Завтра утром наша делегация поедет в Москву — главы МИД, разведки, Минобороны. Они там обсудят ситуацию со всех сторон. После этого я с [президентом РФ Владимиром] Путиным проведу переговоры по телефону, возможен и мой визит в Сочи или в Москву. Мы против разделения Сирии, наша цель – чтобы оттуда ушли террористы. Тогда дел там у нас не останется», — заявил он журналистам.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что власти страны планируют как можно быстрее начать операцию к востоку от реки Евфрат. Это заявление было сделано после того, как президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских военных из Сирии. При этом он подчеркнул, что в США признали задержку по выводу курдских формирований в Манбидже. Ранее в МИД Турции также отмечали, что никто не сможет помешать Анкаре провести операцию по выдворению террористов из сирийских районов.