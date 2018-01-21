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Курды попросили Россию остановить вторжение Турции в сирийский Курдистан
21 января 2018, 14:39 • 216 • Политика
По словам представителя в Москве, оккупация Африна турецкими войсками подвергает опасности около миллиона людей.
Россия должна остановить военную операцию Турции против сирийских курдов. Об этом заявил представитель Северного Курдистана в Москве Роди Осман.
По его словам, турецкие ВВС начали бомбить провинцию Булбул. "Одобрение этой операции против Африна — большая ошибка", - заявил Роди Осман.
Россия должна "отменить зеленый цвет на операцию", данный Турции, и не быть на одной стороне с режимом Эрдогана, заявил курд. "Россия сама знает, что фашистский турецкий режим является очагом и пособником террористов", — сказал Осман.
Поддержка военной операции Турции, которая привела к оккупации Африна турецкими войсками, подвергает жизнь около миллиона людей опасности. Населению Курдистана грозит массовое убийство военными Турции, подчеркнул он.
Напомним, в воскресенье турецкие танки вошли в сирийский Африн, оказав поддержку операции оппозиционной Свободной сирийской армии (ССА) против курдских формирований. Турецкая бронетехника оттеснила силы самообороны курдов, отступающие от границы вглубь территории Сирии.
Слова Османа приводит РИА Новости.
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