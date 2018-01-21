Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Турция может привлечь к операции в Африне сухопутные войска
Тысячи феминисток, мигрантов и ЛГБТ вышли на митинги протеста против Трампа
Турецкие танки поддержали наступление сирийской оппозиции в Африне
Евросоюз: теория заговора – уже не только теория?
Главная / Политика

Курды попросили Россию остановить вторжение Турции в сирийский Курдистан

21 января 2018, 14:39  •  216 • Политика
По словам представителя в Москве, оккупация Африна турецкими войсками подвергает опасности около миллиона людей.
Россия должна остановить военную операцию Турции против сирийских курдов. Об этом заявил представитель Северного Курдистана в Москве Роди Осман.
По его словам, турецкие ВВС начали бомбить провинцию Булбул. "Одобрение этой операции против Африна — большая ошибка", - заявил Роди Осман.
Россия должна "отменить зеленый цвет на операцию", данный Турции, и не быть на одной стороне с режимом Эрдогана, заявил курд. "Россия сама знает, что фашистский турецкий режим является очагом и пособником террористов", — сказал Осман.
Поддержка военной операции Турции, которая привела к оккупации Африна турецкими войсками, подвергает жизнь около миллиона людей опасности. Населению Курдистана грозит массовое убийство военными Турции, подчеркнул он.
Напомним, в воскресенье турецкие танки вошли в сирийский Африн, оказав поддержку операции оппозиционной Свободной сирийской армии (ССА) против курдских формирований. Турецкая бронетехника оттеснила силы самообороны курдов, отступающие от границы вглубь территории Сирии.
Слова Османа приводит РИА Новости.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

216
Источник
Похожие новости
21 января 2018, 11:24
Боровшийся за этику конгрессмен США домогался к своей помощнице
21 января 2018, 14:39
Курды попросили Россию остановить вторжение Турции в сирийский Курдистан
21 января 2018, 01:39
Южная Африка: новые планы радикального преобразования общества

20 января 2018, 19:09
Миссия ООН не справляется: Сербы попросили Путина защитить их от Косово и террористов
20 января 2018, 22:24
Спикер парламента Молдавии хочет взыскать с России миллиарды долларов
21 января 2018, 14:39
Тысячи феминисток, мигрантов и ЛГБТ вышли на митинги протеста против Трампа
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
17 января 2018, 22:54
Украинские демоны призвали к этническим чисткам и убийствам сограждан
17 января 2018, 00:09
"Закон о реинтеграции" Донбасса: Порошенко жертвует националистами ради Брюсселя
19 января 2018, 00:54
Суд или деньги! Кредиторы поставили Украине ультиматум
19 января 2018, 00:54
Эстония разделила русских и украинцев на высшую и низшую касты
14 января 2018, 21:56
Письмо Порошенко и учеба его сына
20 января 2018, 02:54
"Нафтогаз" расписался в бессилии: Европа вместо Украины выбрала "Северный поток - 2"
17 января 2018, 09:39
«Отношения России и США ушли на ноль»: о чём говорили Назарбаев и Трамп на встрече в Вашингтоне
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.