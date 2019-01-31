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Курды по указке США развернули колонну с гумпомощью жителям Сирии

31 января 2019, 03:09  •  60 • В мире
Российские военные заявили о блокировке курдами колонны гумпомощи в Сирии. Как рассказал представитель российского Центра по примирению враждующих сторон, курдские формирования развернули колонну с гумпомощью возле Эль-Хусайнии.
В Сирии была блокирована колонна гумпомощи от правительства страны. Как сообщил ​руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-лейтенант Сергей Соломатин, автоколонну блокировали курдскими формированиями из состава проамериканских "Сирийских демократических сил".
Отмечается, что всё произошло возле Эль-Хусайнии.
Как пояснил Соломатин, 10 грузовых автомобилей с "гуманитаркой" от правительства Сирии не смогли проехать из-за действий курдских бойцов.
Соломатин добавил, что курды сослались на запрет со стороны американских военных. Отмечается, что автоколонне пришлось вернуться обратно, передаёт ТАСС.
29 января Пентагон заявил, что возглавляемая курдами демократическая коалиция готовится к "финальной битве" с силами запрещённого в РФ "ИГ" на востоке Сирии, после чего территория страны будет освобождена от террористов.​
После вывода своих войск из Сирии США планируют оставить курдам вооружение - бронетехнику, минометы и противотанковые комплексы, ранее сообщал Reuters.

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