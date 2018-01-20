Курды ответили Турции огнем

На границе Турции и Сирии происходит быстрая эскалация конфликта — в ночь на 20 января бойцы курдских сил самообороны убили четырех военных вооруженных сил Турции. Бой в районе пограничного поселения Бюльбюль завязался после того, как турки попытались проникнуть вглубь сирийской территории. За несколько часов до этого Турция подвергла массированному артобстрелу позиции сил самообороны сирийских курдов.

Бойцы курдских сил самообороны (КСС) убили четырех военных вооруженных сил Турции на сирийско-турецкой границе в ночь на 20 января, сообщает ливанский телеканал Аль-Маядин со ссылкой на собственный курдский источник.

Бой в районе пограничного поселения Бюльбюль, на территории, подконтрольной КСС завязался после того, как турки попытались проникнуть вглубь сирийской территории. Турков сопровождал отряд специального назначения, передает РИА «Новости».

За несколько часов до этого вооруженные силы Турции подвергли массированному артобстрелу позиции сил самообороны сирийских курдов (YPG) также на сирийско-турецкой границе — в районе Африн. Турками было нанесено не менее 10 ударов, передает ФАН.

«Более 70 ракетных снарядов, запущенных турецкой артиллерией из города Хатай на юге Турции, упали на город Раджу и соседние города, что привело к большому материальному ущербу, наряду с разрушением здания местной радиостанции», — рассказали бойцы YPG.

Днем ранее министр обороны Турции Нуреттин Джаникли заявил, что военную операцию турецких вооруженных сил в Африне можно считать начавшейся. При этом, как отметил глава ведомства, операция началась с трансграничного обстрела, и турецкие военные не были направлены в Африн. Когда на территории Африна начнется полноценная операция и какие именно турецкие силы в ней будут участвовать, он говорить отказался.

«Операция будет выполнена. Террористические организации будут изгнаны оттуда. Это может случиться сегодня, это может случиться завтра, это может случиться вечером. Операция в Африне может занять много времени», — добавил Джаникли.

Днем ранее заместитель министра иностранных дел Сирии Файяс Мекдад заявил, что воздушные силы страны будут сбивать любые турецкие истребители и другие военные самолеты, которые будут проводить атаки на какие бы то ни было объекты на сирийской территории.

«Сирия рассматривает любые воздушные атаки или наземные операции Турции против курдского анклава в региона Африн как «агрессивный акт» и нарушение международного права», — сказал сирийский дипломат.

Официальный представитель госдепартамента США Хизер Нойерт призвала Анкару «не предпринимать шагов» по возобновлению операции «Щит Евфрата», о чем объявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Между тем сам Эрдоган обвиняет США в создании курдских военных отрядов в Сирии – на самой границе с Турцией. 15 января он пригрозил уничтожать создаваемые все курдские военные соединения на севере Сирии. По его словам, эти формирования, основу которых должны составить курдские вооруженные подразделения, угрожают национальной безопасности Турции.

«Сейчас Америка возле наших границ создает террористическую армию, которая угрожает безопасности Турции. Наша задача — задушить эту армию, пока она не родилась. Если США хотят с этими дикими существами наладить сотрудничество — это их дело. Но мы этого не позволим», — сказал турецкий лидер.

Глава МИД России Сергей Лавров также указывал, что США занимаются формированием альтернативных органов власти в Сирии, и это, по словам дипломата, противоречит обязательствам Вашингтона.

«То, что США всерьез занимаются формированием альтернативных органов власти на огромной части сирийской территории — это факт, и это, конечно, абсолютно противоречит их собственным обязательствам,

под которыми они не раз подписывались, в том числе в Совете Безопасности, о приверженности территориальной целостности Сирии», — пояснил глава российского внешнеполитического ведомства.

По словам Лаврова, госсекретарь США Рекс Тиллерсон неоднократно ему говорил, что единственная цель и причина присутствия американцев в Сирии — это победа над террористической организацией «Исламское государство» (запрещено в РФ), сообщает RT.

«Теперь у них возникают гораздо более далеко идущие планы. Придется с этим считаться и искать пути, которые все-таки не позволят подрывать суверенитет сирийского государства», — отметил глава МИД России.

Также сообщалось, что американские власти решили скорректировать планы по созданию «сил безопасности границы» в Сирии из-за позиции Анкары по данному вопросу.

«Военные США быстро сворачивают планы формирования приграничных сил численностью 30 тыс. человек в Сирии после того, как данное предложение вызвало дипломатический конфликт с Турцией», — писали американские СМИ.