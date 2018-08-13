Курды объявили войну США

Курды, по меткому выражению одного российского эксперта, являются исключительно американским проектом. Речь о расцвете курдской идеи в период упадка мощных ближневосточных режимов.

В Ираке Пешмерга создала практически совершенно независимую от Багдада автономию на руинах государства Саддама Хусейна, долгое время правившего твердой рукой. Разумеется, при Хусейне все это было бы невозможно, так что своему успеху курды на 99% обязаны дяде Сэму. И плевать, что при этом весь остальной Ирак ввергся в пучину абсолютного хаоса, конца которому нет уже как пятнадцать лет. Да, зато курды на пути к своей мечте, и возможно сейчас, они подобрались к ней так близко, как никогда раньше. Осталось только дождаться, когда Штаты продолжат уничтожать государственность в соседних странах, включающих в свой состав территории предполагаемого Великого Курдистана.

Вслед за Ираком настала очередь Сирии. Сложно сказать, какова роль Штатов в событиях, предшествовавших гражданской войне. Очевидно только то, что высшее руководство США одобряло многочисленные акции протеста и массовые беспорядки. Позже эта поддержка антиправительственной деятельности трансформируется в финансирование и вооружение различных радикальных группировок оппозиции. Так что вполне логично заключить, что Вашингтон был заинтересован в приближении анархии. Вероятно, он даже приложил руку к событиям 2011 года. Все это прямо или косвенно связано с курдами. Потому как на данный момент, именно они являются основными выгодоприобретателями гражданского конфликта в Сирийской арабской республике.

Из всех оппозиционных группировок они единственные к настоящему времени обзавелись собственным государственным образованием. Имя ему Рожава, пускай оно никем не признается, но фактически здесь властвуют именно курды. В общем, до недавнего времени все говорило о том, что Штаты реализовали свой очередной геополитический проект по созданию марионеточного моноэтнического псевдогосударства, простирающегося от горного хребта Аманос до самого хребта Загрос, что в Иране. Очень амбициозно, ибо этот кусок земли открывает широкие возможности для осуществления тотального контроля чуть ли не всего азиатского региона, если учитывать возможности американского военно-промышленного комплекса.

Но в Сирии США несколько просчитались. Здесь с курдами у них не сложилось столь теплых отношений как с иракской Пешмерга. Причин тому много — во-первых, сирийские Отряды народной самообороны идеологически ближе с Рабочей партией Курдистана, чем с иракскими собратьями. По сути, многие курдские проекты в САР начинались под эгидой РПК. Например, в Турции лишь узкие специалисты как-то разделяют эти формирования, остальные же зачастую используют их наименования как синонимы. И это очень важно. РПК всегда симпатизировала России, а раньше — Советскому Союзу, и это чувство в некоторой степени передалось сирийским курдам. Во всяком случае, актов намеренной агрессии против российских формирований в САР никогда не было зафиксировано. А лидеры крупнейших политических сил сирийских курдов не позволяли себе оскорбительных выражений в адрес РФ. Были кое-какие незначительные претензии, но о них быстро забыли. При этом после того, как наши военные оказались в Сирии, курды практически перестали воевать с местными правительственными войсками.

Это обстоятельство, а так же неопределенная позиция США к турецко-курдскому конфликту, порождает не просто холодные отношения, но даже некоторую вражду сирийских курдов к своим главным покровителям. Определенно американцы теряют влияние в северных провинциях САР. Об этом так же говорит сближение Камышлы (столица самопровозглашенного курдского государства — авт.) и Дамаска, которое проходит под контролем со стороны Москвы. Ну, а апогеем американо-курдского кризиса на данный момент, можно назвать учащающиеся вооруженные столкновения между американскими солдатами и бойцами Отрядов народной самообороны.

Так, большой резонанс получило недавнее журналистское расследование инцидента в Дэйр-эз-Зоре. Курды и американские морские пехотинцы, совместно участвовавшие в операции против ИГИЛ*, устроили перестрелку между собой. В результате один из американцев был дважды тяжело ранен, а Отряды народной самообороны потеряли бойца. Эту неприятность пытались замять, но не удалось. Слух распространился сначала из курдских источников, которые были крайне недовольны тем обстоятельством, что американцы, ликвидировавшие их собрата, приставлены к награде у себя на родине. Причиной награждения являлся как раз тот самый случай — мол, военные США проявили смелость и отвагу, несмотря на неожиданный огонь со стороны, казалось бы, союзника.

По нашей информации, этот случай далеко не единственный. Источники в турецкой армии сообщают, что американцы неоднократно делились с ними историями об агрессивности не только Отрядов народной самообороны, но и даже мирного курдского населения. Столкновения с применением оружия имели место быть совсем недавно — после вывода Отрядов народной самообороны из Манбиджа. Сразу после вывода начались стихийные митинги, в американцев кидали камни, а в один из дней даже было подорвано взрывное устройство, убившее двух граждан США. Так повторялось несколько раз, в один из таких случаев были жертвы со стороны курдов. Благодаря стараниям старейшин города с этим вопросом удалось довольно быстро справиться, тем не менее, осадок остался.

Российский востоковед и политолог Каринэ Геворгян полагает, что в курдской среде всегда были люди, понимавшие, что американцы просто пользуются ими, и продлится это до поры до времени. Однако этого было недостаточно, сейчас же на фоне множества событий происходит переориентация курдской элиты. Разумеется, на этом фоне возможны даже боевые столкновения, но массовый характер это явление никогда не носило, и точно не будет.

Наш источник в военном руководстве РФ сообщает, что российские специалисты в Сирии находятся в постоянном контакте с курдами. Эпизод с подстреленным американцем был известен. Так же курды рассказывали об аналогичном происшествии близ Ракки. Практически сразу после освобождения города от игиловецев случился конфликт между группой военнослужащих США и курдами. Первые были недовольны тем, что в ходе штурма города бойцы Отрядов народной самообороны действовали недостаточно эффективно и не подчинялись приказам. В результате этого военным США пришлось самим выполнять некоторые наземные боевые задания. Потерь не удалось избежать. Мэттис (министр обороны США — авт.) говорил об одном погибшем американце в ходе этой операции, но на самом деле, США потеряли около пяти человек. Это и было основной претензией к курдам. По итогам перепалки несколько членов курдских формирований фактически были казнены — американцы их застрелили.

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*Движение «Исламское государство» (ИГИЛ) — решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена