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Курды обвиняют Россию в предательстве

17 декабря 2018, 22:39  •  136 • В мире
Турция в ближайшее время нападет на Сирийские демократические силы (SDF), но курдские ополченцы обвиняют в этом Россию. Командир SDF Полат Джан считает, что перемирие России с Турцией по Идлибу ускорило борьбу Анкары с курдами на востоке. Насколько обоснованы повторяющиеся претензии к Москве?
Автор:
Гасанов Камран
В прошлом материале мы отмечали, что Турция выбрала самый подходящий момент для удара по курдским Отрядам народной самообороны (YPG), составляющим костяк Сирийских демократических сил (SDF), которые расположились на северо-востоке Сирии, за рекой Евфрат. Сегодня турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что операция будет проведена «со дня на день», а курдские военные обвинили Россию в том, что, благодаря перемирию по Идлибу, Турция теперь может бросить свои силы против них.
Мир в Идлибе развязал руки Эрдогану
После сентябрьской сделки Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по Идлибу на западе Сирии временно воцарился мир. Ставятся все новые «дедлайны» для вывода боевиков из демилитаризованной зоны, потому что Анкара пока не справляется со своей задачей. Одним словом, боевых действий, которые отвлекли бы турецкие силы, здесь не будет. В случае нападения армии Башара Асада на Идлиб, туркам пришлось бы серьезно попотеть и усилить свою поддержку оппозиции, чтобы миллионы людей не бежали в Турцию.
Так вот, пока здесь в Идлибе все тихо, Эрдоган может концентрироваться на востоке Сирии. США, конечно, сказали, что будут против турецкой операции, но смогут ли они реально что-то противопоставить этому – вопрос. В беседе с Царьградом ведущий военный эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров объяснил, что турки могут провести операцию, минуя расположенные там американские базы.

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