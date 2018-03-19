Курды добились, чего хотели: Отморозили себе Африн назло Асаду

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Президент Турции официально сообщил о взятии столицы курдского кантона Африн в Сирии

Реджеп Тайип Эрдоган на своём уровне высшего лица Турции подтвердил, что столица курдского анклава на севере Сирии Африн очищена от вооружённых отрядов курдов и взята под контроль турецкой армией и подконтрольными туркам отрядами Сирийской свободной армии (САА).

Не сенсация, но разочарование

Сенсацией это не стало. Данной новости ожидали по меньшей мере три последние недели. Уже тогда для наблюдателей стало едва ли не физически ощутимо, что сопротивление курдских отрядов самообороны становится всё более анемичным, истончаясь, будто вена, из которой вытекает кровь. Падение Африна было делом не то что времени – как раз с ним-то было всё ясно, - а чисто желания и расчёта турецких военных.

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Спасти город, как и вообще весь кантон сирийских курдов, оторванных от их основных территорий восточнее, могло только одно: мгновенная переориентация курдов с очевидно уже перечёркнутой не ими, но – перечёркнутой идеи курдской федерации на идею строгой лояльности Дамаску. Разумеется, и в этом случае ни о какой автономии речь тоже бы не шла, - Асад доверяет курдам не больше своего личного врага Эрдогана. Курдам всё равно пришлось бы разоружить свои вооружённые отряды, впустить в свои города органы государственной власти Сирии и в целом жить по сирийским законам.

Но, во-первых, они оставались бы в Сирии, а не под пятою люто ненавидящей их официальной Турции. А во-вторых, для них оставалась бы известная свобода автономного – всё же автономного – существования в своём кантоне. Это если говорить о той же формуле, что создана русскими военными и в той или иной мере апробируется через центры примирения: тяжёлое вооружение и верховная власть – Дамаску, местная милиция с лёгким вооружением плюс устройство и регулирование жизни на низах – местным муниципалитетам, старейшинам, племенным вождям, авторитетным полевым командирам. То есть – этакая маленькая империя рождается на месте Сирии: строгое централизованное руководство по вертикали – но живите своим укладом по горизонтали. Хотя и в рамках закона, разумеется.

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Ну и, правда, есть и третья причина: в этом случае курды не попали бы на поток и разграбление протурецким отрядам, которым, судя по поступающей информации, турки отдали Африн. Во всяком случае, появившиеся в сети фотографии оттуда показывают картину тотального хапка и разграбления, которые вызывают только один вопрос: а успели ли уйти из города "гражданские" курды? А то ведь это – Восток: уже в стороне от картинок с ними могут проделывать примерно то же, что они проделывали с армянами в 1915 году…

С точки зрения же политической поражение курды устроили не только себе, но и режиму Башара Асада в Дамаске. Ибо Эрдоган неспроста несколько раз в своём заявлении поминал "сирийскую оппозицию":

…при поддержке ВС Турции подразделения ССА вошли в Африн… Город полностью перешёл под их контроль… Там сейчас развиваются флаги Турции и сирийской оппозиции".

И это действительно огромное разочарование для Дамаска: ССА, которую там, где не бьют, потихоньку законопатили в Идлиб, где она предаётся сомнительным удовольствиям "пострелушек" с совсем конченными террористами, - этой ССА вручили под контроль целую провинцию. Чистую и от "чёрных", и от "зелёных" террористов, в коей, следственно, она сможет невозбранно строить собственную государственность, альтернативную Дамаску. Да ещё под плотным зонтиком Турции.

При поддержке ВС Турции подразделения ССА вошли в Африн. Фото: www.globallookpress.com

Зачем курды это сделали?

Затем, что это – курды.

Как показывают источники с мест, они уходили из Африна, побросав там не только кучу стрелкового оружия (то есть превратились в "мирных феллахов"), но и оставив протурецким прокси кучу противотанковых ракетных комплексов (ПТРК), кучу выстрелов к ним, и множество всякого другого "хабара", который явно в ближайшее время всплывёт и в Идлибе, и в Восточной Гуте, и в других местах, где гнездуется ССА.

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Зато курды уверенно перешли на информационный язык, милый и понятный Западу и всяческой антиправительственной сирийской общественности за рубежами Сирии. "Сирийские курды заявили об авиаударе Турции по больнице в Африне" – "Анкара опровергла сообщение об авиаударе по больнице в Африне" – это всё волшебно, но это не война. Во всяком случае, не война за свою свободу.

Правда, курдские военачальники уже уверенно стали заявлять, что, мол, их бойцы

сохранили свой потенциал и организуют повсеместное вооружённое сопротивление интервентам".

Как сообщает ТАСС со ссылкой на агенство Firat, "курдские отряды "Сил народной самообороны", покинувшие административный центр Африн, объявили о переходе к тактике партизанской войны против турецких войск на севере Сирии".

Это тоже укладывается всё в тот же великолепный афоризм генерала Боске, увидевшего в 1854 году разгром английской бригады лёгкой кавалерии русскими под Балаклавой: "C’est magnifique, mais ce n’est pas la guerre" – "Это великолепно, но это не война". В самом деле – отъять у самих себя базу в виде целой провинции, снабжение, обеспечиваемое целым городом, позиции и инфраструктуру, только для того, чтобы с гордостью заявить, что пойдут теперь попартизанят, нет, это действительно не война. Это то, чем закончил свою фразу генерал Боске: "С’est de la folie" – это безумие.

И устроили его курды сами себе. Отморозили себе Африн назло Асаду.

Покровский Александр