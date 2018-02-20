Курдское противостояние: приведёт ли ввод войск САР в Африн к войне Сирии и Турции

Турция может использовать возможный ввод сирийских войск в курдский Африн как предлог для завершения военной операции в этом регионе. Такого мнения придерживаются некоторые эксперты, комментируя сообщения о появлении лояльных Дамаску «отрядов ополчения» на территории Африна. Аналитики полагают, что этот шаг правительства Сирии может быть согласован с Анкарой. Однако турецкая сторона заявляет, что в Африне сирийских войск нет, а курдские силы сообщили об отсутствии договорённостей с Дамаском. Ранее в Анкаре утверждали, что Турцию не остановит присутствие армии САР в зоне операции. О том, какова вероятность вооружённого конфликта между Сирией и Турцией, — в материале RT.

«Народное ополчение»

Днём 19 февраля 2018 года между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялся телефонный разговор. «Отдельно затронута обстановка на северо-западе Сирии, в том числе с учётом турецкой военной операции в районе Африна», — сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее появилась информация правительственного информационного агентства Сирии SANA, что отряды народного ополчения, лояльные Башару Асаду, должны войти в курдский район с центром в городе Африн в ближайшее время «для поддержки его населения в противостоянии агрессии турецкого режима». С 20 января 2018 года в этом курдском анклаве Турция проводит операцию «Оливковая ветвь», нацеленную на борьбу с формированиями, входящими в состав Сирийских демократических сил. Анкара считает, что они связаны с признанной в Турции террористической Курдской рабочей партией.

Ранее мировые и местные СМИ сообщали, что в Алеппо ведутся переговоры между представителями официального Дамаска и сирийскими курдами. В воскресенье, 18 февраля 2018 года, представитель правящей коалиции Африна Абдулрахман Салман заявил курдскому телеканалу Rudaw, что местные власти «попросили Сирийскую армию войти в Африн».

На переговорах курдская сторона якобы требовала защитить свои вооружённые формирования от турецких авиаударов. Турецкое официальное агентство Anadolu сообщает, что сирийские власти, в свою очередь, потребовали от курдских сил сложить оружие, но те отказались.

19 февраля 2018 года курдское информационное агентство Firat заявило, что ввод вооружённых сил должен состояться в ближайшие 48 часов.

Между тем представитель военного крыла курдских Сирийских демократических сил Бруск Хасаке сообщил 19 февраля в интервью агентству Sputnik, что сирийских военных в Африне не будет. «Мы ранее заявляли, что Сирийская армия не вошла и не войдёт в Африн. Если бы было заключено какое-то соглашение, мы бы сделали заявление», — подчеркнул курдский деятель.

Однако представители курдов отрицают наличие договорённости с Дамаском. В ночь на 20 февраля один из членов курдских Сил самообороны опроверг сообщения о заключении соглашения по вводу правительственных войск Сирии в Африн для оказания помощи в противодействии турецкому наступлению.

«Соглашения нет. Есть только призыв к сирийским войскам войти и защитить границы», — приводит Reuters слова курдского представителя.

Вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил, что сообщения о вводе сирийских войск в курдский анклав в Африне являются ложными. Как сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на слова Боздага, Анкара продолжит наземную операцию против курдских отрядов.

Как заявил в интервью RT руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семёнов, заявления официального Дамаска, что в регион войдёт «народное ополчение», и заявление представителя курдов Бруска Хасаке, что сирийской армии в Африне не будет, имеют одинаковую цель — «успокоить те силы, которые относятся к армии Сирии с недоверием». По словам эксперта, так называемое ополчение на данный момент мало чем отличается от сирийских регулярных войск. Так что использование данной формулировки является вопросом риторики.

19 февраля 2018 года базирующийся в Бейруте канал Al-Mayadeen, лояльный сирийским властям, показал боевую технику и вооружённых людей, которые якобы собирались для отправки в Африн. Кроме того, агентство SANA сообщило, что в город вошли два гуманитарных конвоя из Максуда и Манбиджа. Как информирует Rudaw, после сообщений о вводе правительственных войск в Африн турецкие войска интенсифицировали боевые действия в городе.

AFP

«Слишком сложный механизм»

«Если сторонников Асада вводят в Африн для борьбы с террористами PYD/PKK (Сирийский демократический союз/Рабочая партия Курдистана. — RT), то проблем не будет. Если же они попытаются защитить террористов от участников операции «Оливковая ветвь», то могу чётко заявить: нас никто не остановит», — отреагировал на сообщение о вводе в курдский анклав сил, лояльных Башару Асаду, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Он также подчеркнул, что этот принцип должен быть применён и к другим регионам под контролем курдов: району с центром в городе Манбидж на правом берегу Евфрата и на территориях к востоку от реки, где присутствуют уже не сирийские, а американские военные.

«Несмотря на все резкие заявления, трудно поверить, что это всё не согласовано с Анкарой, особенно учитывая то, что Сирия не выступает одна, её поддерживают и Россия, и Иран. Это слишком сложный механизм», — отметил в интервью RT руководитель политического направления Центра исследований современной Турции Юрий Мавашев.

По словам политолога, Турция изначально не собиралась затягивать операцию «Оливковая ветвь». «Мне кажется, что контролировать весь Африн турки не смогут и не захотят», — отмечает Мавашев. Но для того, чтобы закончить войну, нужно обоснование, в качестве которого, по мнению эксперта, и может выступить «стоящая за сирийской армией непреодолимая сила», то есть Россия.

Мавашев призвал обращать меньше внимания на резкие заявления Анкары и Дамаска в адрес друг друга и больше акцентироваться на конкретных фактах и действиях при анализе ситуации.

«Столкновения между сирийским ополчением и турками кажутся маловероятными. Скорее всего, условия для ввода туда сил, лояльных Башару Асаду, были обговорены между Дамаском и Анкарой при посредничестве Москвы», — считает Кирилл Семёнов.

Однако эксперт отметил, что если таких договорённостей не было, то события могут принять неблагоприятный характер для всех сторон. Ответом Турции может стать наступление по всем фронтам. При таком исходе, с его точки зрения, сложно будет переоценить роль России как единственного медиатора, который сможет посадить обе стороны за стол переговоров.

Комментируя происходящее в Африне, министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на сессии Ближневосточной конференции клуба «Валдай» заявил, что «очень давно между представителями российских ВКС и сирийского правительства были контакты с курдами, которые там находятся, нацеленные на то, чтобы обстановку разрядить и не создавать поводов спекулировать на курдском факторе».

Джавад Зариф и Сергей Лавров

РИА Новости

«Проблема в Африне может быть решена на основе законных ресурсов, которые есть в нашем распоряжении, через сирийское правительство», — заявил, в свою очередь, также участвовавший в дискуссии министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф.

«Всё это время Россия демонстрировала, что в отношениях между Турцией и Сирией она может играть роль ответственного посредника, и с этой точки зрения единственной гарантией, что на Сирию нападения со стороны Турции не будет, является Россия», — отметил Юрий Мавашев.

Логичный шаг

Мавашев напомнил, что незадолго до начала операции «Оливковая ветвь» политическое руководство курдов Африна отказалось передать регион под контроль официального сирийского правительства. «Обращение к Дамаску выглядит вполне естественным, только всё надо делать вовремя», — подчёркивает политолог.

«Тот факт, что курды Африна обратились к официальному правительству Сирии, кажется вполне логичным шагом, — отмечает Кирилл Семёнов. — Мы привыкли, что главным партнёром курдов являются США, но это не совсем так. США заявляли, что готовы помогать тем силам, которые борются с ИГ*, а курды Африна, по их мнению, не входят в этот список».

Поэтому, по словам эксперта, пока рано говорить о сдаче курдов Соединёнными Штатами, как это было в Ираке в октябре 2017 года. Тогда правительственные войска Ирака начали вытеснять курдов из Киркука и ряда других районов, и вооружённые силы Иракского Курдистана так и не получили поддержки со стороны США. Эрбиль потерял значительную часть нефтяных месторождений, после чего в отставку ушёл президент автономии Масуд Барзани.

Согласие курдов на помощь от сирийских властей при адекватных действиях со стороны правительства Сирии может привести к реинтеграции региона, утверждает Кирилл Семёнов. Также, по его мнению, в случае успеха эта территория может послужить наглядным примером выгод, которые получат курды, если согласятся на возвращение в сферу влияния сирийского правительства.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.