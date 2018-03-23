Курдский лабиринт: почему в международной коалиции заявили, что Турция препятствует борьбе с ИГ в Сирии

Операция «Оливковая ветвь», которую Турция проводит в сирийском Африне, отвлекла значительную часть курдских подразделений от борьбы с «Исламским государством»*. По словам Райана Диллона, представителя международной коалиции, возглавляемой США , командование Сирийских демократических сил (SDF) перебросило в этот район 1700 бойцов, что ограничило возможности противостояния террористам. Между тем Анкара не исключает, что операции против курдов будут проводиться по всей сирийско-турецкой границе, в том числе в районе Манбиджа, где находится группировка американских войск. О развитии ситуации в регионе — в материале RT.

Турецкая военная операция «Оливковая ветвь» на северо-западе Сирии отвлекла значительную часть курдских подразделений от борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»*. Такое заявление сделал представитель международной коалиции во главе с США Райан Диллон.

По его словам, из-за продолжающейся более двух месяцев операции в Африне командование Сирийских демократических сил (SDF) приняло решение перебросить в этот район провинции Алеппо порядка 1700 бойцов.

«Теперь мы ограничены в возможности проводить интенсивные операции и оказывать давление на ИГ», — цитирует Диллона РИА Новости.

Напомним, операция вооружённых сил Турции и союзных им формирований сирийской оппозиции «Оливковая ветвь» началась 20 января 2018 года. Целью военной операции заявлена очистка Африна от подразделений курдских Отрядов народной самообороны (YPG) и связанных с ними Демократического союза (PYD) и Рабочей партии Курдистана (PKK). Все эти военизированные структуры турецкая сторона считает террористическими.

18 марта турецкие войска объявили о зачистке города Африн и всех территорий к северу, востоку и западу от этого населённого пункта, после чего продолжилось наступление на юго-восток. При этом, по некоторым данным, турецкое командование не планирует занимать районы вокруг города Талль-Рифат, подконтрольные курдским подразделениям.

10 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил возможности проведения новых антитеррористических операций на территории Сирии.

«Мы ведём соответствующие обсуждения. Цель Турции — не захват чужих территорий, а ликвидация угрозы терроризма в регионе. Турция будет бороться с террористами везде, где они орудуют», — цитирует Эрдогана агентство Anadolu.

При этом турецкий лидер отметил, что Анкара действует исключительно против вооружённых подразделений, а не против мирных граждан — в противном случае операция в Африне «завершилась бы за три дня».

По словам Эрдогана, после зачистки Африна турецкие военные готовы к проведению операций в районе городов Манбидж, Айн эль-Араб (Кобани), Талль-Абьяд, Ресулайн и Камышлы — то есть фактически вдоль всей сирийско-турецкой границы.

Таким образом, Анкара попытается полностью взять под свой контроль государственную границу, поскольку ранее турецкие официальные лица неоднократно заявляли, что курдские боевики проникают на территорию страны именно через неконтролируемые участки границы из Сирии и Ирака.

По неподтверждённой пока информации турецкая сторона уже приступила к частичному разбору пограничных заграждений в районе города Рас эль-Айн в провинции Хасеке. Именно с демонтажа заграждений, а также переброски бронетехники и личного состава ВС Турции к границе началась операция «Оливковая ветвь» в Африне.

«Мы не собираемся покидать Манбидж»

На этом фоне в Госдепартаменте США заявили, что дислоцированные в Манбидже американские подразделения не планируют покидать этот район провинции Алеппо. При этом официальный представитель внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт отметила, что переговоры между Вашингтоном и Анкарой по этому вопросу продолжаются.

«Диалог с Турцией продолжается. Пока чёткого решения не принято, — заявила Науэрт. — Мы не собираемся покидать Манбидж. Более детальную информацию можно узнать в Пентагоне».

В свою очередь, представитель оборонного ведомства Адриан Рэнкин-Гэллоуэй ушёл от прямого ответа на вопрос о возможном выводе американских подразделений из Манбиджа.

«На данный момент силы коалиции дислоцированы в районе Манбиджа, где, как и в других районах, защищённых от террористов ИГ, содействуют местной администрации в обеспечении безопасности. Из соображений безопасности более детальной информации мы предоставить не можем», — заявил Рэнкин-Гэллоуэй.

Представитель совместной объединённой оперативной группы операции «Непоколебимая решимость» подтвердил изданию Military Times, что американские и турецкие военные находятся в постоянном контакте как союзники по НАТО.

По его словам, миссия коалиции включает в себя «меры по защите сил, которые обеспечивают безопасность её войск». Собеседник Military Times добавил, что уровень этой защиты «соизмерим с угрозой».

Источник пояснил, что американские войска находятся в Манбидже для поддержания взаимодействия с Военным советом Манбиджа — арабскими и курдскими формированиями, созданными в апреле 2016 года для защиты региона от боевиков ИГ.

Проблема заключается в том, что бойцы YPG составляют значительную часть SDF, и ухода именно этих формирований с занимаемых территорий добивается турецкая сторона. Собеседник Military Times отметил, что партнёрство коалиции с отрядами SDF продлится до тех пор, пока не будет разрешён этот вопрос.

Американские подразделения в районе Манбиджа

AFP

«Вашингтон так и не разработал чёткой стратегии»

В четверг, 22 марта, прошли телефонные переговоры президента США Дональда Трампа и руководителя Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Отмечается, что в ходе беседы главы государств подчеркнули важность укрепления двусторонних отношений между странами и обсудили вопросы региональной повестки.

По словам пресс-секретаря турецкого лидера Ибрагима Калына, президенты сошлись во мнении, что необходимо наладить более тесное сотрудничество, и подчеркнули важность урегулирования чувствительных вопросов, которые негативно сказываются на двусторонних отношениях.

На этом фоне Трамп сменил своего советника по национальной безопасности — место Герберта Макмастера занял бывший замгоссекретаря по контролю за вооружениями и активный сторонник вторжения в Ирак в 2003 году Джон Болтон.

Ранее он обвинял президента Турции в «диктаторском подходе» к управлению, а также поддерживал проведение референдума о независимости Иракского Курдистана в 2017 году.

При этом неделю назад, 14 марта, в эфире телеканала Fox News Болтон заявил, что ситуация, в которой оказались США в Сирии, во многом связана с отсутствием чёткой политики Белого дома на Ближнем Востоке.

«Боюсь, Вашингтон так и не разработал чёткой стратегии, которая позволила бы избежать открытого противостояния между союзником по НАТО — Турцией — и поддерживаемыми США отрядами YPG. Так было в последний период президентства Барака Обамы, так продолжается и сегодня, при администрации Дональда Трампа», — сказал Болтон.

При этом он отметил, что Соединённые Штаты «не учли тот факт, что курдские силы, которые они поддержали для борьбы с ИГ, выступают союзниками марксистской курдской группировки внутри Турции (PKK), против которой уже десятки лет ведёт борьбу турецкое правительство».

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.