Курдские Бурбоны – ничего не поняли, ничему не научились

Автор:

Покровский Александр

Говоря по-простому, курды продолжают выгибать пальцы. Интервью главы международного отдела Партии демократического союза (PYD) Салиха Муслима показывает, что они до сих пор сидят на некоем облачке самоуверенности, свесив ножки вниз.

В интервью агентству «Фратньюс» Салих Муслим рассказал о соглашении, достигнутом между сирийским правительством и Автономной курдской администрацией в северной и восточной Сирии, и рассказ этот кажется даже фантастическим. Ибо невозможно представить, что находящиеся на грани военного разгрома курды, уже, в общем, потерявшие ключевые опоры в родной для них северной Сирии, могут на деле думать, что всё вертится вокруг них. И что политические расклады в дальнейшем урегулировании будут также контролировать они.

Но судите сами. В изложении не раз доказывавшего свою надёжность блогера Colonel Cassad картина мира в представлении сирийских курдов выглядит так.

Салих Муслим. Фото: Altan Gocher/Globallookpress

«Мы хотели соглашения с режимом и Россией…»

Режим – это законное правительство Сирии под руководством президента Башара Асада. Уже в ходе войны прошедшее несколько выборов и получившее подтверждение большинства народа на свои полномочия. Россия – это Россия, но выступающая, оказывается, «гарантом» важной роли курдов в будущем политическом урегулировании. Итак:

Границы должны защищаться совместными усилиями… Придерживаясь этой цели, сирийские войска будут размещены в районе от Дерика до Евфрата и поднимут сирийский флаг. Сирийские солдаты будут размещены не внутри городов, а в районах за их пределами. В работу Демократической автономной администрации вмешиваться не будут.

Перевод очевиден: сирийские войска должны защищать внешние границы курдской автономии, которая «продолжит свою работу в обычном режиме». Более того, оказывается, предстоит «признание Демократической автономной администрации», после чего «признание прав курдов в Конституции и обеспечение прав других народов в регионе будут иметь конституционную гарантию».

Правда, оговаривается Салих Муслим, «насколько широкими будут рамки соглашения, предстоит определить в ходе будущих переговоров», но, как видим, базовое условие признания сепаратистской курдской автономной администрации является условием изначальным и непреложным.

Тут стоит напомнить, что всегда подразумевали курдские вожди под своей «демократической автономией». На территории самопровозглашённой 17 марта 2016 года «Демократической системы Рожавы и северной Сирии» не проводились общесирийские выборы. Объяснение эпическое: «Мы не можем делать вид, что у нас нет никаких претензий к режиму».

Фото: Kurdishstruggle/Globallookpress

Характерна и такая фраза, высказанная ещё одним представителем Партии демократического союза Абдом Саламом Али:

Если курды как-то договорятся с Дамаском, если получат какие-то права и признание, то, конечно, мы останемся в составе Сирии, там будут висеть сирийские флаги... И уже тогда можно будет проводить законные выборы.

Иными словами, в позиции курдов за более чем три года не изменилось ничего: сирийцам они собираются позволить поднимать государственный флаг только в обмен на признание их автономии.

В то же время сама «Демократическая система Рожавы и северной Сирии» была образована в качестве «Северного федерального региона» без всякого на то согласия Дамаска. А в состав объявленного курдского образования была включена не только вся северная Сирия, но и часть ещё не отбитого тогда правительством у террористов города Алеппо. И это притом что и в собственно курдских районах сами курды составляли в максимуме всего лишь 30% населения. Формально объявлялось, что «Северный федеральный регион» останется «неотъемлемой частью Сирии», но при этом – ещё одна важная деталька – самостоятельно «будет развивать отношения с соседними государствами на принципах мира и братства».

На этом фоне можно уже не вспоминать о вооружённых стычках между курдскими силами и правительственной армией в городе Камышлы, когда солдатам Асада пришлось оборонять от курдских ополченцев здания государственных силовых структур в центре города.

Курдские военные. Фото: Kurdishstruggle/Globallookpress

Отсюда можно судить и о подлинном смысле нынешних слов Салиха Муслима: «Мы хотели заключить соглашение с Россией и режимом раньше, но они его не приняли. Однако сегодняшнее нападение и мощное сопротивление заставили все стороны переосмыслить свои действия. Теперь Россия увидела, что сирийское государство также проиграет, если Турция вторгнется в регион, поскольку турецкие войска не покинут область, в которую они вторглись. Тем не менее это ещё не полное соглашение – это ранние переговоры».

Роль России – стать гарантом интересов курдов

России вообще, судя по этому выступлению курдского представителя, отводится чисто служебная роль. Точнее – роль этакого волкодава, который должен отбить нападение турецкого волка, но сидеть будет у курдов на цепи. Вместе с «режимом».

По мнению Муслима, Россия имеет возможность остановить турецкую операцию, но даже реализация нынешнего соглашения будет зависеть от мнения курдов: «Мы увидим на практике, остановит ли это турецкие атаки или нет». Но если даже и остановит, то это – «только начало». Потому как в дальнейшем русские должны будут обеспечить также для курдов и «освобождение Африна». Это, напомним, тот регион, который был взят турками раньше только по той причине, что самонадеянные курды не вняли предложению Дамаска впустить законные силы законного сирийского «режима» и уверили себя, что отобьются от турок сами.

Результат получился плачевным, но, похоже, теперь курды решили, что не всё потеряно: за то, что сирийское правительство защитит курдов от турок, взяв под контроль границу на северо-востоке, сирийская армия с помощью России должна будет отвоевать ещё и Африн. Для курдов, да.

Бойцы армии Сирии. Фото: Xinhua/Globallookpress

При этом сами курды не собираются вписываться за интересы Дамаска никоим образом. Скажем, по отношению к американским войскам, которые «отошли далеко в тыл», Муслим позицию курдов выражает следующим образом:

Я не знаю, что будет происходить с ними, – это не наша проблема. Это будет касаться сирийского государства в лучшем случае.

А в худшем? России?

Что же мы видим в итоге? В итоге мы видим современную иллюстрацию старой фразы, сказанной про французских Бурбонов после того, как Россия вкупе с союзниками освободила Францию от владычества Наполеона и вернула этой династии трон. Фраза касалась поведения Бурбонов после восстановления их власти и стала хрестоматийной: «Они ничего не поняли и ничему не научились».

Судя по всему, курды с успехом примеряют на себя бурбонскую мантию. Но будем надеяться, что нынешнее российское и сирийское руководство не будут испытывать тех романтических иллюзий, коим предавался в ту эпоху царь Александр.