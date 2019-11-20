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Курдам пригрозили "хорошей поркой" за провоцирование Турции
20 ноября 2019, 14:24 • 35 • Политика
Востоковед Вячеслав Матузов пригрозил курдам "хорошей поркой" за провоцирование турецких военных в Сирии. Он уверен, что у Турции есть все основания для возобновления операции "Источник мира".
Сирийские курды заслуживают "хорошей трёпки" за свое недостойное поведение. Об этом polit.info заявил президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов.
Анкара грозит возобновить военную операцию "Источник мира", так как курдские ополченцы продолжают заниматься дестабилизацией обстановки, пытаясь спровоцировать турецких военных на агрессию. Так, в Сети на прошлой неделе было опубликовано видео о том, как курды забрасывают камнями и бутылками колонну техники ВС Турции.
Как считает Матузов, курдские ополченцы ставят в затруднительное положение Москву и Дамаск, которые убедили Анкару свернуть операцию, пообещав создать зону безопасности.
"Я считаю, что турки имеют право все эти террористические курдские группировки, которые действуют на севере Сирии, привести в порядок", - поведал эксперт.
Ранее президент России Владимир Путин провёл переговоры с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По итогам встречи было объявлено, что зона конфликта должна быть полностью освобождена от иностранного военного присутствия, угрожающего целостности страны.
Кроме того, принято решение ввести в зону турецкой операции подразделения правительственной армии САР и отряды российской военной полиции. Стороны также будут проводить совместное патрулирование территории.
Все договорённости закреплены в меморандуме, подписанном лидерами двух государств. Главным же результатом стало то, что Анкара приняла решение свернуть военную операцию "Источник мира".
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