Курдам пригрозили "хорошей поркой" за провоцирование Турции

Сирийские курды заслуживают "хорошей трёпки" за свое недостойное поведение. Об этом polit.info заявил президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов.

Анкара грозит возобновить военную операцию "Источник мира", так как курдские ополченцы продолжают заниматься дестабилизацией обстановки, пытаясь спровоцировать турецких военных на агрессию. Так, в Сети на прошлой неделе было опубликовано видео о том, как курды забрасывают камнями и бутылками колонну техники ВС Турции.

Как считает Матузов, курдские ополченцы ставят в затруднительное положение Москву и Дамаск, которые убедили Анкару свернуть операцию, пообещав создать зону безопасности.

"Я считаю, что турки имеют право все эти террористические курдские группировки, которые действуют на севере Сирии, привести в порядок", - поведал эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин провёл переговоры с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По итогам встречи было объявлено, что зона конфликта должна быть полностью освобождена от иностранного военного присутствия, угрожающего целостности страны.

Кроме того, принято решение ввести в зону турецкой операции подразделения правительственной армии САР и отряды российской военной полиции. Стороны также будут проводить совместное патрулирование территории.

Все договорённости закреплены в меморандуме, подписанном лидерами двух государств. Главным же результатом стало то, что Анкара приняла решение свернуть военную операцию "Источник мира".