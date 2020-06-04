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Куратор фракции «слуг народа» в Раде Давид Арахамия заявил, что условия МВФ для Украины «неприемлемы»

04 июня 2020, 15:55  •  20 • Украина
Ожидалось, что со дня на день МВФ выделит Киеву два миллиарда долларов в рамках программы stand by, безотносительно нервной реакции украинского общества на попавшие в прессу данные «секретного меморандума» фонда. Для поиздержавшихся украинских властей эти деньги – манна небесная, на них, казалось бы, вся надежда. И тут как гром с ясного неба: Арахамия выступает в телеэфире и называет условия МВФ неприемлемыми – «они, скорее всего, не будут восприняты ни украинским обществом, ни парламентом».
Что же побудило куратора фракции партии власти совершить такой странный демарш, ставящий под вопрос выделение долгожданного транша? Как выясняется, против транша в рамках программы stand by (в которой не выдвигается никаких условий кредитования) Арахамия не возражает. «А дальше есть новая программа сотрудничества с МВФ, – разъясняет функционер. – Где есть проект меморандума (того самого, который накануне попал в прессу и, мягко говоря, заставил общество недоумевать). Тут придётся вести жёсткие переговоры, и не факт, что они приведут к успеху». Стало быть, первый транш мы берём, так как его нам дают безо всяких условий, а другие – в рамках единой программы кредитования, что немаловажно, может, и не станем брать – подумаем. Да только дадут ли при таком раскладе те самые два миллиарда, которые выделялись безо всяких условий? Как знать.
У странного, на первый взгляд, поступка Арахамии, впрочем, имеется объяснение. Куратор «слуг» информирован о происходящем не хуже, чем, скажем, глава президентской администрации. Он, разумеется, в курсе провала украинской миссии в Берлине, и знает, что Запад настаивает на восстановлении сожжённых мостов с Россией. В новых условиях кредит МВФ на условиях фонда для Киева – обуза. Ведь есть шанс, восстановив отношения с Кремлём, получить миллиарды на иных, намного более щадящих условиях, – но уже от России. Так что сказанное Арахамией – это неспроста. Интрига здесь в том, захотят ли российские власти наступить в очередной раз на грабли, кредитуя Украину, не взыскав долги по предыдущим кредитам. Три миллиарда Януковича и три миллиарда Кучмы «зависли в воздухе». Как же одалживать деньги, если должник никогда не возвращает одолженное?
Тем не менее, есть все признаки, что в ближайшие дни Киев может резко переиграть отношения с Москвой. То, что сказал Арахамия о неприемлемости кредита МВФ, лишь одно их подтверждений грядущих перемен.

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