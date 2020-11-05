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Куратор фракции «слуг народа» Давид Арахамия готовит Верховную Раду к роспуску

05 ноября 2020, 14:55  •  118 • Украина
Владимир Зеленский должен «перезагрузить» Раду, если депутаты «прокатят» его предложение уволить судей Конституционного суда, – объявил Арахамия, отметив, что позиция народных избранников демонстрирует «системное непонимание» главы государства и парламентариев. Арахамию поддержала часть депутатов президентской фракции, в частности Даниил Гетманцев: «Выборы – это очищение власти, Рады, приход новых людей, и одновременно – оценка тем депутатам, кто не справился. Ничего плохого в этом нет».
Есть, правда, неприятный для «слуг народа» нюанс. Рейтинг Зеленского за год упал вдвое, а у парламентариев, которых новый глава государства привлёк во власть, он и год назад не был таким высоким, как у президента. Сегодня рейтинг доверия «слугам» колеблется где-то между 14 и 17 процентами, что, к слову, подтвердили и проигранные ими вчистую недавние местные выборы (результаты которых, к слову, уже 10 дней как не объявляют – с чего бы вдруг?) Таким образом, при «перезагрузке» парламента «слуги» не только не наберут большинство, но и едва ли смогут собрать боеспособную фракцию, уступив первые роли «Объединённой платформе – За жизнь» Виктора Медведчука, «Европейской солидарности» Петра Порошенко и «Батькивщине» Юлии Тимошенко. Но и это не всё. Досрочные выборы не позволят «слугам» повторить свой прошлогодний успех в мажоритарных округах. Доказательство – те же результаты местных выборов. В областях победили региональные элиты, не связанные с основными украинскими партиями. Так что в округах будут голосовать, в лучшем случае, за ОПЗЖ, но уж точно не за «слуг» Зеленского. Таким образом, фракция не сможет пополнить ряды за счёт мажоритарщиков.
Впрочем, и без досрочных выборов новый расклад сил в Раде не предвещает монобольшинству «слуг» ничего хорошего. Местные выборы стали водоразделом между спикером Разумковым и президентом Зеленским, а противостояние с судьями КСУ обособило депутатскую группу «грантоедов» – «соросят» (их неформальный лидер – депутат Шабунин). Таким образом, монобольшинство уже расколото, как минимум, натрое. Мажоритарщики, часть «Квартала» и группа Игоря Коломойского – с Разумковым, «грантоеды» – с Порошенко и фракцией «Голос», а у Зеленского остаётся депутатское «болото» численностью 110-120 вяловатых «штыков».

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