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Купят Гренландию - начнут войну в Арктике: Баранец раскрыл план "ястребов" Пентагона
16 августа 2019, 14:39 • 20 • Политика
Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец раскрыл планы "ястребов" из Пентагона. По мнению эксперта, инициировав покупку Гренландии, США развяжут большую войну в Арктике.
США могут спровоцировать войну, решив купить Гренландию. Об этом заявил изданию Ura.ru военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.
Ранее американские СМИ сообщили о том, что глава Соединенных Штатов Дональд Трамп обсуждает вопрос покупки острова, который находится под управлением Дании. Рассмотрение данного плана увязано с расширением влияния Вашингтона в Арктическом регионе.
Комментируя ситуацию, Баранец отметил, что связанные с освоением ресурсов вопросы всегда решались дипломатическими методами. Однако Трамп может приблизить большую арктическую войну покупкой Гренландии, где и так уже размещена американская база.
Не стоит забывать, что в регионе также регулярно проходят учения НАТО. Активизация Вашингтона вызвана тем, что другие страны попросту не поспевают за Россией в сфере развития Арктики.
"За этой идеей явно просматривается след "ястребов" из Пентагона", - пояснил он.
Отметим, что США и их партнеры пытаются нарастить свою "полярную силу". Так, впервые за два десятилетия Штаты заказали строительство нового ледокола за 746 миллионов долларов, который спустят на воду к 2024 году. Кроме того, Вашингтон вскоре намерен озвучить так называемую "Арктическую доктрину".
Впрочем, Россия обладает серьезным козырем: единственным в мире флотом атомных ледоколов, который активно модернизируется. Уже к 2035 году он будет включать не менее 13 ледоколов, из которых девять будут атомными. А Северный флот провел крупнейшие за последнее десятилетие учения.
Как заявил президент России Владимир Путин, десятая часть всех инвестиций России сейчас приходится на Арктику.
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