Купят Гренландию - начнут войну в Арктике: Баранец раскрыл план "ястребов" Пентагона

США могут спровоцировать войну, решив купить Гренландию. Об этом заявил изданию Ura.ru военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.

Ранее американские СМИ сообщили о том, что глава Соединенных Штатов Дональд Трамп обсуждает вопрос покупки острова, который находится под управлением Дании. Рассмотрение данного плана увязано с расширением влияния Вашингтона в Арктическом регионе.

Комментируя ситуацию, Баранец отметил, что связанные с освоением ресурсов вопросы всегда решались дипломатическими методами. Однако Трамп может приблизить большую арктическую войну покупкой Гренландии, где и так уже размещена американская база.

Не стоит забывать, что в регионе также регулярно проходят учения НАТО. Активизация Вашингтона вызвана тем, что другие страны попросту не поспевают за Россией в сфере развития Арктики.

"За этой идеей явно просматривается след "ястребов" из Пентагона", - пояснил он.

Отметим, что США и их партнеры пытаются нарастить свою "полярную силу". Так, впервые за два десятилетия Штаты заказали строительство нового ледокола за 746 миллионов долларов, который спустят на воду к 2024 году. Кроме того, Вашингтон вскоре намерен озвучить так называемую "Арктическую доктрину".

Впрочем, Россия обладает серьезным козырем: единственным в мире флотом атомных ледоколов, который активно модернизируется. Уже к 2035 году он будет включать не менее 13 ледоколов, из которых девять будут атомными. А Северный флот провел крупнейшие за последнее десятилетие учения.

Как заявил президент России Владимир Путин, десятая часть всех инвестиций России сейчас приходится на Арктику.