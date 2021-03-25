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Купить "Спутник V" на всех: Германия начала вакцинное давление на Европу - Politico

25 марта 2021, 00:45  •  71 • В мире
Германия начала вакцинное давление на Европу. Пока ограничилась просьбой к Еврокомиссии купить "Спутник V" на всех, сообщает издание Politico.
Газета ссылается на анонимный источник из германской администрации. Власти ФРГ просят Еврокомиссию купить "Спутник V" на всех жителей Евросоюза ещё до регистрации препарата.
"Сейчас мы видим, что ЕК находится в процессе запуска этой процедуры", - утверждает немецкий чиновник.
Суть в том, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) ещё только рассматривает заявку, но разрешение на использование российского препарата для профилактики COVID-19 ещё не дало. Однако, считают в Германии, о приобретении нужной партии следует думать уже сейчас - процесс пора запускать и делать это "безотлагательно", как выразился чиновник.
Пока переговоры с Москвой ещё не начаты, однако не исключается, что старт им будет дан "в ближайшем будущем". Например, решение о закупке может быть принято на саммите глав государств и правительств ЕС, назначенном на 25-26 марта.
Ранее Германия уже заявляла, что готова вакцинировать своих граждан "Спутником V". Власти некоторых федеральных земель отметили, что ради спасения людей готовы проигнорировать политическую и идеологическую подоплёку.

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