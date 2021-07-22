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«Купировать любые провокации»: как Россия укрепляет свою военную базу в Таджикистане на фоне афганского обострения

22 июля 2021, 02:15  •  86 • В мире
Российская военная база в Таджикистане будет усилена современной бронетехникой. Об этом сообщил журналистам командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин. По его словам, до конца июля мотострелковые подразделения 201-й военной базы получат 17 современных БМП-2, что «позволит существенно увеличить их боевые возможности при выполнении задач в любой обстановке». В Москве также подчеркнули, что Россия обеспокоена ситуацией в Афганистане, откуда пока «приходят только тревожные новости». Эксперты считают, что укрепление военной базы России в Таджикистане имеет очень большое значение не только для РФ, но и для стран региона. По оценкам аналитиков, Москва и её союзники по ОДКБ располагают достаточным набором инструментов, чтобы сдерживать любые провокации в этом районе.
 
Военнослужащие во время совместных учений 201-й российской военной базы и военных сил Таджикистана РИА Новости © Искандар Аминов
 

Военную базу России в Таджикистане усилят современной бронетехникой, сообщил журналистам командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) Александр Лапин.

«До конца июля текущего года мотострелковые подразделения 201-й военной базы получат 17 современных боевых машин пехоты (БМП-2), что позволит существенно увеличить их боевые возможности при выполнении задач в любой обстановке», — рассказал он.

БМП-2 используется, чтобы транспортировать личный состав подразделений, их огневую поддержку, а также ликвидировать живую силу, противотанковые средства, танки, легкобронированную технику и малоскоростные воздушные цели.

Напомним, 201-я база в Таджикистане — крупнейший российский военный объект за пределами РФ. Она располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. В состав базы входят в том числе мотострелковые, танковые, артиллерийские и разведывательные подразделения. В прошлом году база получила около 20 единиц новой и модернизированной техники, включая транспортно-боевые вертолёты Ми-8МТВ5-1.

Посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов в интервью «Коммерсанту» накануне назвал 201-ю базу РФ «гарантом безопасности и стабильности» на южных рубежах зоны ответственности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

У южных рубежей союзника

Стоит отметить, что решение об укреплении российской военной базы в Таджикистане было принято на фоне обострившейся ситуации в Афганистане. Напомним, противостояние вооружённых сил афганского правительства с боевиками радикального движения «Талибан»* усилилось после того, как США и НАТО начали выводить свой контингент из исламской республики.

«Ситуация в Афганистане является предметом нашей обеспокоенности, и мы совместно с нашими партнёрами по ОДКБ, совместно со странами, граничащими с Афганистаном, находимся в постоянном контакте. Конечно, отслеживаем то, как эта ситуация развивается. Пока оттуда приходят только тревожные новости», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По данным СМИ, талибы контролируют более ста районов страны, в том числе некоторые части афгано-таджикской границы.

  • Проверка документов на таджикско-афганской границе
  • AFP

Как сообщала официальный представитель МИД России Мария Захарова 9 июля, боевики движения «Талибан» взяли под свой контроль около двух третей границы Афганистана с Таджикистаном. Зафиксированы также неоднократные случаи перехода афганских силовиков на таджикскую территорию в результате боестолкновений с талибами.

«Нарастание напряжённости у южных рубежей нашего союзника по ОДКБ не может не вызывать обеспокоенность. Москва и Душанбе ведут интенсивные рабочие контакты по линии оборонных ведомств, погранслужб и дипломатических каналов. Ситуация на границе находится под нашим самым пристальным вниманием», — отметила дипломат.

Она также подчеркнула, что 201-я российская военная база в Таджикистане оснащена всем необходимым для оказания содействия республике в контроле над ситуацией на границе.

«В случае необходимости дополнительные меры будут приняты со всей решимостью в духе российско-таджикистанского союзничества для недопущения агрессии или территориальных провокаций», — заявила Захарова.

Позднее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков предостерёг США от перемещения войск из Афганистана в соседние страны. По его словам, это неприемлемо для России.

«Мы об этом американцам сказали прямо и откровенно», — констатировал он.

Напомним, во время пресс-брифинга 2 июля официальный представитель Пентагона Джон Кирби не исключил вероятности размещения военных баз США в Узбекистане и Таджикистане после вывода американского контингента из Афганистана.

«Думаю, можно с уверенностью говорить о том, что в сотрудничестве с нашими коллегами из Госдепартамента мы ведём переговоры с соседними (с Афганистаном. — RT) странами и изучаем перспективы дистанционной деятельности, которая могла бы осуществляться (с территории этих стран. — RT), — сказал Кирби, отвечая на вопрос журналиста, являются ли Узбекистан и Таджикистан «двумя основными кандидатами» на создание близлежащей военной базы для проведения операций и продолжения деятельности в Афганистане «на дистанционной основе».

«Совершенно логичный шаг»

По мнению экспертов, усиление военной базы России в Таджикистане крайне важно не только для РФ, но и для стран региона, поскольку этот объект обеспечивает спокойствие всей Центральной Азии на фоне нестабильной ситуации в Афганистане.

«Российская база укомплектована профессионалами и хорошим набором военного оборудования. А укрепление бронетехникой позволит ещё больше повысить мобильность стрелковых частей, что крайне важно на этом театре боевых действий. У 201-й дивизии имеется отличный военный опыт. Это в определённом смысле уникальное соединение, которое находится в стране давно, знает ситуацию и местность», — рассказал военный эксперт Иван Коновалов в беседе с RT.

По мнению директора Института стратегических исследований РУДН Дмитрия Егорченкова, на фоне поспешного вывода американских войск из Афганистана и обострения внутреннего конфликта в стране «разумное и рациональное» усиление российской военной базы в Таджикистане является «совершенно логичным шагом».

«Россия и её база играют важнейшую роль в регионе в плане обеспечения безопасности. Мы видим, что события в Афганистане развиваются динамично и порой непредсказуемо. Поэтому укрепление военного объекта РФ современными БМП-2 — реакция на эти негативные изменения. Такой шаг призван повысить огневую мощь военных и мобильность подразделений», — отметил он в беседе с RT.

  • Боевая машина пехоты (БМП-2)
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

По словам Егорченкова, сейчас российская база в Таджикистане имеет дело с широким комплексом угроз.

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«Причём они касаются не только того, что талибы могут начать наступление на постсоветскую Среднюю Азию, но и деятельности неконтролируемых террористических групп, включая ИГ** и «Аль-Каиду»***. В ходе столкновения с талибами боевики этих группировок могут сдвинуться через границу в сторону Таджикистана, России и других стран. Кроме того, перемещение войск США из Афганистана в соседние государства будет означать расширение зоны хаоса и нестабильности. Ведь вслед за американскими военными подтянутся и их противники», — заявил эксперт.

При этом Коновалов считает, что вероятность размещения Соединёнными Штатами своих войск или баз в странах, соседствующих с Афганистаном, крайне мала.

«Вернуть свой контингент в Центральную Азию у Соединённых Штатов вряд ли получится. С Пакистаном у США ужасные взаимоотношения, с Ираном их вообще почти нет. Американские власти, конечно, могут попытаться договориться об этом с Узбекистаном и Туркменистаном, которые не являются членами ОДКБ, но и тут шансов немного. Ведь эти страны прекрасно понимают, что появление американцев на их территории вызовет крайне негативную реакцию России, да и стран — членов ОДКБ», — пояснил аналитик.

Как прогнозируют эксперты, в дальнейшем ситуация в Афганистане продолжит осложняться и деградировать, однако у России и её союзников по ОДКБ в Центральной Азии достаточно инструментов, чтобы противостоять любым провокациям в регионе и купировать их.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

*** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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