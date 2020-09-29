Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Не знаю, как он извиняться будет": Грозные "предупреждения"...
Погибшим украинским курсантам перед полётом предлагали «бомбить Воронеж»
Допа и Гепа уводят Харьков
Украинская телеведущая заговорила по-русски, услышав ответ из Донбасса: "Мы...
Главная / Политика

Купировать или решить? Эксперт назвал единственное мирное решение в Карабахе

29 сентября 2020, 15:30  •  116 • Политика
Военный историк и телеэксперт Юрий Кнутов в беседе с корреспондентом Царьграда назвал как единственное мирное решение в Карабахе. Купировать или окончательно решить этот конфликт? Какое решение на сегодняшний день будет верным?
По мнению эксперта, мирное разрешение конфликтной ситуации в Карабахе лежит в исторической плоскости, и это отчасти чем-то напоминает Крым.
"Если до 1918 года территорий как таковых не было - они входили тогда в границы Российской Империи, но территория была преимущественно населена армянами. Затем, в 1918 году, она фактически без учёта этнического состава передаётся в состав Азербайджана как Нагорно-Карабахская автономная область. И в последующем в советское время находится в составе Азербайджана. В конце 80-х годов там возникают этнические конфликты, которые затем заканчиваются первой войной, кровавой и жестокой. Так что тут конфликт длительный исторический", - объяснил Кнутов.
По мнению эксперта, в этой ситуации обе стороны должны идти на уступки.
"Азербайджан должен отказаться от полного контроля над всей этой территорией. Армения должна поделиться своими территориями с Азербайджаном. То есть здесь должен быть найден территориальный компромисс. Этот территориальный компромисс может снять напряжение и привести к тому, что конфликт в будущем будет погашен.
С другой стороны, демилитаризация. Такой вариант тоже может быть. Я бы даже пошёл по этому пути. Это демилитаризация вообще всей области, вывод азербайджанских и армянских войск - и идти по пути создания совместных предприятий, экономического подъёма этого района, вложения средств, в том числе и азербайджанцами, армяне и так там присутствуют. То есть такой путь взаимных уступок и взаимных компромиссов. Но до определённого предела, чтобы обе стороны не были ущемлены. Потому что то, что армяне были в своё время ущемлены со стороны азербайджанского партийного руководства в годы Советского Союза, и привело к конфликту, который мы до сих пор последние тридцать лет можем наблюдать в этом районе", - отметил он.
Кнутов подчеркнул, что заинтересован в этом конфликте Вашингтон.
"Хотя он и осудил боевые действия, но, если мы посмотрим на последние события, это учения НАТО - Балтийское, Баренцево море, граница с Белоруссией, граница Украины и России, Чёрное море, район Крыма. НАТО здесь провели массированные учения с участием войск США, Великобритании, авиации различных стран, стратегической авиации Б-52. И чем закончилось? Идут параллельно волнения в Минске, не прекращаются. Там "оранжевая революция" не получилась, значит, тут же заполыхало в Нагорном Карабахе. То есть если мы смотрим всю эту цепочку, то мы видим одного дирижёра, который делает всё для того, чтобы у нас головная боль не прекращалась ни на минуту", - заметил он.
Эксперт полагает, что, согласно задумке США, Армения как член ОДКБ должна обратиться к России за помощью, Россия обязана помочь, в том числе и военной силой.
"А для нас это нежелательно. Нам не нужно ссориться ни с Азербайджаном, ни с Арменией. Расчёт на то, что, если мы посылаем войска, значит, мы навсегда становимся с азербайджанцами врагами. Если мы войска не посылаем, ОДКБ теряет свою привлекательность, соответственно, Армения теряет интерес к России, переориентируется на Запад - на Францию, на США. То есть провокация очень серьёзная.
Именно Москва должна выступить инициатором прекращения боевых действий и более активно работать над выработкой схемы, которая бы позволила армянам и азербайджанцам в данном регионе жить если не по-добрососедски, то хотя бы без проявлений серьёзной вражды", - отметил Кнутов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



116
Источник
Похожие новости
29 сентября 2020, 02:40
"Это был бы лучший мир": Горбачёв пожалел, что развалил СССР
29 сентября 2020, 04:30
Берлин "засекретил" третий запрос России по Навальному
29 сентября 2020, 08:10
Экс-глава Минобороны Украины рассказал, как Киев "упустил шанс" отвоевать Крым
29 сентября 2020, 11:50
Макрону уже всё ясно с "отравлением" Навального, в Сенате Франции считают иначе
29 сентября 2020, 10:00
На Украине потребовали вернуть выведенные на Запад миллиарды
29 сентября 2020, 10:00
Макрон встретился с Тихановской после ссоры с Лукашенко
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 сентября 2020, 04:25
"Британия с оркестром и салютом кричала "Мы, мы, мы!": У Навального "раскрыли" отравителя Скрипаля
27 сентября 2020, 22:15
В Нидерландах указали на неожиданную версию крушения малайзийского "Боинга"
23 сентября 2020, 12:50
Альтернативное выступление Путина в ООН: "3 инфаркта, 2 инсульта, 4 обморока"
24 сентября 2020, 02:35
Гибель американских военных и авария на АЭС: на сайте украинской полиции появились странные новости
27 сентября 2020, 21:20
Европа взбунтовалась на фоне "приговора Зеленскому". Но резкие слова пришлось взять обратно
27 сентября 2020, 01:10
Допа и Гепа уводят Харьков
24 сентября 2020, 09:55
"Разбомбить эту дамбу": в России напомнили об истинном владельце Северо-Крымского канала
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.