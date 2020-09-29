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Купировать или решить? Эксперт назвал единственное мирное решение в Карабахе
29 сентября 2020, 15:30 • 116 • Политика
Военный историк и телеэксперт Юрий Кнутов в беседе с корреспондентом Царьграда назвал как единственное мирное решение в Карабахе. Купировать или окончательно решить этот конфликт? Какое решение на сегодняшний день будет верным?
По мнению эксперта, мирное разрешение конфликтной ситуации в Карабахе лежит в исторической плоскости, и это отчасти чем-то напоминает Крым.
"Если до 1918 года территорий как таковых не было - они входили тогда в границы Российской Империи, но территория была преимущественно населена армянами. Затем, в 1918 году, она фактически без учёта этнического состава передаётся в состав Азербайджана как Нагорно-Карабахская автономная область. И в последующем в советское время находится в составе Азербайджана. В конце 80-х годов там возникают этнические конфликты, которые затем заканчиваются первой войной, кровавой и жестокой. Так что тут конфликт длительный исторический", - объяснил Кнутов.
По мнению эксперта, в этой ситуации обе стороны должны идти на уступки.
"Азербайджан должен отказаться от полного контроля над всей этой территорией. Армения должна поделиться своими территориями с Азербайджаном. То есть здесь должен быть найден территориальный компромисс. Этот территориальный компромисс может снять напряжение и привести к тому, что конфликт в будущем будет погашен.
С другой стороны, демилитаризация. Такой вариант тоже может быть. Я бы даже пошёл по этому пути. Это демилитаризация вообще всей области, вывод азербайджанских и армянских войск - и идти по пути создания совместных предприятий, экономического подъёма этого района, вложения средств, в том числе и азербайджанцами, армяне и так там присутствуют. То есть такой путь взаимных уступок и взаимных компромиссов. Но до определённого предела, чтобы обе стороны не были ущемлены. Потому что то, что армяне были в своё время ущемлены со стороны азербайджанского партийного руководства в годы Советского Союза, и привело к конфликту, который мы до сих пор последние тридцать лет можем наблюдать в этом районе", - отметил он.
Кнутов подчеркнул, что заинтересован в этом конфликте Вашингтон.
"Хотя он и осудил боевые действия, но, если мы посмотрим на последние события, это учения НАТО - Балтийское, Баренцево море, граница с Белоруссией, граница Украины и России, Чёрное море, район Крыма. НАТО здесь провели массированные учения с участием войск США, Великобритании, авиации различных стран, стратегической авиации Б-52. И чем закончилось? Идут параллельно волнения в Минске, не прекращаются. Там "оранжевая революция" не получилась, значит, тут же заполыхало в Нагорном Карабахе. То есть если мы смотрим всю эту цепочку, то мы видим одного дирижёра, который делает всё для того, чтобы у нас головная боль не прекращалась ни на минуту", - заметил он.
Эксперт полагает, что, согласно задумке США, Армения как член ОДКБ должна обратиться к России за помощью, Россия обязана помочь, в том числе и военной силой.
"А для нас это нежелательно. Нам не нужно ссориться ни с Азербайджаном, ни с Арменией. Расчёт на то, что, если мы посылаем войска, значит, мы навсегда становимся с азербайджанцами врагами. Если мы войска не посылаем, ОДКБ теряет свою привлекательность, соответственно, Армения теряет интерес к России, переориентируется на Запад - на Францию, на США. То есть провокация очень серьёзная.
Именно Москва должна выступить инициатором прекращения боевых действий и более активно работать над выработкой схемы, которая бы позволила армянам и азербайджанцам в данном регионе жить если не по-добрососедски, то хотя бы без проявлений серьёзной вражды", - отметил Кнутов.
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