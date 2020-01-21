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Купили расположение? Стало известно о "сделке" бывшего представителя ОБСЕ с Киевом

21 января 2020, 18:09  •  208 • Политика
Бывший специальный представитель председателя ОБСЕ на Украине Мартин Сайдик получал денежные вознаграждения за то, что отстаивал позицию Киева в минском процессе. О "сделке" Сайдика с украинцами рассказал глава Общественной палаты ДНР Александр Кофман.
Бывший спецпредставитель главы ОБСЕ на Украине Мартин Сайдик поддерживал Украину в минском процессе, поскольку получал за это вознаграждения. Об этом заявил глава Общественной палаты ДНР Александр Кофман.
По его словам, "финансовая благодарность" проводилась через различные лоббистские фонды и организации. "Сделка" с Киевом распространялась и на действия Сайдика как представителя ОБСЕ в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, подчеркнул Кофман.
Ранее издание "Коммерсантъ" опубликовало интервью Сайдика, в котором тот раскритиковал посредническую деятельность России на минском треке и прямо обвинил Донецк и Луганск в нежелании быть в составе Украины.
При этом невыполнение Киевом своих обязательств по мирному урегулированию он объяснил необходимостью принимать все решения пакетом, который бы включал передачу Украине контроля над границей между Донбассом и Россией.
"Мы понимаем, почему Сайдик позволяет себе откровенно становиться на сторону Украины, оправдывая украинские власти в вопросе невыполнения ими своих обязательств по Минским соглашениям", - цитирует Кофмана агентство ДАН.

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