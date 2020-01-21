Купили расположение? Стало известно о "сделке" бывшего представителя ОБСЕ с Киевом

Бывший спецпредставитель главы ОБСЕ на Украине Мартин Сайдик поддерживал Украину в минском процессе, поскольку получал за это вознаграждения. Об этом заявил глава Общественной палаты ДНР Александр Кофман.

По его словам, "финансовая благодарность" проводилась через различные лоббистские фонды и организации. "Сделка" с Киевом распространялась и на действия Сайдика как представителя ОБСЕ в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, подчеркнул Кофман.

Ранее издание "Коммерсантъ" опубликовало интервью Сайдика, в котором тот раскритиковал посредническую деятельность России на минском треке и прямо обвинил Донецк и Луганск в нежелании быть в составе Украины.

При этом невыполнение Киевом своих обязательств по мирному урегулированию он объяснил необходимостью принимать все решения пакетом, который бы включал передачу Украине контроля над границей между Донбассом и Россией.

"Мы понимаем, почему Сайдик позволяет себе откровенно становиться на сторону Украины, оправдывая украинские власти в вопросе невыполнения ими своих обязательств по Минским соглашениям", - цитирует Кофмана агентство ДАН.