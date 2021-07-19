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«Купил старые жигули и телевизор»: как башкирский тракторист в 1992 году нашёл в поле огромный золотой самородок

19 июля 2021, 13:45  •  244 • В России
Почти 30 лет назад в Башкирии тракторист Радик Утягулов случайно нашёл в поле золотой самородок весом 4 кг 788 г. «Ирендыкский медведь», как прозвали самородок за некоторую схожесть с косолапым хищником, считается национальным достоянием России и является одним из самых ценных экспонатов Национального музея Башкортостана. Несмотря на важную находку, тракторист едва не остался без какой-либо награды. Только через пару лет благодаря усилиям местного журналиста ему всё же выплатили сумму, которой хватило на покупку старых жигулей и телевизора. В рамках проекта «Незабытые истории» Радик Утягулов рассказал, как он в 1992 году, пусть ненадолго, но стал обладателем огромного золотого самородка.
 
© 02.rosguard.gov.ru
 

— Радик, вы не сразу согласились на интервью, почему не хотели общаться поначалу?

— Была небольшая обида на журналистов: я одно говорю, а они всё пишут наоборот.

— Давайте вспомним, как вы совершили такую удивительную находку?

  • Радик Утягулов и его трактор
  • © hobby-detecting.ru

— Это было где-то 10 мая 1992 года. Мы сеяли, я только получил новый трактор. На краю поля остановились заправиться семенами. Пока меня заправляли, я был рядом, смотрю — что-то из земли торчит непонятное. Я думал, это латунь, которая осталась после пожара — где-то за год до этого на том месте сгорела поливная установка. Я взял и положил в кабину.

— Тогда не думали, что это может быть что-то ценное?

— Даже представить не мог, что это золото. Самородок этот пролежал в кабине дней 10, потом я решил, мало ли пригодится в хозяйстве, и взял его домой. Бросил во дворе, он там лежал какое-то время. А отец у меня раньше работал старателем на золотом прииске неподалёку. И вот он как-то спрашивает меня: «Откуда это?». Отец решил проверить, не золото ли это — взял градусник, разбил и ртутью протёр.

И тогда выяснилось, что вроде как золото, но я всё равно не верил. Поставил его (самородок. — RT) в комнате на стену вместо антенны — телевизор с ним хорошо показывал, без помех.

Потом как-то отломил маленький кусочек и отдал зятю, он был управляющим на золотом прииске. Он отвёз нашим золотарям, они его спрашивают: «Откуда у тебя такое золото?». А он говорит: «У нас там ещё много».

А потом 28 мая приезжает ко мне какой-то милиционер, капитан. Видимо, до него дошли слухи от золотарей. Говорит: «Ты Радик? Золото есть? Показывай!». Пошли в комнату, показал ему на стену. Потом акт изъятия составили. В конце он дописал там, что я добровольно сдал. Сейчас копия (акта. — RT) дома лежит.

— Как отреагировал милиционер на вашу находку?

— Да он сам поначалу поверить не мог, растерялся. Взвесили его (самородок. — RT) на наших кухонных весах — почти пять килограммов было.

  • Золотой самородок «Ирендыкский медведь» (Вес 4788 г. Случайная находка. 1992 год. Баймакский район Республики Башкортостан)
  • vk.com
  • © Национальный музей Республики Башкортостан

— Что было дальше?

— Самородок я отдал капитану, он отвёз его куда-то, и на этом всё затихло. Потом стали журналисты одолевать: то звонят, то приезжают. Но я одно говорю, они другое пишут... И я даже как-то не интересовался у милиции, что с ним (золотом. — RT) стало, но в 1994 году эту историю опять вспомнил наш башкирский журналист, который написал президенту республики, что за находку мне так ничего и не дали.

— И в итоге это помогло?

— Да, как раз после его обращения мне выплатили 4,9 млн рублей.

— Была какая-то церемония при этом, благодарность?

— Нет, что вы. Мне их (деньги. — RT) через райфинотдел и почту просто перечислили, и всё.

— Для нынешних читателей такая сумма звучит солидно, но в 1994 году эти миллионы, как я понимаю, имели совсем другую ценность?

— Да, тогда всё было иначе: постоянная инфляция, и цены совсем другие были. Я даже не знаю, сколько это сейчас было бы, может, где-то тысяч 30.

— Как распорядились теми деньгами?

— Купил старые жигули, «копейку» 1975 года выпуска, и телевизор.

— А кто-то объяснил, почему вам выплатили именно такую сумму? В СССР нашедшему такой клад полагалось 25% от его оценочной стоимости. В России примерно так же всё обстоит, но старые жигули и телевизор — это явно меньше четверти цены такого самородка.

— Никто ничего не объяснял. СССР только развалился, старых законов на этот счёт, получается, уже не было, а новых законов или ещё не было, или были, но я их не знал. В принципе я же не ждал ничего, так что когда дали эти деньги два года спустя, был, конечно, рад.

— По поводу происхождения «Ирендыкского медведя» бытуют разные версии. Как вы сами думаете, откуда он мог взяться?

Там же рядом совсем золотой прииск, он почти примыкает к полю. Я думаю старатели мыли золото, выкопали его, но самородок, видимо, слишком большой оказался для их оборудования, они же там мелкие песчинки в основном просеивают. А потом, когда уже с помощью техники делали рекультивацию отработанной породы, он и попал на поле вместе с остальной землёй.

  • vk.com
  • © Радик Утягулов

— Если брать основные версии происхождения «Ирендыкского медведя», то их две. Считается, в том числе некоторыми учёными, что самородок был добыт на том самом прииске, но то ли при Иване Грозном, то ли в 20-е годы прошлого века. Обе версии сходятся в том, что после обнаружения ценной находки она при транспортировке бесследно исчезла.

— Выдумки всё это. Если бы всё было так, то он лежал бы намного глубже. В том месте, где я его увидел, был след от гусеницы моего трактора. Я думаю, она его на поверхность вытолкнула, так, что он был только присыпан землёй. У меня, кстати, есть химический анализ этого самородка, там в составе даже платина есть, и по составу он как раз соответствует тому, что обычно находили на прииске.

— Не сожалеете сейчас, что тогда так легко расстались с таким богатством?

— Ну как сказать. Если бы сейчас нашёл, то, конечно, так просто не отдал бы. Но тогда, как я уже говорил, и время такое было немного непонятное, переходное.

— Самородок называется «Ирендыкский медведь». Некоторые пишут, что название придумали вы. Это правда?

— Нет-нет, он похож на медведя немного, я на это тоже обратил внимание, но не сразу, конечно. Да и сам бы я не додумался до такого. Так что никаких названий я не придумывал.

— В мае 1992 года вы отдали находку милиционеру. Видели потом вашего «медведя» ещё раз?

— Видел, но только по телевизору. Когда его показывали, там рядом полиция была, охрана — я смотрю, сижу смеюсь, мы же его просто в руках держали сколько. Так-то, конечно, хотел бы ещё взглянуть.

  • В Башкортостане росгвардейцы обеспечивают охрану уникального золотого самородка «Ирендыкский медведь» во время проведения международного форума
  • © 02.rosguard.gov.ru
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— А вы не интересовались, на этом прииске находили что-то крупное, наподобие вашего самородка?

— Там самый большой попадался весом где-то 900 граммов, намного меньше моего.

— Как односельчане отреагировали на вашу находку, что говорили? Не было каких-то проявлений зависти?

— Да нет, мы тут хорошо живём, ничего такого не было.

— Вы сейчас ещё работаете?

— Нет, уже на пенсии, доработал до неё в том же совхозе.

— После того, как вам удалось сделать такую находку в чистом поле, никто не пытался пойти по вашим стопам и тоже там что-то искать?

— Ходили, искали, там же до сих пор неподалёку работают старатели, и сейчас приезжают золотоискатели и что-то там находят, но мелкое, конечно.

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