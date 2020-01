Купил и потерял! Американское лидерство в гиперзвуке, которого не было • 117 • Аналитика

Недавно назначенный зампредседателя ОКНШ ВС США (Объединенный комитет начальников штабов) генерал Джон Хайтен, выступая в Центре стратегических и международных исследований (CSIS, известный мозговой трест) в Вашингтоне, сделал ряд любопытных заявлений по поводу т.н. гиперзвуковых систем оружия. Также он сделал ряд заявлений на эту тему и несколькими днями ранее.



Откровения генерала Хайтена

Строго говоря, конечно, и обычный боевой блок (ББ) МБР или БРПЛ или даже БРСД — гиперзвуковой, но практически принято звать таким образом именно управляемое и маневрирующее на таких скоростях оружие- планирующие крылатые блоки (ПКБ), управляемые и маневрирующие ББ, гиперзвуковые аэробаллистические и крылатые ракеты.







Но вернемся к нашим баранам, точнее, к нашему генералу. Выступая в CSIS, он поначалу коснулся изменений в своей судьбе — ведь и трех месяцев не прошло, как Хайтена повысили, и с поста командующего СТРАТКОМ (Стратегическим командованием) он стал зампредом ОКНШ. Как он с иронией заметил, "раньше я командовал 150000 американцев и отвечал за абсолютно каждый ядерный боеприпас, который у нас имеется в войсках, а ныне я один из пяти [членов ОКНШ], и не командую ничем и никем, и ни за что не отвечаю, но мой голос и совет почему-то более значимы, чем раньше: это новое качество, я еще не привык". Странно, кстати, что он сказал "пяти", потому что в ОКНШ, кроме председателя генерала Милли и его самого как заместителя входят от каждого вида ВС начальники штабов армии (Сухопутных войск), ВВС, командующий морскими операциями, комендант Корпуса морской пехоты, шеф Бюро нацгвардии и с недавних совсем пор командующий космическими операциями, ведь Трамп из всех вариантов создания космических войск выбрал самый затратный и самый бессмысленный — создал еще один вид ВС вместо создания отдельного рода войск, отдельного командования и т.п. В свое время в ВС РФ стремились, ориентируясь на американский в том числе опыт, уменьшить число видов ВС, и от пятивидовой схемы (СВ, ВВС, войска ПВО, ВМФ, РВСН) перешли сначала к четырехвидовой, влив ВПВО в ВВС (что, учитывая голодные 90-е, крайне отрицательно сказалось на ситуации с ПВО страны), потом и РВСН из вида стали отдельным родом войск центрального подчинения, что, впрочем, на них практически не сказалось. А тут американцы уже с пятивидовой схемой, от которой мы ушли (нацгвардия все же не в счет, а то видов вообще 6 станет). Но, возможно, он просто оговорился.



Затем он в числе прочего (в его выступлении хватало "воды", заметим), обратился к теме гиперзвуковых систем. Хайтен опять заявил о серьезнейшем отставании Америки в этом вопросе. Правда, очень как-то обтекаемо заявил. Сначала заявил, что отстаем, потом — о том, что "конкурируем".



"Нам нужно понимать, в чем заключается неудача, извлекать уроки из этих неудач, учиться на допущенных нами ошибках, быстро уходить от этих ошибок. Я бросаю взгляд в прошлое на гиперзвуковые вооружения. Мы теперь в состоянии серьезной конкуренции с рядом соперников в мире в области гиперзвуковых вооружений."



Дуализм мнений внутри одного генерала

За несколько дней до этого в другом выступлении Хайтен заявил об угрозе отставания американских ВС от России и Китая.



"Нам нужно наблюдать за тем, с какой скоростью развиваются Россия и Китай, который движется с невероятной скоростью. Так что мы должны быть уверены, что мы развиваемся как минимум теми же темпами, что и потенциальные противники"

При этом, по его словам, ВС США "впереди по большинству параметров, однако это преимущество не будет иметь значения, если противник движется быстрее". То есть вроде бы и отстали, а вроде бы и нет, и даже впереди, но боятся отстать? Вы уж определяйтесь там, что ли, отстаете вы или нет!



При этом ранее, когда он командовал СТРАТКОМ, он в своих мнениях не вилял, как маркитантская лодка, а честно и открыто говорил — да, мы отстали, и отстали очень серьезно, и ответить нам пока нечем, и защититься нечем, и потребуются годы, чтобы догнать. Правда, он забывал сказать, что годы будут очень долгими. Ведь у нас "Авангард" — это не первое поколение даже ПКБ, а как бы не третье, если не четвертое. И перескочить через несколько поколений сразу, даже имея какой-то задел, почти невозможно. Но, видно, что позволено главе Стратегического командования, не дозволяется зампреду ОКНШ — статус не тот, должность высокая, а за невосторженный образ мыслей можно и лишиться и надежд когда-то подняться на еще ступеньку и занять высшую точку в американской военной иерархии (министр обороны — не военный по должности), а то и самой должности. Учитывая, с какой скоростью меняются у Трампа и советники, и министры — опасность вполне реальна.



Тем более что сам Трамп любит рассказывать про "десятки" гиперзвуковых "ракет", которые "делаются" и вот-вот армию ими завалят, ведь они тратят так много денег на это все. Ну меряет человек все деньгами, не может понять, что компетенции и технологии купить часто невозможно, их нарабатывать нужно. Потому и не потерпит опровержения своих слов из уст столь высокопоставленного военного. Хайтен это понимает, потому и в вопросе продления СНВ-3 также сменил пластинку — раньше выступал за безусловное продление, сейчас же завел песню про "включение Китая" и тому подобное, что продление попросту торпедирует.



Воспоминания о том, чего не случилось

Но, возвращаясь к речи в CSIS, можно отметить, что генерал сказал еще кое-что. Вот, в частности, цитата:



"А десять лет тому назад мы были впереди всех в сфере разработки гиперзвукового оружия. У нас существовали две программы — HTV-1 и HTV-2, под эгидой DARPA. Они не сработали так, как нужно. Что мы сделали после того, как они потерпели провал? Мы начали многолетние исследования этих провалов, а затем закрыли программы. Ускоряются не таким образом! "

И далее:



"Каждый раз, когда у нас случается неудача при запуске, мы останавливаемся на годы, чтобы оправиться. Это имеет важнейшее значение, если речь идет о жизни людей, как, к примеру, в случае с трагедиями шаттлов Challenger и Columbia. Однако если речь не идет о сохранении человеческой жизни, то надо понять, как двигаться быстро, как приспосабливаться, как учиться, как быстро производить запуски. Мы должны поступать таким образом в масштабах всей своей деятельности. А мы этого не делаем! Поэтому нам нужно вернуть скорость в свои процессы. Поэтому нам нужно научиться рисковать".



Первое, что хочется сделать, так это освежить генеральскую память. Дело в том, что 10 лет назад никакого лидерства в области ни создания гиперзвуковых КР, ни в области создания управляемых и маневрирующих ББ (УББ и МББ), ни в области создания ПКБ, у американцев и в помине не было.







Стоит вспомнить, что же такое HTV. Это программы по созданию демонстраторов технологии ПКБ, и даже не прототипов. То есть, по-нашему, это НИР, да еще не самая "крутая" НИР. Создавались они в ходе программы DARPA FALCON — Force Application and Launch from Continental United States, то есть "Применение силы и запуск с континентальной части США". В ней было 4 составных части. Первая — X-41 Common Aero Vehicle, это общая воздушная платформа для гиперзвуковых нагрузок военного и мирного назначения, как для МБР, так и для КР — нечто вроде многоразового гиперзвукового планирующего контейнера-носителя примерно полутонны груза, который можно было бы сбрасывать. Что с ней стало? Ничего — не было никаких испытаний и столь амбициозную и всеохватывающую и нереализуемую затею тихо прикрыли и средства, конечно, освоили. Вторая — HTV-1, демонстратор технологии, который хотели запустить в 2007 г., но ничего не запустили и тихо прикрыли. Быть готовыми к военному решению на Донбассе: откровения замсекретаря СНБО Украины



Третья — HTV-2, такой же демонстратор, но выглядевший иначе. Совершено два испытательных пуска с помощью ракеты космического назначения (РКН) Minotaur-4 Lite, созданной на базе ступеней и узлов незадолго до этого почившей в бозе МБР МХ. Первый пуск был 22 апреля 2010 г., аппарат отделился от РКН на 160 км и начал снижение в атмосферу. Маневрировать не планировалось (да он, вероятно, и не мог), планировался 30-минутный полет на скорости 20М над океаном. Но менее чем через 9 минут связь прервалась — у аппарата начались вибрации и попытки войти во вращение и "полет был прерван". Второй пуск состоялся через год, 11 августа 2011 г., и тоже был неудачным, потому что аппарат опять развалился. Больше пусков не было, да и не планировалось, хотя и рассматривали такой вариант после провала первых двух запусков. Зато планировались пуски HTB-3X Blackswift, но программу тоже тихо прикрыли. Но никакой "остановки на годы" не было — открыли новую программу, которую потом тоже прикрыли без испытаний, открыв сразу несколько новых уже относительно недавно.



Странно, что Хайтен вспомнил именно эту программу, потому что были и другие. Например, AHW (Advanced Hypersonic Weapon) — было 2 пуска, в 2011г, 17 ноября, демонстратор достаточно успешно отделился от носителя и смог пролететь 3700 км, планируя, но не управляясь. Скорость, однако, была невелика: по одним данным, она была 7М, по другим — 5М. С такой скоростью никакого "глиссирования" в атмосфере и рикошетного планирования не будет. Второй пуск состоялся в 2014 г. и продлился 4 секунды — ракета взорвалась. Больше по этой программе тоже ничего не было.



Лидерство России в "гиперзвуковом вопросе" не является случайным

В общем, с таким багажом говорить о каком-то лидерстве просто глупо. В России 10 лет назад уже заканчивал достаточно успешные испытания ПКБ как минимум второго поколения — 15Ю70, начавший летные испытания в 2004 г. успехом в ходе учений "Оборона-2004" и в 2011 г. смененный уже нынешним 15Ю71, и не потому, что был плох, а потому что новый вариант был перспективнее. Ныне он принят на вооружение в составе комплекса "Авангард" с МБР 15А35-71. Это если не говорить об иных программах, вроде "Кинжала" и "Циркона" — работы по ним уже тогда шли.



Как его, лидерства США в гиперзвуке, не было и 20 лет назад, потому что предок 15Ю70 и 15Ю71 , "Альбатрос", летал еще на закате СССР. И даже 30 лет назад не было американского гиперзвукового лидерства. Потому что в 80-е годы активно шли работы над УББ, например, для Р-36М2 "Воевода", а также для БРПЛ. Только по программе создания УББ для БРПЛ было произведено почти три десятка пусков, и в итоге надежность и точность были доведены до весьма высоких показателей. Но развертывания этого УББ не последовало тогда. В общем, наше нынешнее лидерство не случайно и складывалось десятилетиями. Хотя как раз в 80-е СССР и США еще находились в примерно сходных стартовых условиях в этом вопросе — американцы тогда также вели различные теоретические и экспериментальные работы в области МББ и УББ, правда, не столь масштабные. СССР, а потом и РФ последовательно, несмотря на тяжелую ситуацию, наращивали усилия по теме и они дали закономерный результат. Не бывает в таком вопросе случайного лидерства — кладов с инопланетными технологиями и прочих "роялей в кустах" никто вроде бы не находил.



Почему-то кажется, что генерал Хайтен, будучи достаточно толковым военачальником. все это и так знает. Но по должности ему не положено говорить правду. Он обозначил главное — что американцы отстают, и отстают серьезно, и пока ничего особенного, для сокращения разрыва, совершить не удается. Попутно, конечно, он пытается выбить еще средства под эти программы, хотя прекрасно понимает, что хоть в 10 раз финансирование увеличивай, но чуда не произойдет, потому что компетенций и технологий недостаточно. И сколько хочешь деньгами сори — не поможет. Это как с беременностью — ни за какие деньги и увеличением числа участниц сроки вынашивания не сократить. Портфель на халат



Нельзя сказать, что американцы ничего не делают. Делают. Так, например, на днях состоялись успешные огневые испытания ЖРД для гиперзвуковой экспериментальной ракеты, запускаемой с самолета, Х-60А. Это не боевая платформа, а сугубо экспериментальная, со скоростью "нижней планки", позволяющей считать ее гиперзвуковой — в районе 5М, возможно, более. Предназначена она для испытаний различных, в том числе маневрирующих нагрузок. Но, разумеется, число огневых испытаний даже двигателя должно измеряться десятками, прежде чем к следующему этапу переходить. В общем, работы там непочатый край. Идут и другие работы, однако практического выхода пока почти не видно. Посмотрим, что дальше будет.



К тому же Россия не собирается останавливаться на достигнутом. Идут испытания нового типа ПКБ, "Анчар-РВ", совсем недавно состоялся пуск, очевидно, по этой программе, по южной испытательной трассе. Объявлено, что и для МБР 15А28 "Сармат" в том числе создаются и гиперзвуковые планирующие блоки "принципиальной новой конструкции". Весьма вероятно, что и они, и "Анчар" будут представителями так называемого "моторного" гиперзвука — "Авангард", насколько известно, своих двигателей не имеет, а эти, вероятно, будут, что повысит их маневренные и иные возможности еще более. Так что, скорее всего, "нас не догонят".



Фома неверующий

Однако генерал Хайтен в данном случае выглядит верхом адекватности в сравнении со своим коллегой по ОКНШ, начштаба армии генералом Макконвиллом. Он на днях, выступая в Атлантическом совете, заявил, что развертывание комплекса "Авангард" "не влияет на баланс" между сверхдержавами. Конечно, развертывание первого УКП полка и первой секции с 2 ШПУ МБР, на баланс сил не влияет, но в дальнейшем, учитывая потенциальные возможности этого комплекса, влиять будет, и очень даже. Зачем вообще задавали подобные вопросы генералу-сухопутчику, сказать сложно, потому что это не его сфера компетенции. Возможно, для того, чтобы он "родил" великолепное пояснение, почему же "Авангард", по его мнению, ни на что не влияет.



Вот оно:

"Я не видел, чтобы они фактически поражали какую-либо цель, используя эту систему. Я знаю, в каком направлении развиваются наши технологии и с какой скоростью они развиваются, так что я пока не считаю, что это в корне меняет ситуацию".



Оставим в покое технологии США, которые непрерывно куда-то там развиваются и обгоняют всех, но потом не позволяют ликвидировать отставание. Но генеральский пассаж про то, что он "не видел", как "Авангард" фактически поражал цель, просто прекрасен! Это как? Ему разведка не доложила о том, что ПКБ успешно и с заданной точностью поражал "колышек" на Камчатке, что американские средства технического контроля должны были зафиксировать? Речь о пуске, например, в конце 2018 г., когда пуск был осуществлен из позиционного района Домбаровский по Куре (результаты пусков по Сары-Шагану американцы не наблюдают). Это разведка виновата или генерал не читал? Или ему требуется, чтобы 15Ю71 поразила некую реальную цель, скажем, термоядерным зарядом большой мощности? Или хотя бы обычным? Иногда лучше жевать, чем говорить, господин генерал! А то, не дай бог, желание сбудется. 