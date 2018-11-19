«Купаться можно прямо в номере»: На Канарских островах волны разбивают окна и сносят балконы

В результате разгула стихии на севере Тенерифе гигантские волны сносят балконы домов. Постояльцы отелей снимают видео и говорят, что теперь «купаться можно прямо в номере».

Сейчас на курортах Канарских островов бушует стихия. Волны достигают несколько метров. Как сообщают сами очевидцы, вода бьет стекла в окнах, а еще сносит балконы.

«Купаться можно прямо в номере», - делятся в соцсетях очевидцы.

«Невероятный отдых, такого мы, конечно, не ожидали», - пишут свидетели разыгравшейся стихии.

Причем волны достигают не менее десяти метров. Прибрежные гостиницы практически все пострадали. Помимо этого, сообщается, что в Малаге ветер с дождем просто смыл несколько уличных кафе. Также несколько дней подряд над городом гремели грозы.

Видео: Allrightsreserved