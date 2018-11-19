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«Купаться можно прямо в номере»: На Канарских островах волны разбивают окна и сносят балконы

19 ноября 2018, 12:09  •  87 • В мире
В результате разгула стихии на севере Тенерифе гигантские волны сносят балконы домов. Постояльцы отелей снимают видео и говорят, что теперь «купаться можно прямо в номере».
Сейчас на курортах Канарских островов бушует стихия. Волны достигают несколько метров. Как сообщают сами очевидцы, вода бьет стекла в окнах, а еще сносит балконы.
«Купаться можно прямо в номере», - делятся в соцсетях очевидцы.
«Невероятный отдых, такого мы, конечно, не ожидали», - пишут свидетели разыгравшейся стихии.
Причем волны достигают не менее десяти метров. Прибрежные гостиницы практически все пострадали. Помимо этого, сообщается, что в Малаге ветер с дождем просто смыл несколько уличных кафе. Также несколько дней подряд над городом гремели грозы.
Видео: Allrightsreserved

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