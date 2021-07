Кумтор. Украденное будущее Кыргызстана • 120 • Аналитика © Sputnik / Табылды Кадырбеков Власти Кыргызстана запустили большую игру, вступив в прямое противостояние с крупным канадским золотодобытчиком Centerra Gold Inc., чтобы защитить свои интересы в проекте "Кумтор". Республика впервые действует столь отчаянно. Разбирательства вокруг рудника Кумтор сопровождают Кыргызстан почти всю его современную историю. Это крупнейшее золоторудное месторождение в Центральной Азии могло дать стране большие ресурсы для развития, но денег от проекта кыргызстанцы так и не ощутили, по крайней мере, большинство. Главный предмет спора — распределение прибыли между канадской компанией и КР. Кумтор — основной актив Centerra, приносящий ей значительную часть доходов. Например, в 2020-м месторождение обеспечило 58% выручки. Были даже годы, когда рудник давал свыше 90% общих доходов. Неудивительно, что национализация Кумтора была одним из главных политических трендов. Этот вопрос поднимался после каждого госпереворота, но только при президенте Садыре Жапарове правительство зашло так далеко, что взяло рудник под контроль и стало разрабатывать его самостоятельно. Это совсем не конец истории, а начало новой главы, в которой Кыргызстан поставил многое на кон. © Sputnik Рудник Кумтор в Кыргызстане Начало История Кумтора началась в 1978 году, когда советские геологи открыли месторождение. Через 11 лет был создан проект его освоения, но разработку отложили: по одной версии — из-за дороговизны, а по другой — чтобы не навредить экологии. Получив независимость, Кыргызстан стал искать инвестора. В 1991 году президент Аскар Акаев издал указ о создании государственно-частной корпорации "Сиабеко-Кыргызстан", назначив ее главой Бориса Бирштейна — бизнесмена, эмигрировавшего из СССР в Канаду и основавшего компанию Seabeco, которая позже закроется после обвинений в мошенничестве и отмывании денег. При посредничестве "Сиабеко" право на разработку Кумтора получила канадская компания Cameco Corporation (далее "Камеко"), занимавшаяся тогда добычей урана. В те же годы из-за рудника начались первые споры — за сотрудничество с корпорацией выступали Аскар Акаев и его правительство. В 1992-м с "Камеко" подписали генеральное соглашение, однако депутаты "легендарного" парламента (1990-1994) были категорически против. "Досконально разобравшись, мы сказали Акаеву, что не надо торопить события. Мы предложили объявить тендер, чтобы была не только канадская компания. Спрашивали, почему нельзя выбрать, например, российскую или казахстанскую. Акаев это категорически отвергал и торопил с принятием решения. Ясно было, что условия не в пользу Кыргызстана, что за счет Кумтора хотят обогатиться отдельные люди, поэтому мы не согласились. Но Акаев начал действовать своими указами и продвинул "Камеко", а в 1994 году искусственно инициировал самороспуск парламента, чтобы получить больше власти", — заявил депутат "легендарного" парламента Жамин Акималиев. В 1994 году правительство КР приняло технико-экономическое обоснование, и началось строительство золотодобывающей фабрики. В 1997-м стартовало коммерческое производство золота. Создали закрытое акционерное общество "Кумтор голд компани" (КГК), поделив доли между Кыргызстаном и "Камеко". Тогда "Кумтор" разрабатывали на следующих условиях: — две трети акций КГК принадлежат Кыргызстану, а одна треть — "Камеко";

две трети акций КГК принадлежат Кыргызстану, а одна треть — "Камеко"; — ГК предоставили в аренду 10 070 гектаров до 2009 года;

ГК в аренду 10 070 гектаров до 2009 года; — концессионный договор действует до 2042-го;

концессионный договор действует до 2042-го; — "Камеко" и ее родственные компании, а также представители иностранных подрядчиков не облагаются налогами и какими-либо сборами до 2003 года (за исключением аренды земли). © Sputnik / Табылды Кадырбеков Высокогорный рудник Кумтор в Иссык-Кульской области Кыргызстана Кыргызстан лишается Кумтора Когда закончился льготный период, освобождавший "Камеко" от уплаты налогов, канадский партнер предложил сделку. Суть заключалась в том, чтобы создать Centerra Gold Inc., передать ей "Кумтор голд компани" и все активы "Камеко" (доли в трех горнорудных проектах и акционерные займы), а затем поделить долю. Правительство Кыргызстана согласилось. В итоге после реструктуризации республика в лице "Кыргызалтына" получила в Centerra долю в 33%, а "Камеко" — 67%. В 2004 году Centerra вышла на IPO — разместила акции на фондовой бирже Торонто. Доли распределились следующим образом: "Кыргызалтын" "Камеко" Другие акционеры 15,66% 52,68% 31,66% Сокращение доли Кыргызстана было связано с продажей части акций. С тех пор страна фактически утратила контроль над Кумтором. Проще говоря, власти поменяли золото на акции — довольно рисковый актив. "Все активы "Камеко" были надуманными — запасы золота оказались несоизмеримы. Трудно обвинять кого-то, но похоже, что имели место коррупционные элементы. Обмен золота на акции был невыгодным. Надо было напрямую забирать прибыль, и мы не влачили бы сегодня такое жалкое существование", — заявил геолог, депутат первого созыва парламента Гани Асаналиев.

В 2004 году нижняя палата Жогорку Кенеша (Законодательного собрания) рекомендовала правительству отменить постановление, но это решение не выполнили. В 2005-м Законодательное собрание признало постановление незаконным, однако на ситуацию это практически не повлияло. Через два месяца в стране случился государственный переворот, и власть во главе с Аскаром Акаевым свергли. © Sputnik Рудник Кумтор в Кыргызстане Сдача позиций Правительство снова взялось за Кумтор в 2007 году и достигло предварительной договоренности об увеличении доли Кыргызстана, но парламент и кабмин сменились, и все осталось на бумаге. В 2009-м у КГК истек срок земельной аренды, и вновь был поднят вопрос о работе Кумтора. Официально переговоры вел председатель совета директоров "Кыргызалтына" Алексей Елисеев, приближенный семьи президента Курманбека Бакиева. Заключили новое соглашение, по которому "Камеко" передала "Кыргызалтыну" часть акций, а Centerra сделала эмиссию в пользу КР. При этом канадцам предоставили дополнительные территории для разработки, а проектные компании освободили от уплаты налогов до 2042 года. В итоге получился следующий расклад: — доля Кыргызстана в Centerra увеличилась с 15,66% до 32,75%;

доля Кыргызстана в Centerra увеличилась с 15,66% до 32,75%; — концессионная площадь расширилась с десяти тысяч до 26,3 тысячи гектаров;

концессионная площадь расширилась с десяти тысяч до 26,3 тысячи гектаров; — проектным компаниям разрешили не платить налоги до 2042 года (за исключением налогов, предусмотренных соглашением). После передачи "Кыргызалтыну" части акций "Камеко" вышла из проекта, продав свой пакет за 908 миллионов канадских долларов (около 863 миллионов долларов США) синдикату страховых компаний, возглавляемому CIBC World Markets Inc. и RBC Capital Markets. Вскоре в Кыргызстане вновь сменилась власть — Курманбек Бакиев сбежал из страны. "Самый лучший президент": Путин стал кумиром миллионов американцев © Sputnik Рудник Кумтор в Кыргызстане Что было не так? После стабилизации обстановки новые власти взялись за Кумтор. В 2012 году премьер-министр Омурбек Бабанов отменил постановление правительства, расширяющее концессионную площадь. Сформировали госкомиссию, которая полгода изучала работу канадской компании с момента создания, в том числе соблюдение ею экологических норм. Развитие интернета, политизация общества и новая система правления обеспечили условия для гласности. Кыргызстанцы пристально следили за тем, как развивалась ситуация вокруг Кумтора. Госкомиссия пришла к выводу, что нарушения в работе были изначально: механизм выбора подрядчика оказался непрозрачным; стоимость строительства завысили; "Камеко" искала инвестиции, заложив само месторождение. Самую крупную потерю, по выводам комиссии, Кыргызстан понес от соглашений 2003-2004 годов. Отмечалось, что ценность активов "Камеко" (месторождений Бору, Гацуурт и REN) была завышена, акционерные займы перевели в акции, а не долги, и это значительно увеличило долю компании. В отчете госкомиссии говорилось, что при оценке активов Кыргызстана использовались данные "Камеко" за 1992-1994 годы и учитывалась лишь часть запасов (57 из 237 тонн) и часть прогнозных ресурсов (21 из 200 тонн). "У Centerra имеются только два разработанных рудника — Кумтор и Бору (к тому же Бору находится на стадии закрытия), а остальные восемь участков — на стадиях изучения, исследования, разведки или подготовительных работ. При этом Кумтор является основной генерирующей единицей для доходов Centerra — почти 92% по итогам 2011 года", — сообщила тогда госкомиссия. В 2009-м базой для пересмотра условий стали соглашения 2003-2004 годов, что по-прежнему не соответствовало интересам Кыргызстана, утверждала комиссия. Также в отчете говорится о других денежных потерях, "сомнительных финансовых операциях" и неэффективном управлении в Centerra. Госкомиссия отчиталась и об экологическом ущербе: разрушение почвы, использование воды из озера Петрова (без оплаты), загрязнение и разрушение ледников, выбросы вредных веществ. Украина решила отменить зиму © Sputnik Рудник Кумтор в Кыргызстане Кыргызская сторона вправе подать иск против менеджеров Centerra Gold Inc. и Cameco Corporation, которые были вовлечены в сделки подкупа. Необходимо инициировать расследования против менеджеров в антикоррупционном подразделении канадской Королевской конной полиции, Комиссии по биржам и ценным бумагам в Канаде и США по подозрению во взяточничестве, в отмывании доходов и коррупции. Также кыргызская сторона, как акционер, вправе подать жалобу в орган фондовой биржи Торонто — Комиссию Онтарио по ценным бумагам и уполномоченный орган по ценным бумагам штата Нью-Йорк — за сокрытие кардинальной информации, введение в заблуждение и обман инвесторов и акционеров, заключила госкомиссия. Начались очередные переговоры с компанией, и в 2013 году правительство договорилось обменять свою долю в Centerra на прямое участие в проекте "Кумтор" с 50-процентной долей. Жогорку Кенеш отказался, потребовав долю в 67%. Это происходило на фоне народных волнений — жители Иссык-Кульской области вышли на митинг, требуя расторгнуть соглашение от 2009 года и национализировать Кумтор. Тогда национализацию лоббировал и Садыр Жапаров, будучи депутатом ЖК. © РИА Новости / Владимир Пирогов Жители сел Тамга и Борскоон в кузове самосвала и представители правоохранительных органов во время беспорядков неподалеку от рудника Кумтор Госэкотехинспекция КР начала тяжбу с канадским инвестором, подав в местный суд иск на "Кумтор голд компани". Сначала заявление отклонили, но в 2016 году кыргызстанские суды удовлетворили иск. Пока шли процессы, Centerra без официального согласия Кыргызстана приобрела компанию Thompson Creek, и доля республики снизилась до 26,1%. Позже продавший компанию директор перешел в Centerra, а новый актив обесценился почти в два раза. © Sputnik Рудник Кумтор в Кыргызстане Как разрешили работу возле ледников В 2014 году правительство инициировало внесение поправок в Водный кодекс КР. Они предусматривали запрет на деятельность, влекущую ускорение таяния ледников. Но в документе были исключения — ледники Лысый и Давыдова, расположенные в зоне разработки Кумтора. Предложение вызвало немало критики. Кабмин аргументировал решение тем, что Кумтор приносит много денег в бюджет и прекратить работу предприятия нельзя. При этом Centerra ранее остановила проект подземной добычи, объяснив это оптимизацией расходов. Хотя, как утверждают геологи, подземная разработка сохранила бы большую часть ледников. Пока законопроект проходил общественное обсуждение и рассматривался в парламенте, судебные тяжбы по Кумтору перешли в международные инстанции. В 2016 году Centerra подала иск к правительству Кыргызстана из-за затянувшего спора, заявив, что нерешенный вопрос тормозит проект. Стороны договорились, и в 2017 году парламент принял поправки в Водный кодекс. Алмазбек Атамбаев подписал законопроект в последний день своего президентства. "Ледники тают из-за погоды, идет глобальное изменение климата. Я изучаю документы, мнения экспертов. Поднял каталог, старые данные поднял, со времен СССР. В Кыргызстане 6771 ледник. Закон касается только двух — это 0,14% от общей площади. Месторождение начали разрабатывать 23 года назад. Почему тогда не поднимался вопрос?" — сказал Атамбаев на пресс-конференции за несколько дней до принятия поправок. Он добавил, что от канадской компании нужно потребовать ликвидации последствий разработки рудника. Через два года правительство подписало договор с Centerra, закрепив соглашение от 2009-го и отказавшись от экологических претензий. Взамен инвестор обязался выплатить 150 миллионов долларов до 2026 года. © Sputnik Рудник Кумтор в Кыргызстане ЧП на Кумторе В конце 2019 года на руднике произошло очередное ЧП: в зоне разработки из-за движения ледника сошел оползень, накрывший двух рабочих. Их тела так и не нашли. 1 из 4 Рудник Кумтор в Кыргызстане © Фото : пресс-служба МЧС КР 2 из 4 Рудник Кумтор в Кыргызстане © Фото : пресс-служба МЧС КР 3 из 4 Рудник Кумтор в Кыргызстане © Фото : пресс-служба МЧС КР 4 из 4 Рудник Кумтор в Кыргызстане © Фото : пресс-служба МЧС КР 1 из 4 Рудник Кумтор в Кыргызстане © Фото : пресс-служба МЧС КР 2 из 4 Рудник Кумтор в Кыргызстане © Фото : пресс-служба МЧС КР 3 из 4 Рудник Кумтор в Кыргызстане © Фото : пресс-служба МЧС КР 4 из 4 Рудник Кумтор в Кыргызстане © Фото : пресс-служба МЧС КР Подобный инцидент случился и в 2012 году, когда движение ледника Лысый разрушило вахтовый поселок (к счастью, обошлось без жертв). Это происшествие стало причиной установки системы наблюдения за движением ледников. Наиболее крупное ЧП произошло еще в 1998 году, когда грузовик золотодобывающей компании, перевозивший цианид натрия, упал в реку Барскоон. Были эвакуированы около пяти тысяч жителей ближайшего села. Тогда правительству выплатили 4,5 миллиона долларов за отказ от предъявления исков и взятие ответственности на себя. © Sputnik Рудник Кумтор в Кыргызстане Кыргызстан возвращает Кумтор После октябрьских событий 2020 года к власти пришел Садыр Жапаров — сторонник национализации Кумтора. Кыргызстанцы ждали, как он будет выполнять одно из своих ключевых обещаний. Ситуацию подогревало то, что ранее власти отказывались от национализации рудника, опасаясь международных исков и неспособности самостоятельно разрабатывать месторождение. Поэтому призывы к национализации считались популизмом. К активным действиям новая власть перешла в мае 2021-го — парламент принял законопроект, позволяющий кабинету министров взять Кумтор под временное внешнее управление в случае нарушения экологических требований. На следующий день местный суд постановил взыскать с "Кумтор голд компани" свыше трех миллиардов долларов за нарушение экологических норм, а потом еще более 25 миллионов за долги по страховым взносам. В середине мая Жогорку Кенеш начал рассматривать предложение госкомиссии по проверке КГК о введении внешнего управления. На заседании публике был представлен Тенгиз Болтурук — правительство решило назначить его внешним управляющим. Сам он рассказал, что имеет лицензию канадского инженера, опыт работы в 18 горнорудных проектах в 13 странах и что приехал по приглашению Садыра Жапарова. © Фото : пресс-служба Жогорку Кенеша Член совета директоров Centerra Gold Inc. Тенгиз Болтурук на внеочередном заседании Жогорку Кенеша По инициативе президента в декабре 2020 года Болтурука назначили представителем Кыргызстана в совете директоров Centerra, чтобы он мог собрать нужную информацию. Также известно, что ранее Болтурук обращался к властям с предложением расторгнуть соглашение с Centerra, подать в суд и привлечь к ответственности менеджеров компании и бывших премьер-министров. Госкомиссия заявила о нарушениях со стороны Centerra, в частности о складировании отвалов на ледниках Лысый и Давыдова. Глава Госкомитета по экологии и климату Динара Кутманова сказала, что поправки в Водный кодекс КР разрешили деятельность в зоне ледников, но складирование отходов запрещено несколькими законами. Комиссия также сообщила, что руководство КГК покинуло Кыргызстан и дистанционно отключило систему слежения за движением ледников. По ее данным, за годы работы рудника КР получила 1,5 миллиарда долларов, а канадская компания — 11,5 миллиарда, и запасов золота на месторождении значительно больше, чем в официальных отчетах Centerra. В итоге внешнее управление передали Тенгизу Болтуруку. Оказалось, что государство все-таки может самостоятельно разрабатывать рудник. За первый месяц удалось восстановить IT-системы, продать 44 тысячи унций золота, выручив 40,3 миллиона долларов, и начать складировать отвалы ниже ледников. Правительство планирует перейти к подземной разработке месторождения, от которой ранее отказалась Centerra. © Sputnik Рудник Кумтор в Кыргызстане Что говорят в Centerra Канадская компания разместила на своем сайте обращение к кыргызстанцам на кыргызском и русском языках. Публикации компании рекламируются уже больше полутора месяцев: если обратиться в поисковик Google с запросом "Кумтор" или "Centerra", первым в поисковой строке будет именно это обращение. Компания заявила, что работает по международным стандартам, а правительство Кыргызстана захватило рудник на основе беспочвенных обвинений. Centerra утверждает, что такие действия угрожают экономике страны и инвестиционному климату. В тексте обращения говорится, что компания инвестировала в проект более 3,4 миллиарда долларов и планировала вложить еще два миллиарда. Centerra заявляет, что по-прежнему готова к диалогу, но власти КР отказываются от переговоров. "Мы гордимся долгим сотрудничеством с кыргызским народом, которое принесло пользу и Кыргызстану, и нашей компании. Мы разочарованы тем, что не можем продолжать инвестировать в эту прекрасную страну", — говорится в обращении.

"Мы гордимся долгим сотрудничеством с кыргызским народом, которое принесло пользу и Кыргызстану, и нашей компании. Мы разочарованы тем, что не можем продолжать инвестировать в эту прекрасную страну", — говорится в обращении.

В своих релизах компания также уверяла, что не выключала системы безопасности, но признала, что приостановила доступ в IT-системы. Centerra постоянно подчеркивает, что готова к переговорам. На ситуацию даже отреагировали в правительстве Канады — министр иностранных дел и министр торговли сделали совместное заявление, сказав, что разочарованы происходящим. Параллельно Centerra попыталась защитить свои дочерние компании, в частности КГК, от исков, запустив процедуру банкротства в суде Южного округа Нью-Йорка. Но суд сохранил право Кыргызстана на поздних этапах требовать исключить его из сферы действия приказа. Кроме того, компания пытается через канадский суд добиться отстранения Тенгиза Болтурука от внешнего управления. © Sputnik Рудник Кумтор в Кыргызстане Что дальше Власти республики говорят, что начнут переговоры с руководством Centerra, только когда оно признает свои нарушения, в частности экологический ущерб. "Пока компания не признает ущерб и иски, которые предъявляет правительство Кыргызстана, разговаривать с ее руководством нет смысла. Я знаю мнение правительства и самого президента, это не мое личное послание. Думаю, они все-таки придут к разумному решению, а разговаривать с кыргызской стороной как прежде, свысока, им не позволено. Я говорил и Скотту Перри (президент Centerra. — Прим. ред.), и всем членам совета директоров на заседаниях в декабре и феврале: "Больше диалога не будет — будет монолог. Вы слушаете то, что мы хотим сказать. Вот есть решение госкомиссии, признайте, и мы начинаем работать. Не признаете — значит, мы сделаем так, как решит правительство. Будем управлять рудником, и он наконец-то начнет работать во благо страны", — заявил Болтурук. Глава госкомиссии по проверке КГК и нынешний зампредседателя кабинета министров Акылбек Жапаров говорил, что Кыргызстан предъявит в случае переговоров следующие условия: республика получает контрольный пакет акций Centerra, а доля страны непосредственно в "Кумторе" должна составить 80-90%. В противном случае КР расторгнет соглашение. Кабмин считает, что у него высокие шансы выиграть судебный процесс, так как имеет сильные аргументы, а суд чаще принимает решение в защиту экологии. Интересы республики в суде представляют юридические компании Arnold & Porter и Goodmans LLP, считающиеся одними из лучших в США. Однако тяжба может затянуться на годы, считает экономист Кубат Рахимов. По его мнению, канадская сторона способна добиться запрета на приобретение золота у Кыргызстана, и выкупать слитки в таком случае будет только Нацбанк, а это приведет к перераспределению золотовалютных резервов, которое может усилить инфляцию. "Западный корпоративный мир имеет богатую практику противостояний с национальными правительствами по всему миру. Поэтому выиграть дело, даже несмотря на сильную позицию, будет непросто. Но 70% производства у Centerra — это Кумтор, то есть для канадской компании ситуация тоже далеко не идеальная, и ей выгодно договориться. К тому же нет гарантий, что власти Кыргызстана последуют решению суда. Еще один вполне возможный и выгодный вариант — появление третьего игрока, который купил бы акции Centerra у фондов-держателей и у "Кыргызалтына", гарантировал кыргызской стороне соблюдение всех норм, перешел к подземной добыче, рекультивировал хвостохранилища и инвестировал в производство. В таком случае канадская сторона пошла бы по своему пути, сохранив лицо, а Кыргызстан получил деньги за продажу акций (это 500-800 миллионов в зависимости от котировок) и мог бы выторговать себе условия получше". © Sputnik / Табылды Кадырбеков Слитки золота, добытые на высокогорном руднике Кумтор в Иссык-Кульской области Кыргызстана Кого обогатил Кумтор? Между тем Генеральная прокуратура КР завела уголовное дело по фактам коррупции при заключении соглашений о разработке Кумтора. Следствие утверждает, что в 1992-2019 годах некоторые высокопоставленные и другие должностные лица вступали в сговор с представителями Cameco Corporation и Centerra Gold Inc., заключая заведомо невыгодные для Кыргызстана соглашения. Следствие уже арестовало нескольких бывших и действующих депутатов ЖК, а также чиновников, среди которых брат экс-президента Сооронбая Жээнбекова и экс-премьер Омурбек Бабанов. Специалисты считают: если удастся доказать факты коррупции, это укрепит переговорные позиции Кыргызстана в международном суде.









