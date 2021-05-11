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Кума Путина обвинили в госизмене из-за газа в Крыму

11 мая 2021, 17:50  •  166 • Политика
Виктор Медведчук. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
В доме Медведчука проходит обыск, однако место нахождения самого оппозиционера силовикам неизвестно
Депутатам Верховной рады, лидеру "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку и его соратнику по партии Тарасу Козаку объявили о подозрении в госизмене. Об этом сегодня сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова через свой "Фейсбук".
При этом, она не назвала фамилии нардепов, зашифровав их под литерами М и К, однако местные СМИ посчитали, что под ними кроются именно кум президента РФ Владимира Путина и однопартиец Медведчука.
"Мы с коллегами из правоохранительных органов провели массу следственных действий, получили много экспертных заключений, в ходе досудебного расследования допросили ценных свидетелей. Работа велась эффективно, мы делали все возможное, чтобы информация оставалась в вакууме", – написала пани Венедиктова.
Парламентарии подозреваются в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в российском Крыму.
"По результатам обысков, местонахождение нардепа М. не установлено, а потому СБУ принимаются соответствующие меры к его установке и вручения ему ходатайства о содержании под стражей", – отметила генпрокурор.
Соратник главы "Евросолидарности" Петра Порошенко, регулярный нарушитель порядка в стенах ПАСЕ Алексей Гончаренко в соцсети сообщил, что обыски в доме Медведчука проводятся по делу о добыче газа в Крыму.
Еще в начале апреля текущего года стало известно, что Госбюро расследований Украины открыло уголовное производство о государственной измене в отношении лидера ОПЗЖ, напоминает RT.
Оппозиционный журналист и блогер Анатолий Шарий высоко оценил смелость действующих властей киевского режима, указав на тот факт, как в ходе предвыборной президентской кампании комик Владимир Зеленский обещал "сажать" за коррупцию, в том числе и "шоколадного короля" пана Порошенко за махинации на при продаже судостроительного завода "Кузница на Рыбальском".
"Как смело, отчаянно бесстрашно выписано подозрение главному олигарху страны Медведчуку. Теперь-то никто не скажет "весна пришла, и???" Смелый президент, выполняющий все обещания", – написал Шарий в "Твиттер".
Пользователи предположили, что Медведчука могут готовить в "будущие заложники" для переговоров с Кремлем или для ликвидации оппозиционной политической силы.

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