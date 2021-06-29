Кума главы офиса президента Украины Николая Тищенко прочат в сменщики Леонида Кравчука

Первый президент Украины вчера так и не появился на праздничных мероприятиях в Киеве, посвящённых дню конституции – доктора запретили. Интрига же в том, что Кравчук, возглавляющий украинскую делегацию на киевских переговорах, по словам его лечащих врачей, в ближайшие месяцы едва ли сможет вернуться к активной работе. Срочно требуется сменщик в рамках контактной группы, – и он уже, кажется, найден. Это замглавы фракции «Слуг народа», человек-скандал Николай Тищенко по прозвищу Коля-Котлета.

Даже сегодня, в преддверии нового назначения, Тищенко оказался верен себе – в столовой Верховной Рады, на виду у честного народа, он подрался с коллегой Александром Куницким. Накануне Куницкий обвинил Тищенко в том, что тот вознамерился изменить закон, по которому проводится переаттестация моряков торгового флота, – чтобы получать денежные «откаты». В коррупционной схеме, помимо Тищенко, могут участвовать бывший министр инфраструктуры Владислав Криклий и глава транспортного комитета Юрий Кисель.

«Поднялся» Тищенко на ресторанном бизнесе. В Киеве у него несколько ресторанов, главный из которых – «Велюр» – считается негласной штаб-квартирой первых лиц фракции «слуг народа». Скандалов за Тищенко тянется такой длинный шлейф, что перечислять их нет ни лишнего места, ни смысла. Последнее назначение кума главы президентской администрации Андрея Ермака (он, к слову, и обеспечивает Тищенко режим полнейшей безнаказанности) – курирование Закарпатья. Тут нужно внести ясность. Закарпатье – один из наиболее важных регионов с точки зрения извлечения прибыли – там граница, таможня и, само собой, вся контрабанда. Кто не в курсе: именно таможня два десятилетия остаётся наиважнейшей украинской «отраслью экономики» – если судить по наполняемости ею бюджета страны.

Так вот, в ближайшие дни Тищенко может сменить Кравчука во главе минской контактной группы. Если назначение состоится, то трактовать его можно будет одним-единственным способом – от негласного манкирования заключением договорённостей Киев перешёл к откровенному высмеиванию минского переговорного процесса. Возможно, на том и строятся расчёты Ермака и Зеленского – едва ли Дмитрию Козаку захочется иметь дело с таким визави, как скандалист Тищенко.