Кулуарные переговоры с Москвой об отмене водной блокады Крыма ведёт «отправленный в отставку» замглавы офиса президента Сергей Трофимов!

Пожалуй, это лучшая наглядная иллюстрация к царящему на Украине маразму. Как мы сообщили вчера, окружение Зеленского ищет возможность вернуть доверие Кремля (утраченное по причине невыполненных Зеленским и главой его администрации Ермаком обещаний). Зная, что отмена водной блокады Крыма может стать наилучшим предлогом к возобновлению коммуникации, Зеленский отрядил для переговоров по этой теме доверенного человека – и как вы думаете, кто же это? Бывший первый замглавы офиса Сергей Трофимов!

Интрига этого сюжета состоит в том, что буквально недавно Трофимова, казалось, выпроводили из администрации восвояси – стараниями почувствовавшего конкуренцию Ермака. Дело в том, что в Москве с Трофимовым продолжали общаться довольно-таки доверительно, в то время, как с Ермаком (и, тем паче, Зеленским) любую коммуникацию свернули практически полностью. По сути, Трофимов оставался единственным представителем офиса президента, с которым российские посредники продолжали иметь дело. По всей видимости, осознав это (и приняв ситуацию, как данность), Зеленский не решился окончательно расстаться с уволенным (или как бы уволенным) Трофимовым. Как нам стало известно, именно Трофимов ведёт консультации относительно поставки днепровской воды в Крым – в обход Ермака!

Не вполне ясны полномочия Трофимова – впрочем, как разъясняют наши источники в администрации президента Украины, Трофимов выступает в качестве «советника президента», и совершенно официально. Почему о переговорах, ведущихся от имени президентской администрации, не проинформирован её формальный глава Ермак, можно только догадываться, но, опять же, как нам неофициально разъяснили, Ермака якобы не поставили в известность по причине его болезни. Самое смешное в этой ситуации то, что ещё позавчера Ермак и Зеленский лечились не просто в одной киевской лечебнице, но даже в одной палате (депутаты Верховной рады несколько дней назад демонстрировали друг дружке снимок, на котором Ермак и Зеленский выглядывают из одного окна в Феофании). И если Зеленский не проинформировал Ермака о личности переговорщика, то, по всей вероятности, он явно сделал это намеренно.

Таким образом, как мы видим, де-факто Трофимов продолжает оставаться приближённым к Зеленскому лицом – пожалуй, в чём-то даже более близким, нежели следующий буквально по пятам за своим начальством Ермак. Любопытно, удастся ли Трофимову договориться с Москвой – учитывая острую необходимость отмены водной блокады?