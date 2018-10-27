«Культурный отдых» украинского депутата закончился поджогом машины и избиением главы сельсовета

Депутат Верховной Рады Украины от Радикальной партии Сергей Скуратовский напился во время охоты, расстрелял и сжёг собственный автомобиль, а затем избил проезжавшего мимо главу сельсовета из Киевской области. Подробности истории сообщает украинский портал Kiev Vlast.

По данным издания, инцидент произошёл в Киевской области во время «охоты» и «культурного отдыха» народного избранника. Вместе со своим знакомым, экс-главой Житомирской облгосадминистрации Юрием Забелой, депутат напился до такой степени, что решил расстрелять и сжечь собственное авто.

Пьяный дебош парламентария и его знакомого застал проезжавший мимо глава Пхатинянского сельсовета. По его словам, он принял мужчин за браконьеров, однако это оказались народные депутаты. Будучи всё ещё пьяными, Скуратовский и Забела избили не вовремя подвернувшегося им главу сельсовета.

«Глава сельсовета утверждает, что подъехал к ним, думая, что они браконьеры. А там оказались совсем не браконьеры, а народный депутат, который дал ему по лицу несколько раз», - приводит издание слова спикера областного отделения полиции Николая Жуковича.