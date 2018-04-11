Культурными русскими словами о демократии. Ч. 2 • 75 • Аналитика



Итак, как мы выяснили в предыдущей статье, эффективное управление чем-либо зиждется на трех «должен»:



1. Управленец должен быть профессионален в области, которой берется управлять – знание нюансов профессии/отрасли поможет ему принимать верные решения;





2. Управленец должен хорошо разбираться в людях – это необходимо для подбора команды. Сегодня объем человеческого знания настолько велик, что управленец не может быть одинаково компетентен во всех сферах деятельности даже некрупного предприятия. Соответственно, ему приходится доверять управление отдельными процессами тем, кто в этих процессах профессиональнее его. Таким образом, управленец вынужден подбирать и управлять деятельностью людей, которые в своей специализации более профессиональны чем он сам, и только умение хорошо разбираться в людях может помочь ему в этом;



3. Управленец должен быть мотивирован на «трудовые подвиги» на ниве управления, потому что в отсутствии стимулов делать свою работу хорошо может просто расслабиться и пустить процесс на самотек.



Вне всякого сомнения, в любой стране наиболее сложным объектом управления является она сама. Поэтому умение разбираться в людях – ключевое умение президента, ведь он вынужден управлять сложнейшими отраслями человеческой деятельности, имея самое поверхностное представление о большинстве из них (не существует человека, который был бы сколько-то профессионален в медицине, военном деле, внешней политике, экономике, науке, образовании и т.д. одновременно).



При этом ни профессионализм, ни умение разбираться в людях не является прерогативой элит. Соответственно, для обеспечения наилучшего управления страной очень важны «социальные лифты» – «дорога во власть» (вплоть до верховной) талантливым выходцам из неэлитарных классов общества. На сегодняшний день наилучшие возможности «социальных лифтов» предоставляет демократия, но – не везде, а лишь в тех странах, в которых имеется многопартийная система. Почему?



Потому что там, где есть две (или больше) политические силы, которые никогда не объединятся в одну, но которые недостаточно сильны, чтобы уничтожить своих оппонентов, то возникает своего рода конкуренция, где партии взаимно контролируют друг друга, не давая им «мухлевать» с процедурой выборов или же предоставлять обществу «выборы» из одного кандидата (когда остальные заведомо неспособны занять выборный пост).



В Российской Федерации, увы, демократия работает не слишком хорошо: как уже говорилось раньше, даже среди тех, кто безоговорочно поддерживает действующего президента страны, немного таких, кого бы полностью устраивала ситуация в экономике, медицине, образовании и т.д. В.В. Путина поддерживают многие, но, к примеру, Председатель Правительства РФ Дмитрий Анатольевич Медведев подобного уровня народного доверия не имеет, его рейтинг падает - даже по данным «Левады –Центра», а это о чем-то, да говорит.



Все это свидетельствует о том, что в иерархии власти находятся не самые способные в управлении люди, а это означает, что наши «социальные лифты» работают не так хорошо, как нам хотелось бы. Соответственно, у нас есть два варианта – либо привести политическую систему страны в состояние, при котором демократия была бы эффективна, либо же совершенно отказаться от демократии в пользу иного политического режима, который обеспечивал бы лучшее качество управления страной.



Давайте рассмотрим оба варианта



К сожалению, или к счастью (хотя последнее – вряд ли), но на сегодняшний день в Российской Федерации существует одна правящая партия, и эта партия - «Единая Россия». Нет, вне всякого сомнения, существуют коммунисты, ЛДПР и проч., но суть в том, что даже сведенные воедино, они не располагают даже четвертью возможностей и влияния «Единой России». У этих партий нет никакого политического, кадрового, административного ресурса, что очень хорошо характеризуют результаты выборов как в Государственную Думу в 2016 г., так и в президенты РФ в 2018-ом. В первом случае наиболее значимая после «Единой России» партия (КПРФ) получила 42 места из 450, а ее кандидат в президенты (П. Грудинин) набрал 11,8%. Кто-то скажет (про себя, или в комментариях), что, мол, результаты выборов были фальсифицированы, но дело в том, что сам факт фальсификации (если бы он имел место быть) характеризует слабость нашей партийной системы, поскольку говорил бы о том, что КПРФ, ЛДПР и проч. не обладают достаточным ресурсом, чтобы обеспечить честное проведение выборов. Большой блеф Трампа, или Кто будет «наказывать» Сирию?



Ну и что тут прикажете делать? Приказать членам партии «Единая Россия» рассчитаться на «первый-второй», всех «вторых» выделить в новую партию, скажем, «Великая Россия», и приказать им конкурировать друг с другом? Так ведь ничего из этого не получится. Весь вопрос в отсутствии предмета конкуренции – можно поделить «единороссов» хоть на две, хоть на двадцать две партии, но суть в том, что им после этого куда привычнее и проще будет договориться между собой.







Ведь для того, чтобы конкурировать, партии должны иметь различные цели и волю к их достижению. Откуда взялась непримиримая вражда демократов и республиканцев в тех же США? Вспомним, что демократическая партия выросла из элиты Юга страны, в то время как республиканцы – это партия Севера. Между этими элитами – кровь гражданской войны США. Представим себе на секундочку, что после нашей гражданской войны в России у нас каким-то чудом утвердилась бы демократия и парламент, причем половину парламента составили бы выходцы из белого движения и им сочувствующие, а вторую половину – коммунисты… Вот это было бы что-то похожее. Но даже эта аналогия далеко не в полной мере отражает глубину водораздела между демократами и республиканцами США, потому что американский Юг, по большому счету, оставался аграрным, Север же склонялся к техническому развитию, то есть кроме политики между ними были еще и серьезнейшие экономические противоречия. И социальные, потому что Северу, в общем, всегда были близки идеи равноправия, в то время как Югу – расовое неравенство. Право знать. Пардон, право не знать!



Ну а «Единая Россия» за все годы своего существования не смогла сформулировать сколько-то вменяемую программу целей своего существования, не говоря уже о том, чтобы (хотя бы для самих себя) отчитаться об их выполнении… У членов «Единой России» и «Великой России» просто не будет оснований для конкуренции и директивно их, увы, не создать.



Таким образом, плохо это или хорошо, но многопартийной системы по образцу и подобию США или Англии у нас нет и в обозримом будущем не будет. Но… теоретически мы можем построить нечто такое, что вполне может ее заменить. Для этого необходимо найти мощные и примерно равноценные силы, которые имели бы заведомо противоположные интересы – и придать им политический вес. А такие силы у нас, в общем, есть.



Если у нас нет соперничающих между собой партий, то у нас есть соперничающие между собой ведомства, сражающиеся за бюджетные преференции и финансирование. Соответственно, можно было бы попробовать выстроить систему государственного управления по отраслевому принципу. Попробуем пояснить идею на шуточном примере.



Что такое сегодня министерство здравоохранения? Государственная структура, привычная брать под козырек, выслушав указание руководства. А вот попробуем представить себе медицину, ставшую самостоятельной политической силой. У нее есть своя программа, базирующаяся на четких измеримых показателях, которые выглядит так: «Сегодня уровень смертности на 1000 чел у нас такой, а финансирование в год – такое. Дайте нам вот столько и вот столько, и мы сможем открыть такое-то количество клиник, увеличить количество действующих врачей на столько-то, заказать и профинансировать такие-то научные исследования в области медицины и т.д. – и в результате к концу года мы гарантируем снижение смертности на столько-то и столько-то». А им противостоят не менее политизированные ученые: «Сегодня мы получаем такое-то финансирование и решаем вот такие и такие задачи, они будут решены в такой-то срок. Дайте нам еще вот столько, чтобы мы построили в дополнении к адронному еще и гудронный коллайдер, и тогда через год мы создадим гравицапу для маршрутного такси на Марс!». Им вторят сельхозпроизводители: «Сегодня у нас во всех магазинах отечественные арбузы продаются круглогодично. Снизьте для нас подоходный налог на 1%, и мы через год сумеем скрестить арбуз с тараканами, что бы при разрезании арбуза семечки сами убегали в мусорное ведро!». 2014. Крым — не Полинезия!



Уважаемый читатель, конечно, может сказать, что мол все вышесказанное (хотелось бы верить!) и так происходит на этапах формирования и утверждения бюджета Российской Федерации. И что же тут может дать публичность?



А вот что. Представьте себе, что министерства и ведомства подали свои «хотелки» и предложения, президент выбрал, бюджет сформирован и в рамках этого сформированного бюджета каждое министерство и ведомство приняло на себя определенные обязательства. В нашем примере – медицина получила запрашиваемые суммы, а вот наука и сельское хозяйство – нет. Прошел год, деньги освоены, министерства отчитываются. Медицина сообщает, что цели не просто достигнуты, а перевыполнены – больницы построены, сколько обещали, а смертность снижена даже больше обещанного. Молодцы! Ученые денег не получили, гудронный коллайдер не построили, гравицапу не открыли. Но те задачи, которые брались решать на текущем уровне финансирования – решили. Тоже неплохо – свой план выполнили, хоть и без перевыполнения. А вот сельхозники денег не получили, арбуз с тараканами не скрестили, и даже арбузов сколько надо не вырастили, так что их пришлось докупать за границей. Плохо сработали товарищи фермеры! И это видно всей России.



Иными словами, не так уж сложно установить основные задания для каждой отрасли (десяток, не больше) так, чтобы они были понятны широким слоям населения. Вот приняли бюджет, вот полученные задания, год прошел – отчитались о выполнении и тут уже хорошо видно, кто сработал хорошо и кто – не слишком. Но зачем все это надо? В конце концов, это ведь как будто дело президента и правительства разбираться в том, кто и как работал, наказать невиновных, поощрить непричастных… или наоборот? Саудовская Аравия: не до жиру, быть бы живу!



Но представим себе, что когда приходят очередные выборы президента, каждая отрасль выдвигает собственного кандидата. А мы с Вами из них выбираем. То есть на протяжении 6 лет мы видим, какая отрасль выполняла принятые на себя обязательства, а какая – нет, оцениваем весомость слов тех или иных руководителей… И делаем свой выбор.



А как же военные, полиция, дипломаты и т.д.? Так ведь и им никто не мешает действовать так же – согласовывать у действующего президента свои задачи и отчитываться потом об их исполнении. И выдвигать кандидатов в президенты из своих рядов. Конечно, тут на каждом шаге – масса сложностей (ну вот, например, а как же секретность?), но все это можно предусмотреть – кроме этого, следует понимать, что в формате небольшой статьи в принципе невозможно расписать все нюансы новой форы госуправления, поэтому автор ограничивается только ключевыми, принципиальными отличиями от существующих систем.



Другой вариант. Не секрет, что общество всегда пребывает в расслоении – оно состоит из различных социальных классов. И мы, возможно, могли бы строить свое политическое устройство не на партийной основе, а, скажем, на сословном представительстве. Как ни крути, но интересы пролетариата и буржуазии «немного» различны, бытие и ценности «офисного планктона» «немного» не совпадает с жизнью офицеров вооруженных сил и т.д. Можно попытаться превратить сословия в организованную силу, и выбирать президента и представителей Госдумы из кандидатов, которых выдвигают сословия. Или же возможно некое совмещение, когда государственная Дума формируется по сословному принципу (с равным количеством голосов от каждого сословия), а управление страной – по «отраслевому» методу. Ребята, не мешайте русскому медведю!



Понятно, что все это нелегко и спорно, но суть такова – если мы хотим, чтобы у нас заработала демократия, мы должны найти внутри страны такие силы, чьи интересы находятся в противоречии, но которые не могут друг друга уничтожить или поглотить (как не может буржуазия поглотить рабочий класс, или же врачи не могут поглотить ученых). Затем необходимо придать им политический вес и заставить их соревноваться между собой, причем в условиях, когда бы результаты этого соревнования были измеримыми и понятными большинству населения. Им нужно дать право и обязанность выдвигать кандидата в президенты из своей среды и понятно, что подобная возможность будет сильно мотивировать руководство отрасли или представительство сословия на конкуренцию. Тогда демократия в нашей стране будет работать достаточно хорошо.



А если мы не хотим демократию вообще и желаем строить государственное управление без нее?



Тогда все намного сложнее. Начнем с того, что ни одна из ранее существовавших политических систем государства не работала лучше, чем современная демократическая. Не будем всерьез разбирать недостатки первобытнообщинного и рабовладельческого строя (полагаю, туда не хочется никому из уважаемых читателей, хотя... кто-то может, от деревеньки в полсотни душ и не отказался бы). Феодализм? Это раздробленность, помните аксиому: «вассал моего вассала – не мой вассал»? Это внутренние дрязги и междоусобицы, и в сегодняшнем мире это прямая дорога на свалку Истории. Вспомним, что все «оранжевые революции» и прочие «арабские вёсны» как раз и базируются на использовании «втемную» протестных масс, готовых надеть кастрюлю на голову ради «лучшего мира» - ну а при феодализме таковых масс всегда в избытке. Может быть, абсолютная монархия? Вообще говоря, эта форма правления очень мощна… если во главе государства стоит по-настоящему сильный и энергичный монарх. Проблема в том, что «монархическая сила», увы, не передается по наследству, и потому на одного сильного государя приходилось много средних или слабых. Российской Империей правили 14 императоров и императриц (до Петра Великого были цари, ранее – князья, но мы их не считаем), а тех из них, чьи деяния врезались в народную память, тех, кого считают настоящими руководителями, всего трое: Петр Великий, Екатерина II да Александр III - и то, по поводу Петра I много спорят сегодня. Хотя я бы добавил в этот список еще и Александра I, при котором был повержен Наполеон, но по нему споров будет еще больше. Итого, в лучшем случае, четверо из четырнадцати: на одного сильного государя приходится два с половиной «так себе» монарха. Стоит ли удивляться, что после почти двухсот лет императризма Россия имела, в сравнении с прочими странами, всего только пятую по силе промышленность и далеко не самый выдающийся научный потенциал? В общем, нет ни одной причины, по которой мы могли бы предположить, что самодержавие даст нашему обществу лучшие социальные лифты, чем те, что мы имеем сейчас, да и исторические параллели не внушают оптимизма. Так что самодержавие отпадает также. В эти минуты Трамп может начать Третью мировую войну



Конституционная монархия? Те же проблемы, что и с абсолютной – совершенно непонятно, что даст нам лучшие социальные лифты при этом строе. Кроме этого, конституционная монархия бывает двух видов – это парламентарная монархия, когда страной, по сути, правит не король, а премьер-министр. Но в этом случае не слишком понятно, для чего вообще нужен монарх?



В теории такой монарх мог бы играть роль противовеса слишком уж большим полномочиям того, кто выбран премьером, но… проблема в том, что два медведя в берлоге не уживаются. Никогда и нигде. И потому в современных парламентарных монархиях (Англия!) роль Государя сведена к чисто номинальной и представительской – он «царствует, но не управляет». Конечно, в теории, были бы неплохо создать какую-то альтернативу действующему премьер-министру, президенту, генсеку и т.д., с тем чтобы мотивировать последнего на более эффективное управление. Но на практике подобный дуализм крайне опасен – в армии очень хорошо знают, что лучше один плохой командир, чем два хороших, а именно к такому и придет система, где высшая исполнительная власть окажется распределенной между двумя сильными людьми.



Есть еще дуалистическая монархия – когда монарх обладает исполнительной властью, а законодательной – парламент, но проблема в том, что обычно век таких монархий очень недолог. Это Германия (1871—1918) и Япония (1890—1947) – в общем, не самый лучший идеал для подражания, правда? При этом, как и в случае с абсолютной монархией, эффективность подобной системы будет сильно зависеть от личности монарха, при том что, как мы видим, среди монархов по-настоящему достойные руководители - нечастое явление.

Геополитика ненасытной глотки

Что еще? Анархия? Бррр, 90-е помним хорошо, спасибо, но не в этой жизни. И не в следующей. Диктатура? Ну, однопартийная система и так очень близка к этому. Аристократия? Так у нас и так уже есть правящий класс – буржуазия, «аристократы 90-х годов». При Ельцине эта «знать» чуть не привела к распаду страны.



Что-то совершенно новое, чего никогда не было раньше? Увы, автор не настолько гениален, чтобы придумать новый общественный строй, не имеющий аналогов в истории, но будет благодарен за любые комментарии по этому поводу.



Так куда все же идти России? Ответ, на самом деле, очень прост и лежит на поверхности. В какой период своего развития страна добилась наибольших своих успехов? Какая система управления государством сделала нас сверхдержавой? При каком политическом режиме два таких простых слова: «Говорит Москва!» в исполнении Юрия Левитана могли заставить вздрогнуть целые континенты?



СССР и социализм



Но нужно помнить и другое – да, социализм действительно привел нас к научным, политическим, экономическим высотам, но он же и низверг нас оттуда в грязь и дичь 90-х. Социализм поднял нашу державу настолько высоко, насколько мы никогда не поднимались при князьях и царях – но он же оказался самым непродолжительным политическим строем в истории нашего государства. И потому нам следует внимательно изучить опыт СССР и понять, что двигало нас вперед и вверх, а что – вело к стагнации и гибели. Но если и существует государственное устройство, которое могло бы оказаться эффективнее для нашей страны, нежели существующие формы западных демократий – то это будет некая, усовершенствованная форма социализма, не исключено, кстати, что перемешанная с демократическими методами.







Продолжение… следует?



Не знаю. Посмотрим на отклик, который вызовет эта статья. Если продолжение данной темы будет интересно сообществу ВО, то почему бы и нет? Итак, как мы выяснили в предыдущей статье, эффективное управление чем-либо зиждется на трех «должен»:1. Управленец должен быть профессионален в области, которой берется управлять – знание нюансов профессии/отрасли поможет ему принимать верные решения;2. Управленец должен хорошо разбираться в людях – это необходимо для подбора команды. Сегодня объем человеческого знания настолько велик, что управленец не может быть одинаково компетентен во всех сферах деятельности даже некрупного предприятия. Соответственно, ему приходится доверять управление отдельными процессами тем, кто в этих процессах профессиональнее его. Таким образом, управленец вынужден подбирать и управлять деятельностью людей, которые в своей специализации более профессиональны чем он сам, и только умение хорошо разбираться в людях может помочь ему в этом;3. Управленец должен быть мотивирован на «трудовые подвиги» на ниве управления, потому что в отсутствии стимулов делать свою работу хорошо может просто расслабиться и пустить процесс на самотек.Вне всякого сомнения, в любой стране наиболее сложным объектом управления является она сама. Поэтому умение разбираться в людях – ключевое умение президента, ведь он вынужден управлять сложнейшими отраслями человеческой деятельности, имея самое поверхностное представление о большинстве из них (не существует человека, который был бы сколько-то профессионален в медицине, военном деле, внешней политике, экономике, науке, образовании и т.д. одновременно).При этом ни профессионализм, ни умение разбираться в людях не является прерогативой элит. Соответственно, для обеспечения наилучшего управления страной очень важны «социальные лифты» – «дорога во власть» (вплоть до верховной) талантливым выходцам из неэлитарных классов общества. На сегодняшний день наилучшие возможности «социальных лифтов» предоставляет демократия, но – не везде, а лишь в тех странах, в которых имеется многопартийная система. Почему?Потому что там, где есть две (или больше) политические силы, которые никогда не объединятся в одну, но которые недостаточно сильны, чтобы уничтожить своих оппонентов, то возникает своего рода конкуренция, где партии взаимно контролируют друг друга, не давая им «мухлевать» с процедурой выборов или же предоставлять обществу «выборы» из одного кандидата (когда остальные заведомо неспособны занять выборный пост).В Российской Федерации, увы, демократия работает не слишком хорошо: как уже говорилось раньше, даже среди тех, кто безоговорочно поддерживает действующего президента страны, немного таких, кого бы полностью устраивала ситуация в экономике, медицине, образовании и т.д. В.В. Путина поддерживают многие, но, к примеру, Председатель Правительства РФ Дмитрий Анатольевич Медведев подобного уровня народного доверия не имеет, его рейтинг падает - даже по данным «Левады –Центра», а это о чем-то, да говорит.Все это свидетельствует о том, что в иерархии власти находятся не самые способные в управлении люди, а это означает, что наши «социальные лифты» работают не так хорошо, как нам хотелось бы. Соответственно, у нас есть два варианта – либо привести политическую систему страны в состояние, при котором демократия была бы эффективна, либо же совершенно отказаться от демократии в пользу иного политического режима, который обеспечивал бы лучшее качество управления страной.К сожалению, или к счастью (хотя последнее – вряд ли), но на сегодняшний день в Российской Федерации существует одна правящая партия, и эта партия - «Единая Россия». Нет, вне всякого сомнения, существуют коммунисты, ЛДПР и проч., но суть в том, что даже сведенные воедино, они не располагают даже четвертью возможностей и влияния «Единой России». У этих партий нет никакого политического, кадрового, административного ресурса, что очень хорошо характеризуют результаты выборов как в Государственную Думу в 2016 г., так и в президенты РФ в 2018-ом. В первом случае наиболее значимая после «Единой России» партия (КПРФ) получила 42 места из 450, а ее кандидат в президенты (П. Грудинин) набрал 11,8%. Кто-то скажет (про себя, или в комментариях), что, мол, результаты выборов были фальсифицированы, но дело в том, что сам факт фальсификации (если бы он имел место быть) характеризует слабость нашей партийной системы, поскольку говорил бы о том, что КПРФ, ЛДПР и проч. не обладают достаточным ресурсом, чтобы обеспечить честное проведение выборов.Ну и что тут прикажете делать? Приказать членам партии «Единая Россия» рассчитаться на «первый-второй», всех «вторых» выделить в новую партию, скажем, «Великая Россия», и приказать им конкурировать друг с другом? Так ведь ничего из этого не получится. Весь вопрос в отсутствии предмета конкуренции – можно поделить «единороссов» хоть на две, хоть на двадцать две партии, но суть в том, что им после этого куда привычнее и проще будет договориться между собой.Ведь для того, чтобы конкурировать, партии должны иметь различные цели и волю к их достижению. Откуда взялась непримиримая вражда демократов и республиканцев в тех же США? Вспомним, что демократическая партия выросла из элиты Юга страны, в то время как республиканцы – это партия Севера. Между этими элитами – кровь гражданской войны США. Представим себе на секундочку, что после нашей гражданской войны в России у нас каким-то чудом утвердилась бы демократия и парламент, причем половину парламента составили бы выходцы из белого движения и им сочувствующие, а вторую половину – коммунисты… Вот это было бы что-то похожее. Но даже эта аналогия далеко не в полной мере отражает глубину водораздела между демократами и республиканцами США, потому что американский Юг, по большому счету, оставался аграрным, Север же склонялся к техническому развитию, то есть кроме политики между ними были еще и серьезнейшие экономические противоречия. И социальные, потому что Северу, в общем, всегда были близки идеи равноправия, в то время как Югу – расовое неравенство.Ну а «Единая Россия» за все годы своего существования не смогла сформулировать сколько-то вменяемую программу целей своего существования, не говоря уже о том, чтобы (хотя бы для самих себя) отчитаться об их выполнении… У членов «Единой России» и «Великой России» просто не будет оснований для конкуренции и директивно их, увы, не создать.Таким образом, плохо это или хорошо, но многопартийной системы по образцу и подобию США или Англии у нас нет и в обозримом будущем не будет. Но… теоретически мы можем построить нечто такое, что вполне может ее заменить. Для этого необходимо найти мощные и примерно равноценные силы, которые имели бы заведомо противоположные интересы – и придать им политический вес. А такие силы у нас, в общем, есть.Если у нас нет соперничающих между собой партий, то у нас есть соперничающие между собой ведомства, сражающиеся за бюджетные преференции и финансирование. Соответственно, можно было бы попробовать выстроить систему государственного управления по отраслевому принципу. Попробуем пояснить идею на шуточном примере.Что такое сегодня министерство здравоохранения? Государственная структура, привычная брать под козырек, выслушав указание руководства. А вот попробуем представить себе медицину, ставшую самостоятельной политической силой. У нее есть своя программа, базирующаяся на четких измеримых показателях, которые выглядит так: «Сегодня уровень смертности на 1000 чел у нас такой, а финансирование в год – такое. Дайте нам вот столько и вот столько, и мы сможем открыть такое-то количество клиник, увеличить количество действующих врачей на столько-то, заказать и профинансировать такие-то научные исследования в области медицины и т.д. – и в результате к концу года мы гарантируем снижение смертности на столько-то и столько-то». А им противостоят не менее политизированные ученые: «Сегодня мы получаем такое-то финансирование и решаем вот такие и такие задачи, они будут решены в такой-то срок. Дайте нам еще вот столько, чтобы мы построили в дополнении к адронному еще и гудронный коллайдер, и тогда через год мы создадим гравицапу для маршрутного такси на Марс!». Им вторят сельхозпроизводители: «Сегодня у нас во всех магазинах отечественные арбузы продаются круглогодично. Снизьте для нас подоходный налог на 1%, и мы через год сумеем скрестить арбуз с тараканами, что бы при разрезании арбуза семечки сами убегали в мусорное ведро!».Уважаемый читатель, конечно, может сказать, что мол все вышесказанное (хотелось бы верить!) и так происходит на этапах формирования и утверждения бюджета Российской Федерации. И что же тут может дать публичность?А вот что. Представьте себе, что министерства и ведомства подали свои «хотелки» и предложения, президент выбрал, бюджет сформирован и в рамках этого сформированного бюджета каждое министерство и ведомство приняло на себя определенные обязательства. В нашем примере – медицина получила запрашиваемые суммы, а вот наука и сельское хозяйство – нет. Прошел год, деньги освоены, министерства отчитываются. Медицина сообщает, что цели не просто достигнуты, а перевыполнены – больницы построены, сколько обещали, а смертность снижена даже больше обещанного. Молодцы! Ученые денег не получили, гудронный коллайдер не построили, гравицапу не открыли. Но те задачи, которые брались решать на текущем уровне финансирования – решили. Тоже неплохо – свой план выполнили, хоть и без перевыполнения. А вот сельхозники денег не получили, арбуз с тараканами не скрестили, и даже арбузов сколько надо не вырастили, так что их пришлось докупать за границей. Плохо сработали товарищи фермеры! И это видно всей России.Иными словами, не так уж сложно установить основные задания для каждой отрасли (десяток, не больше) так, чтобы они были понятны широким слоям населения. Вот приняли бюджет, вот полученные задания, год прошел – отчитались о выполнении и тут уже хорошо видно, кто сработал хорошо и кто – не слишком. Но зачем все это надо? В конце концов, это ведь как будто дело президента и правительства разбираться в том, кто и как работал, наказать невиновных, поощрить непричастных… или наоборот?Но представим себе, что когда приходят очередные выборы президента, каждая отрасль выдвигает собственного кандидата. А мы с Вами из них выбираем. То есть на протяжении 6 лет мы видим, какая отрасль выполняла принятые на себя обязательства, а какая – нет, оцениваем весомость слов тех или иных руководителей… И делаем свой выбор.А как же военные, полиция, дипломаты и т.д.? Так ведь и им никто не мешает действовать так же – согласовывать у действующего президента свои задачи и отчитываться потом об их исполнении. И выдвигать кандидатов в президенты из своих рядов. Конечно, тут на каждом шаге – масса сложностей (ну вот, например, а как же секретность?), но все это можно предусмотреть – кроме этого, следует понимать, что в формате небольшой статьи в принципе невозможно расписать все нюансы новой форы госуправления, поэтому автор ограничивается только ключевыми, принципиальными отличиями от существующих систем.Другой вариант. Не секрет, что общество всегда пребывает в расслоении – оно состоит из различных социальных классов. И мы, возможно, могли бы строить свое политическое устройство не на партийной основе, а, скажем, на сословном представительстве. Как ни крути, но интересы пролетариата и буржуазии «немного» различны, бытие и ценности «офисного планктона» «немного» не совпадает с жизнью офицеров вооруженных сил и т.д. Можно попытаться превратить сословия в организованную силу, и выбирать президента и представителей Госдумы из кандидатов, которых выдвигают сословия. Или же возможно некое совмещение, когда государственная Дума формируется по сословному принципу (с равным количеством голосов от каждого сословия), а управление страной – по «отраслевому» методу.Понятно, что все это нелегко и спорно, но суть такова – если мы хотим, чтобы у нас заработала демократия, мы должны найти внутри страны такие силы, чьи интересы находятся в противоречии, но которые не могут друг друга уничтожить или поглотить (как не может буржуазия поглотить рабочий класс, или же врачи не могут поглотить ученых). Затем необходимо придать им политический вес и заставить их соревноваться между собой, причем в условиях, когда бы результаты этого соревнования были измеримыми и понятными большинству населения. Им нужно дать право и обязанность выдвигать кандидата в президенты из своей среды и понятно, что подобная возможность будет сильно мотивировать руководство отрасли или представительство сословия на конкуренцию. Тогда демократия в нашей стране будет работать достаточно хорошо.Тогда все намного сложнее. Начнем с того, что ни одна из ранее существовавших политических систем государства не работала лучше, чем современная демократическая. Не будем всерьез разбирать недостатки первобытнообщинного и рабовладельческого строя (полагаю, туда не хочется никому из уважаемых читателей, хотя... кто-то может, от деревеньки в полсотни душ и не отказался бы). Феодализм? Это раздробленность, помните аксиому: «вассал моего вассала – не мой вассал»? Это внутренние дрязги и междоусобицы, и в сегодняшнем мире это прямая дорога на свалку Истории. Вспомним, что все «оранжевые революции» и прочие «арабские вёсны» как раз и базируются на использовании «втемную» протестных масс, готовых надеть кастрюлю на голову ради «лучшего мира» - ну а при феодализме таковых масс всегда в избытке. Может быть, абсолютная монархия? Вообще говоря, эта форма правления очень мощна… если во главе государства стоит по-настоящему сильный и энергичный монарх. Проблема в том, что «монархическая сила», увы, не передается по наследству, и потому на одного сильного государя приходилось много средних или слабых. Российской Империей правили 14 императоров и императриц (до Петра Великого были цари, ранее – князья, но мы их не считаем), а тех из них, чьи деяния врезались в народную память, тех, кого считают настоящими руководителями, всего трое: Петр Великий, Екатерина II да Александр III - и то, по поводу Петра I много спорят сегодня. Хотя я бы добавил в этот список еще и Александра I, при котором был повержен Наполеон, но по нему споров будет еще больше. Итого, в лучшем случае, четверо из четырнадцати: на одного сильного государя приходится два с половиной «так себе» монарха. Стоит ли удивляться, что после почти двухсот лет императризма Россия имела, в сравнении с прочими странами, всего только пятую по силе промышленность и далеко не самый выдающийся научный потенциал? В общем, нет ни одной причины, по которой мы могли бы предположить, что самодержавие даст нашему обществу лучшие социальные лифты, чем те, что мы имеем сейчас, да и исторические параллели не внушают оптимизма. Так что самодержавие отпадает также.Конституционная монархия? Те же проблемы, что и с абсолютной – совершенно непонятно, что даст нам лучшие социальные лифты при этом строе. Кроме этого, конституционная монархия бывает двух видов – это парламентарная монархия, когда страной, по сути, правит не король, а премьер-министр. Но в этом случае не слишком понятно, для чего вообще нужен монарх?В теории такой монарх мог бы играть роль противовеса слишком уж большим полномочиям того, кто выбран премьером, но… проблема в том, что два медведя в берлоге не уживаются. Никогда и нигде. И потому в современных парламентарных монархиях (Англия!) роль Государя сведена к чисто номинальной и представительской – он «царствует, но не управляет». Конечно, в теории, были бы неплохо создать какую-то альтернативу действующему премьер-министру, президенту, генсеку и т.д., с тем чтобы мотивировать последнего на более эффективное управление. Но на практике подобный дуализм крайне опасен – в армии очень хорошо знают, что лучше один плохой командир, чем два хороших, а именно к такому и придет система, где высшая исполнительная власть окажется распределенной между двумя сильными людьми.Есть еще дуалистическая монархия – когда монарх обладает исполнительной властью, а законодательной – парламент, но проблема в том, что обычно век таких монархий очень недолог. Это Германия (1871—1918) и Япония (1890—1947) – в общем, не самый лучший идеал для подражания, правда? При этом, как и в случае с абсолютной монархией, эффективность подобной системы будет сильно зависеть от личности монарха, при том что, как мы видим, среди монархов по-настоящему достойные руководители - нечастое явление.Что еще? Анархия? Бррр, 90-е помним хорошо, спасибо, но не в этой жизни. И не в следующей. Диктатура? Ну, однопартийная система и так очень близка к этому. Аристократия? Так у нас и так уже есть правящий класс – буржуазия, «аристократы 90-х годов». При Ельцине эта «знать» чуть не привела к распаду страны.Что-то совершенно новое, чего никогда не было раньше? Увы, автор не настолько гениален, чтобы придумать новый общественный строй, не имеющий аналогов в истории, но будет благодарен за любые комментарии по этому поводу.Так куда все же идти России? Ответ, на самом деле, очень прост и лежит на поверхности. В какой период своего развития страна добилась наибольших своих успехов? Какая система управления государством сделала нас сверхдержавой? При каком политическом режиме два таких простых слова: «Говорит Москва!» в исполнении Юрия Левитана могли заставить вздрогнуть целые континенты?Но нужно помнить и другое – да, социализм действительно привел нас к научным, политическим, экономическим высотам, но он же и низверг нас оттуда в грязь и дичь 90-х. Социализм поднял нашу державу настолько высоко, насколько мы никогда не поднимались при князьях и царях – но он же оказался самым непродолжительным политическим строем в истории нашего государства. И потому нам следует внимательно изучить опыт СССР и понять, что двигало нас вперед и вверх, а что – вело к стагнации и гибели. Но если и существует государственное устройство, которое могло бы оказаться эффективнее для нашей страны, нежели существующие формы западных демократий – то это будет некая, усовершенствованная форма социализма, не исключено, кстати, что перемешанная с демократическими методами.Продолжение… следует?Не знаю. Посмотрим на отклик, который вызовет эта статья. Если продолжение данной темы будет интересно сообществу ВО, то почему бы и нет? Автор: Андрей из Челябинска Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 75 Источник Похожие новости В эти минуты Трамп может начать Третью мировую войну Полторак – Порошенко: «Петя, не надо!» Право знать. Пардон, право не знать!

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