Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин отказался говорить с Зеленским. Президент Украины пожаловался: "Это н...
ЛДНР идёт в наступление? Пасечник и Пушилин выдвинули ультиматум Киеву
Нашли высказывания Бандеры по поводу Крыма. Националисты зря тратят время
"Российские ракеты нацелены на польские города": Слова Лаврова вызвали...
Главная / В России

"Культурные ценности на десятки миллионов долларов": Среди картин, которые вывез за границу Порошенко, есть работы Айвазовского

22 мая 2020, 18:20  •  97 • В России

Петра Порошенко, бывшего лидера, а ныне депутата Верховной рады Украины, вызвали видеоповесткой в Государственное бюро расследований на утро 26 мая по делу о незаконном вывозе из Украины 43 картин знаменитых художников - и умышленном сокрытии их от таможенного контроля.

За комментарием «КП» обратилась к известному украинскому политологу Михаилу Погребинскому.

- Михаил Борисович, 43 картины больших художников, которые якобы Порошенко вывез из страны —это вас удивило?

- Я впервые об таком узнал. Это совершенно сенсационное дело. Речь о том, что из страны вывезены культурные ценности на десятки, если не на сотни миллионов долларов.

- Там, действительно, живопись серьезная, мирового уровня?

- Конечно! Я видел список. Он производит впечатление. Очень даже серьезная живопись. Если есть прямые доказательства, что именно Порошенко причастен к незаконному вывозу этих произведения — видится весьма перспективное дело. По ряду оговорок самого президента Зеленского можно думать, что он снимает запрет на уголовное преследование своего предшественника.

- По десятку прежних уголовных дел Порошенко проходил, как правило, как свидетель…

- По делу о госизмене, о возможной контрабанде он проходит как обвиняемый. Из более чем десятка других дел - там тоже он не во всех «просто свидетель». Было дело о фиктивных продажах, неуплаченных налогах — по «Ленинской кузне». Там не может не быть его подписей — потому, что он хозяин этого предприятия. И в таком случае должен быть не свидетелем, а обвиняемым.

- Но отчего дело о картинах вас так задело — ну, если они были в частной коллекции экс-лидера, он может ими распоряжаться как угодно?

- Даже если они были в его частной коллекции, каждая из картин должна была иметь официальное разрешение на вывоз за пределы страны от Министерства культуры этой страны. Если Порошенко обвинения предъявлены — значит, никаких разрешений не существовало. Тут меня удивил сам факт. На протяжении двух месяцев генпрокурор Украины Венедиктова не делала ни одного шага для того, чтобы расследовать хоть что-то по отношению к бывшему президенту. А тут вдруг президент нынешний сказал, что могут возникнуть проблемы — и на следующий день появляется сообщение о том, что Порошенко контрабандой вывез 43 произведения мирового искусства. Думаю, это начало возможных серьезных проблем у Петра Алексеевича...

- Вектор судебно-правовой на Украине изменился?

- Как будто бы, да. Так это выглядит. Но наш президент может несколько раз изменить свое мнение. Как это случилось, например, по поводу медицинских реформ экс-главы минздрава Супрун. Посмотрим как ситуация станет развиваться на следующей неделе.

- Какие знаменитые картины вы видели в списке Порошенко?

- Ну… например, Айвазовского.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



97
Источник
Похожие новости
22 мая 2020, 09:11
"Власть олигархата": Почему мы не видим громких отставок
22 мая 2020, 07:50
Отследить гиперзвук: каковы перспективы передовой российской РЛС на мировом рынке
22 мая 2020, 15:20
«Я получаю реально много денег». Доктор Мясников рассказал о квартире в Париже и хуторе в Подмосковье
22 мая 2020, 14:20
Совещание Путина по ситуации с коронавирусом 22 мая 2020: прямая онлайн-трансляция
22 мая 2020, 13:50
«Прививать начнут с групп риска»: Попова рассказала о перспективах использования вакцины от коронавируса
22 мая 2020, 12:20
Максим Сурайкин: Предложение продать Ленина аморально, да и как можно торговать историческим достоянием?!
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 мая 2020, 05:55
"Хорошая попытка, офицер": Российского журналиста пыталась спровоцировать экс-агент ЦРУ
21 мая 2020, 07:20
Нашли высказывания Бандеры по поводу Крыма. Националисты зря тратят время
20 мая 2020, 14:55
Леонид Кучма созывает экстренное заседание трёхсторонней контактной группы из-за заявлений Пушилина и Пасечника
17 мая 2020, 06:55
Борьба с пандемией на Украине шокировала американских журналистов
16 мая 2020, 00:55
"Мы должны воевать с Россией?": Польский актёр пофамильно назвал истинных врагов своей страны
21 мая 2020, 07:16
На Украине грохнуло: сегодня она сдала Трампу Джо Байдена
17 мая 2020, 19:55
"Кричащая сенсация" по МН17: Независимый эксперт разбил версию с "Буком" в микрочастицы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.