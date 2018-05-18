Культура на дорогах: в Госдуме предлагают ввести обязательный тест на знание ПДД для велосипедистов

В России предлагают ввести официальную регистрацию велосипедов и тест на знание ПДД для велосипедистов старше 14 лет. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. Он полагает, что эта мера приведёт к снижению аварийности на дорогах, а также будет способствовать раскрываемости краж велосипедов. Согласно проекту, который 18 мая будет направлен на рассмотрение в правительство РФ, необходимые документы велосипедисты смогут оформить на сайте госуслуг.

В Госдуме разработали ряд мер, направленных на снижение числа дорожно-транспортных происшествий с участием велотранспорта. Соответствующий документ, автором которого выступил депутат от партии «Единая Россия» Виталий Милонов, отправлен на имя главы правительства Дмитрия Медведева 18 мая.

Как стало известно RT, парламентарий предлагает ввести обязательную регистрацию на портале государственных и муниципальных услуг для велосипедистов старше 14 лет. Согласно инициативе, перед тем как внести личные данные и идентификационный номер транспортного средства в реестр, посетителю нужно будет пройти электронный тест на знание ПДД.

Также планируется обязать специализированные веломагазины выдавать покупателям памятки, содержащие информацию об основных правилах дорожного движения и ответственности за их несоблюдение.

По мнению депутата, в последнее время наряду с ростом популярности двухколёсного транспорта растёт и число аварий, спровоцированных велосипедистами.

«По неофициальной статистике, только в Москве и области жертвами ДТП с участием велосипедистов ежегодно становятся сотни людей, в том числе дети. Увы, имеют место и смертельные случаи. Чаще всего велосипедисты выезжают на проезжую часть со второстепенной дороги, не убедившись в безопасности манёвра, или нарушают ПДД при пересечении дороги по пешеходным переходам», — утверждает Милонов.

По его словам, если водители будут в обязательном порядке перед регистрацией на портале госуслуг сдавать тест на знание ПДД, аварийность на российских дорогах снизится. К тому же, отмечает Милонов, внесение в реестр индификационного номера велосипеда и персональных данных его владельца существенно повысит раскрываемость краж.

«Сейчас розыск и возвращение велосипеда законному владельцу осложнён отсутствием какой-либо официальной регистрации частных велосипедов и баз данных МВД с систематизированной информацией о них», — констатирует депутат.

Автор инициативы подчёркивает, что процедура регистрации должна быть безвозмездной. По словам Милонова, она не подразумевает получение номерных знаков для велотранспорта.

Если новые правила примут, необходимо будет внести поправки в ряд действующих нормативных актов (в частности в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» и постановление правительства РФ «О правилах дорожного движения»).

Для обсуждения возможных изменений законодательства депутат предлагает создать межведомственную рабочую группу с участием Госдумы, Совета Федерации, представителей органов общественного контроля и заинтересованных общественных организаций, в том числе представляющих интересы велосипедистов.

© Агентство городских новостей «Москва»

Успешный опыт

В разработанном документе Виталий Милонов ссылается на международный опыт. В частности, депутат напоминает, что граждане Японии в обязательном порядке оформляют регистрационное свидетельство на велосипед. Все документы можно получить в органах местной власти, полицейском участке или прямо в магазине. Процесс регистрации крайне прост: необходимо внести в определённую форму серийный идентификационный номер велосипеда, данные о его владельце, а также уплатить незначительную сумму в качестве регистрационного сбора. При смене владельца велосипед подлежит перерегистрации в том же порядке.

В Германии, по словам парламентария, регистрация велосипедов в полиции осуществляется добровольно — в специальную базу данных велосипедист может внести серийный идентификационный номер своего транспортного средства.

В качестве успешного опыта также упоминается сервис городского велопроката в Москве. Чтобы взять велосипед в столице, необходимо зарегистрироваться в терминале станции, на сайте сети «Велобайк» или через мобильное приложение.

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Езда без правил

Введение обязательной регистрации велотранспорта поддержали во Всероссийском обществе автомобилистов. Главный эксперт организации Андрей Карлов в разговоре с RT заявил, что считает оправданными предложенные меры, так как большинство велосипедистов не только не соблюдают правила дорожного движения, но и в принципе не знакомы с ними.

«В основном это езда без правил. Велосипедисты на данный момент не изучают правила поведения на дороге, не задумываясь, что им это просто необходимо. Поэтому и происходит основная масса ДТП. Очень часто велосипедисты не понимают, кто они — велосипедисты или пешеходы, переходить им пешеходный переход рядом с велосипедом или можно ехать на нём», — уверен эксперт.

Он также отмечает, что причиной аварий зачастую становится и не приспособленная для велотранспорта городская инфраструктура.

Андрей Карлов подтверждает, что в связи с интенсивным развитием велодвижения в мегаполисах растёт число ДТП с участием велосипедистов. Поэтому эксперт поддержал инициативу выдавать брошюры с ПДД при покупке велосипеда.

Председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов рассказал RT, что обязательство выдавать покупателям памятки по ПДД не повлияют на стоимость велосипедов.

«Скорей всего, будут предложены какие-то недорогие стандартизированные инструкции, на стоимости товара это никак не отразится. Я крайне сомневаюсь, что подобный документ будут готовить сами магазины. Следовательно, продавцам затраты тоже не грозят», — утверждает Карпов.



Покупатель выбирает велосипед в спортивном магазине

РИА Новости

© Владимир Трефилов

Удар по развитию велодвижения

В Велотранспортном союзе скептически отнеслись к инициативе. Президент организации Игорь Налимов уверен, что предложенные Милоновым меры не только не снизят аварийность на дорогах, но и сведут на нет все попытки популяризировать велотранспорт в крупных городах.

«Это забюрократизирует весь процесс. Принудительная регистрация — большой удар по развитию велодвижения, просто катастрофа», — считает эксперт.

По мнению Налимова, чтобы сократить количество ДТП, необходимо на государственном уровне развивать велосипедную культуру.

«Нужно заинтересовывать людей. Объяснять, в том числе через социальную рекламу, что знать и соблюдать правила — в их интересах. С раннего возраста, ещё с начальной школы прививать культуру поведения на дороге. Для взрослых тоже необходимы обучающие семинары», — считает президент Велотранспортного союза.