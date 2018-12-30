«Культивирование мифов»: как радикалы пытаются переписать историю Украины

Министерство образования Украины обязало издателей и авторов отредактировать учебник по истории для 10 класса: из него исчезнет упоминание о сотрудничестве командующего УПА* Романа Шухевича с фашистской Германией во время Второй мировой войны. Соответствующее решение ведомство приняло в ответ на запрос радикальной партии «Свобода». Националисты настаивают, что структуры, подконтрольные Третьему рейху, а также местные подразделения СС не занимались коллаборационизмом, а появление такого пособия «означает поддержку российской пропаганды». Эксперты называют такое искажение фактов «трагедией для целого поколения» украинцев и не исключают, что поддержка подобных инициатив может привести к новому расколу в стране.

Украинское министерство образования потребовало отредактировать школьный учебник по отечественной истории для 10 класса и убрать из него сведения о сотрудничестве командующего Украинской повстанческой армией (УПА)* Романа Шухевича с армией фашистской Германии в годы Второй мировой войны. Об этом говорится в ответе на депутатский запрос представителя Всеукраинского объединения «Свобода» (радикально-националистическая партия, возглавляемая Олегом Тягнибоком. — RT) Олега Осуховского в Министерство образования и науки и СБУ, сообщает пресс-служба ВО «Свобода».

Эту информацию в своём блоге в «Живом журнале» подтвердил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

«Министерство образования и науки Украины обязало издательство «Генеза» и авторов учебника истории для 10 класса срочно убрать упоминание о коллаборационизме гауптмана 201-го батальона шуцманшафта Романа Шухевича», — сообщил Долинский.

Это решение было принято под давлением активистов, которые ранее обратились за поддержкой к Всеукраинскому объединению «Свобода». Авторы инициативы сочли учебник «идеологической диверсией» из-за того, что в нём деятельность подразделений «Нахтигаль», «Роланд», дивизии СС «Галичина» и самого Романа Шухевича была представлена как проявление коллаборационизма.

Депутат Рады от ВО «Свобода» Олег Осуховский

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Как сообщается на сайте партии «Свобода», министерство отреагировало на запрос нардепа Олега Осуховского, пообещав «срочно» внести изменения в учебное пособие.

«Ранее к Олегу Осуховскому обратились учёные и педагоги с письмом, в котором выразили возмущение разделом утверждённого в 2018 году Министерством образования и науки Украины школьного учебника для 10 класса общего среднего образования «История: Украина и мир (интегрированный курс, уровень стандарта)» авторства М.М. Мудрого и А.Г. Аркуши», — сообщается на официальном сайте партии.

По мнению «учёных и педагогов», на которых ссылается депутат, появление учебника, в котором есть раздел «Национальные воинские формирования в немецкой армии. Проявления коллаборационизма», проиллюстрированный фотографией Романа Шухевича, «означает поддержку российской пропаганды».

Авторы обращения апеллируют к трудам таких украинских историков, как Иван Патриляк, Андрей Боляновский и некоторых других. Этим исследователям, с их точки зрения, якобы удалось доказать, что деятельность украинских формирований, подчинённых германскому командованию, не являлась проявлением коллаборационизма.

В отредактированном учебнике параграф, посвящённый этой части истории Украины, будет озаглавлен уже как «Национальные военные формирования в немецкой армии».

«Люди просто боятся»

При этом взгляды тех историков, к которым апеллируют авторы петиции, объективными и взвешенными можно назвать с большим трудом. Особого внимания заслуживает Иван Патриляк. Выпускник Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (КНУ) специализируется на истории украинского «национал-освободительного» движения. В 2014 году он стал деканом исторического факультета КНУ.

Патриляк известен как ярый защитник ОУН-УПА, а также подразделения СС «Галичина». В одном из своих интервью он назвал Нюрнбергский процесс «проблемой» — историк оспаривает признание СС преступной организацией.

«Нюрнбергский процесс — это не суд Божий. Процесс победителей над побеждёнными не может быть справедливым», — говорил Патриляк.

Особое мнение у этого учёного и относительно печально известной Волынской резни, которую он называет «инцидентом».

«Что касается Волынского инцидента. Когда алжирские арабы начали войну за независимость, они массово убивали французских белых колонистов. Это же происходило и в других странах, которые вели войну за независимость. Ни в одном случае это не квалифицируется как геноцид в отношении колонистов», — заявил Патриляк в интервью Федеральному агентству новостей.

Нюрнбергский трибунал

AFP

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Отметим, что ситуация вокруг пособия «Украина и мир» — далеко не первый случай претензий со стороны ВО «Свобода» к «неправильным» школьным учебникам. Ещё до «евромайдана», в январе 2013 года, движение призывало родителей, учеников и педагогов бойкотировать учебник истории для 5 класса, в котором не было главы о «национально-освободительной» борьбе украинцев, портрета Шухевича, а также других системообразующих для украинского национализма мифов — вроде легенды о преднамеренной «организации» Москвой голодомора на Украине.

Скандал вокруг учебника, написанного историками Марьяном Мудрым и Еленой Аркушей, разгорелся осенью, когда учителя и ученики получили его электронную версию. Авторы учебника работают в Львовском национальном университете имени Ивана Франко, и в октябре против них была развязана целая кампания. Так, неизвестные расклеивали в вузе листовки, «клеймящие» историков, а львовские СМИ националистического толка посвятили «непатриотичному» учебнику целую серию публикаций.

В конце октября сын Романа Шухевича Юрий заявил о своей готовности подать в суд на авторов учебника и пообещал обратиться с жалобой в Министерство образования.

«Нам навязывают и вбивают в голову, что мы коллаборационисты, что мы пособники Гитлера… Но всё это неправда… Ребёнку в 10 классе нельзя подавать — «коллаборанты», «коллаборационизм» и портрет Шухевича. Это вбивается ребёнку на всю жизнь, как 25-й кадр…» — заявил потомок главаря УПА.

Правда, многие коллеги не побоялись вступиться за Мудрого и Аркушу и написали открытое письмо, в котором выразили своё возмущение «предвзятой публичной кампанией», развязанной против них. По мнению подписантов обращения, во время обсуждения учебника допускаются неприемлемые приёмы, такие как «передёргивание фактов» и «откровенные инсинуации».

«Марьян Мудрый и Елена Аркуша подверглись откровенной травле за идеологически «неправильную» позицию, а на самом деле — за попытку взвешенного, научного и критического подхода к преподаванию сложных страниц истории ХХ века», — говорится в письме, подписи под которым поставили около 300 представителей профессионального исторического сообщества, преимущественно из Львова и Киева.

С похожим заявлением выступила группа студентов исторического факультета ЛНУ имени Ивана Франко на своей странице в Facebook.

Политолог Анна Арямова в беседе с RT обратила внимание на то, что историки, поддержавшие авторов учебника, призвали лишь прекратить травлю, но не потребовали оставить попытки его отредактировать.

«Люди просто боятся выступать со здравыми идеями, чтобы не стать объектом атак националистических структур, которые государство даже не контролирует», — пояснила Арямова.

В свою очередь, источник RT в партии «Самопомощь» считает, что травля авторов учебника прекратится, однако практика переписывания монографий на Украине продолжится.

«Позиция украинских властей уже давно совпадает с инициативами националистов. Поэтому я не удивляюсь, что Министерство образования могло пойти на поводу у «Свободы». И это не может не удивлять. В системе образования очень много проблем: выпускники школ не знают украинского языка, историю своей же страны, а Минобразования в этом время думает о Шухевиче», — подчеркнул собеседник RT.

Аналогичного мнения придерживается источник RT в партии «Батькивщина». По его мнению, образование на Украине «уже давно превратилось в пропаганду».

«Украину ждёт раскол»

Прославление таких исторических фигур, как Роман Шухевич и Степан Бандера, началось на Украине ещё до «евромайдана», а после переворота в 2014 году они получили официальный статус «национальных героев».

В начале прошлого года в правительстве Украины выдвинули инициативу по перезахоронению останков украинских «героев», состоявших в ОУН и УПА.

«Они должны вернуться домой. Дорошенко, Головатый, Олесь, Бандера, Шухевич, Коновалец, Скоропадский, Петлюра, Винниченко…» — написал на своей странице в Facebook глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омельян.

В декабре этого года Пётр Порошенко подписал закон, наделяющий бывших боевиков ОУН и УПА статусом ветеранов. В официальных документах они именуются борцами «за независимость Украины».

Кроме того, Верховная рада постановила праздновать на государственном уровне такие даты, как день рождения Степана Бандеры, а также годовщину основания ОУН и её боевого крыла УПА.

По данным историков, боевики ОУН-УПА уничтожили в своё время около миллиона человек, включая 200 тыс. убитых во время Волынской резни. При этом вопрос о сотрудничестве с гитлеровской Германией радикалы стараются обходить стороной.

Националисты пытаются представить деятельность ОУН-УПА как «борьбу за свободу». Однако эта версия не подтверждается историческими фактами. Гитлеровское командование рассматривало украинские националистические формирования исключительно как инструмент для достижения своих целей. Говорить о независимости таких организаций, как дивизия СС «Галичина», и независимости оккупированной Украины также не приходится. В 1941 году германское руководство сформировало «Рейхскомиссариат Украина» — административную единицу Третьего рейха.

Причины, по которым украинские националисты стараются скрыть неприглядные факты из прошлого своих «героев», очень просты, считает президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Декларирование приверженности учению фашизма означает противопоставление себя всему международному сообществу, утверждает эксперт.

«Действующий украинский режим изо всех сил старается объяснить, что их отряды СС были «немного другими», чем немецкие. Но в Нюрнберге такого разделения не делали, преступлением считалась принадлежность к любым частям СС», — пояснил Ищенко в интервью RT.

По его словам, подобными инициативами украинские нацисты лишний раз доказывают свою ущербность. Гитлер не стеснялся своей идеологии, он её отстаивал, напоминает эксперт. А современные украинские нацисты «стесняются своего нацизма», и с таким чувством собственной неполноценности и когнитивного диссонанса они долго не пробудут у власти, утверждает эксперт.

Попытки современных киевских властей переписать историю, скорее всего, отразятся на украинском обществе, считает Ищенко. Однако такие перемены не будут необратимыми, утверждает он.

«Безусловно, то, что делают сейчас украинские власти, станет трагедией для целого поколения украинского общества. Но никчёмность самого современного проекта «Украина» приведёт к тому, что люди изменят свои взгляды и на него, и на написанную им историю», — уверен эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и Анна Арямова. По её словам, украинские власти будут и далее поддерживать подобные инициативы радикалов.

«Культивирование этих мифов только унижает украинскую нацию, притом что Украина не может сохранить даже ту государственность, которую ей подарили. Скорее всего, страну при продлении текущей ситуации ждёт новый раскол», — подытожила Арямова.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).