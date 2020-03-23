Культ личности? Давайте верить делам • 127 • Аналитика

Надоело… Сколько уже десятилетий нам рассказывают о том, что мы дебилы, одурманенные пропагандой и потому неспособны увидеть весь вред, всю подлость и страшную жестокость власти в СССР и, соответственно, в России. Нам рассказывают о том, что всё то, что происходило и происходит в нашей стране, направлено исключительно против нас же.



И жизни мы кладем не за Россию, а за каких-то скрытых врагов государства в ЦК партии или правительстве СССР, а сегодня за каких-то олигархов и таких же врагов в правительстве и парламенте РФ. В дискуссиях по любому вопросу, который сегодня интересует общество, вы обязательно найдете именно такое мнение. «Наши солдаты гибнут за интересы…» Дальше можно писать фамилию любого олигарха или чиновника высшего уровня.







Мне интересно, почему моим и вашим дедам так не повезло. Им не повезло жить при культе личности Сталина.



Пращурам повезло. Они умирали за веру, царя и Отечество. Еще раньше — за Русь и князя своего. А вот деды, которые поднимались в атаку за Родину, за Сталина, даже сами того не понимая, жили при культе личности. И умирали за тирана, мракобеса, убийцу невинных и, что там сейчас ещё в тренде, Сталина.



У вас не возникает вопроса о вменяемости вашего деда или прадеда, которые этого не понимали? К Николаю Островскому вопросов не возникает? К строителям Комсомольска-на-Амуре? А к тысячам героев, которые сознательно шли на смерть во время войны, не возникает? К строителям БАМа? К шахтерам Воркуты? К тысячам тех самых наших дедов и бабушек, которые бросали сытую жизнь в городах и мчались куда-то в Сибирь, на Дальний Восток, за полярный круг, чтобы строить, добывать, тянуть нефте- и газопроводы?..



Культ личности как убежище посредственностей

Почему-то мы забыли об одной странности, связанной с появлением культа личности. Я о том, что появилось это понятие не где-нибудь в либеральных умах или западно-демократических мозгах. О культе личности заговорили… коммунисты. После смерти Сталина. И заговорили об этом именно те, кто активно участвовал в событиях, которые действительно не делают чести руководству нашей страны, в 30-е годы прошлого столетия.



Спорить о том, почему появился культ личности, глупо. И сторонники, и противники культа приводят сотни фактов, которые действительно были, но трактовать которые можно по-разному. Достаточно просто кое-что выпятить, а кое-что забыть. Например, противники Сталина говорят о начале формирования культа в 20-е годы. И приводят исторически существующий факт — Сталинград.



Действительно, в середине 20-х Царицын был переименован в Сталинград. Я даже «подброшу поленьев в костер» сторонников. Тогда же Юзовку переименовали в Сталино (сегодня Донецк), Дюшамбе стал Сталинабадом (ныне Душанбе). Чуть позже построили Сталинск (ныне Новокузнецк) и Сталиногорск (ныне Новомосковск). Был даже Сталинири (ныне Цхинвал). Более того, даже Москву могли переименовать в Сталинодар. По крайней мере, разговоры такие в 1937-39 годах ходили…



Там же - Калининград, Ульяновск, Ленинск. Хотя ведь были ещё и выдающиеся летчики, ученые, рабочие. В итоге: Чкаловск, Стаханов, Мичуринск… Переименование это — скорее традиция тех времен. города назывались в честь людей всегда и везде. Вашингтон, Констанца, Гамильтон, Фридрихсауэ, Шербрук…



Мне иногда кажется, что после ухода действительно выдающейся личности возникает вакуум в сознании людей. Человека нет, а дело его живет. И вот в этот вакуум и устремляются посредственности, исполнители, которые хотят тоже стать великими. Но для этого просто необходимо оболгать того, кто был впереди.



Почему в истории России так много великих людей

Изучая историю нашего государства, поражаешься одному интересному факту. Поражаешься количеству великих государственных деятелей, которые либо родились здесь, либо стали великими после переезда сюда. Практически невозможно сегодня назвать самого великого из множества лиц.



Увы, по моему мнению, это не «особая судьба России», не «провидение», даже не «божественное предназначение», как бы не было нам приятно об этом говорить. Всё гораздо проще и сложнее.



Мы всегда были крестьянской страной. Страной, основу которой составляли крестьянские общины. Горожан было мало, да и располагались города достаточно компактно. На большинстве территорий города не шли ни в какое сравнение с европейскими. Это были скорее большие деревни. Отсюда и особенности управления территориями.







Отсюда и появление «государственных деятелей» разного калибра, которые никакого отношения к государству не имели. Все эти Емельяны Пугачевы, Стеньки Разины и им подобные. Кто-то сомневается в выдающихся организаторских способностях таких людей? Кстати, на Красной площади стоит памятник одному из таких самородков. Помните Кузьму Минина рядом с князем Пожарским?



Российское общество, основанное на крестьянской общине, при появлении опасности не разбегалось по собственным хатам. Оно самостоятельно выдвигало вождей, за которыми шло и которым доверяло. Вспомните ополчение Минина и Пожарского, вспомните партизан Отечественной войны 1812 года, вспомните партизан Великой Отечественной. Сколько вождей появилось тогда! Сколько личностей появилось из народа.



Опять культ личности

Нас опять пугают культом личности. Опять слышатся голоса тех, кто предсказывает большую кровь. Опять вспоминают о ГУЛаге и политических заключенных. Караул, скоро будут убивать политических противников!.. Скоро мы увидим «нашествие скульптур великого и ужасного» на наши площади, как это было при Сталине…



Хотя - Ельцин-центр в Екатеринбурге уже стоит. Культовое сооружение? Вполне. Мало того, второй собираются строить - в столице.



Библиотека имени Ельцина. Гайдаровские форумы... Культ? Ну если считается, что был сталинский культ, то почему тогда таковым не называют эти проявления.



Как-то незаметно для большинства у нас поменялись понятия. Памятник на площади уже не воспринимается как дань памяти о великом человеке, как дань уважения, если угодно. Мы готовы смешать с землей память наших предков в угоду какой-то «исторической правде». Мы рассуждаем, сидя в мягком кресле в 21-м веке о военных операциях Второй мировой. Мы виним полководцев в том, что «потери были несоразмерны с итогом операции».



Посмотрите, в чем нас сегодня упрекают. Нас упрекают в том, что мы сами, точнее, наши генералы и маршалы, бросали людей в кровавую мясорубку. А надо было как в европах. Беречь людей и города. Короче, надо было сдаваться. Я когда-то разговаривал с ветераном, который командовал противотанковым взводом недалеко от деревни Кострово. Кстати, именно туда он потом, после войны, и приехал жить.



Да, привезли их, ополченцев, почти безоружных, под Новый Иерусалим. Да, немцы два часа давили ополченцев танками. Те, кто оставался, выходили из боя вооруженными и злыми. Через два часа прибывал из Москвы другой эшелон. Гибли эшелонами! Но немцев не пустили дальше. Даже этот самый Новый Иерусалим сдали только на короткое время.



А командиром взвода противотанкистов этот ветеран стал только потому, что нашел с друзьями в лесу брошенную сорокопятку и встал на пути танковой колонны. Восемь ополченцев с 45-мм орудием против танковой колонны… И командиром взвода он стал только потому, что командир стрелкового полка увидел это орудие. В отсутствие других одно орудие и стало взводом… Как "свободный мир" поддерживал апартеид



Думаете, этот ветеран в чем-то винил власть? Нет, он понимал, что товарищи его защищали Москву. Пусть ненадолго, но ценой своей жизни сдержали наступление немцев. И командиров не винил в гибели товарищей. Потому, что тот самый комполка сам ходил с винтовкой в атаку в цепи. Рядом с простыми солдатами. Да и генералы тогда ходили в атаку. Даже маршалы.



Пора заканчивать говорить о культе личности кого бы то ни было. Речь не о культе, а о дани уважения к личности. Почему мы не вспоминаем тысячи погибших при строительстве Санкт-Петербурга? Мы говорим о Петре Великом. Почему мы не говорим о десятках тысяч погибших бойцов Суворова или Кутузова? Мы говорим о великих полководцах.



И последнее. Сейчас очень модно говорить о победе народа. Командир ничто, солдат — всё. Да любой, кто хоть раз участвовал в реальном бою, расскажет вам о роли командира. Извините за такое сравнение, но не мы придумали поговорку о льве во главе отары баранов, которая может разогнать отряд львов, возглавляемый бараном. Снайперы выбивают в первую очередь командиров и связистов.



Перефразируя уже упомянутую поговорку, скажу: мы победили потому, что отрядами львов командовали львы. Каждый воин, какую бы должность он ни занимал на войне, был львом. Я недавно совершенно случайно увидел новый художественный фильм под названием «Ефрейтор». Наш, мосфильмовский фильм о самом маленьком солдате Великой Отечественной.



Для меня это было открытием. Самый маленький солдат, точнее, ефрейтор, к концу войны, награжденный в 1943 году медалью «За боевые заслуги» был… 1936 года рождения. И воевал он с самого начала войны! Герой? Однозначно. Он всего лишь один из многих.



Делить воинов на тех, кто больше сделал для победы или меньше, нельзя.



Наверное, хватит уже придумывать помои, которые потом выливаются на умерших. Мы, в отличие от наших дедов, уже можем видеть результаты. Что случилось со страной за время правления того или иного руководителя. Сталин? Какой он принял страну и какую страну передал? Хрущев? Какую страну получил и какую у него забрали? И так по каждому руководителю, включая нынешнего президента.



Надо просто осмотреться и увидеть или не увидеть. Только и всего. Надоело… Сколько уже десятилетий нам рассказывают о том, что мы дебилы, одурманенные пропагандой и потому неспособны увидеть весь вред, всю подлость и страшную жестокость власти в СССР и, соответственно, в России. Нам рассказывают о том, что всё то, что происходило и происходит в нашей стране, направлено исключительно против нас же.И жизни мы кладем не за Россию, а за каких-то скрытых врагов государства в ЦК партии или правительстве СССР, а сегодня за каких-то олигархов и таких же врагов в правительстве и парламенте РФ. В дискуссиях по любому вопросу, который сегодня интересует общество, вы обязательно найдете именно такое мнение. «Наши солдаты гибнут за интересы…» Дальше можно писать фамилию любого олигарха или чиновника высшего уровня.Мне интересно, почему моим и вашим дедам так не повезло. Им не повезло жить при культе личности Сталина.Пращурам повезло. Они умирали за веру, царя и Отечество. Еще раньше — за Русь и князя своего. А вот деды, которые поднимались в атаку за Родину, за Сталина, даже сами того не понимая, жили при культе личности. И умирали за тирана, мракобеса, убийцу невинных и, что там сейчас ещё в тренде, Сталина.У вас не возникает вопроса о вменяемости вашего деда или прадеда, которые этого не понимали? К Николаю Островскому вопросов не возникает? К строителям Комсомольска-на-Амуре? А к тысячам героев, которые сознательно шли на смерть во время войны, не возникает? К строителям БАМа? К шахтерам Воркуты? К тысячам тех самых наших дедов и бабушек, которые бросали сытую жизнь в городах и мчались куда-то в Сибирь, на Дальний Восток, за полярный круг, чтобы строить, добывать, тянуть нефте- и газопроводы?..Почему-то мы забыли об одной странности, связанной с появлением культа личности. Я о том, что появилось это понятие не где-нибудь в либеральных умах или западно-демократических мозгах. О культе личности заговорили… коммунисты. После смерти Сталина. И заговорили об этом именно те, кто активно участвовал в событиях, которые действительно не делают чести руководству нашей страны, в 30-е годы прошлого столетия.Спорить о том, почему появился культ личности, глупо. И сторонники, и противники культа приводят сотни фактов, которые действительно были, но трактовать которые можно по-разному. Достаточно просто кое-что выпятить, а кое-что забыть. Например, противники Сталина говорят о начале формирования культа в 20-е годы. И приводят исторически существующий факт — Сталинград.Действительно, в середине 20-х Царицын был переименован в Сталинград. Я даже «подброшу поленьев в костер» сторонников. Тогда же Юзовку переименовали в Сталино (сегодня Донецк), Дюшамбе стал Сталинабадом (ныне Душанбе). Чуть позже построили Сталинск (ныне Новокузнецк) и Сталиногорск (ныне Новомосковск). Был даже Сталинири (ныне Цхинвал). Более того, даже Москву могли переименовать в Сталинодар. По крайней мере, разговоры такие в 1937-39 годах ходили…Там же - Калининград, Ульяновск, Ленинск. Хотя ведь были ещё и выдающиеся летчики, ученые, рабочие. В итоге: Чкаловск, Стаханов, Мичуринск… Переименование это — скорее традиция тех времен. города назывались в честь людей всегда и везде. Вашингтон, Констанца, Гамильтон, Фридрихсауэ, Шербрук…Мне иногда кажется, что после ухода действительно выдающейся личности возникает вакуум в сознании людей. Человека нет, а дело его живет. И вот в этот вакуум и устремляются посредственности, исполнители, которые хотят тоже стать великими. Но для этого просто необходимо оболгать того, кто был впереди.Изучая историю нашего государства, поражаешься одному интересному факту. Поражаешься количеству великих государственных деятелей, которые либо родились здесь, либо стали великими после переезда сюда. Практически невозможно сегодня назвать самого великого из множества лиц.Увы, по моему мнению, это не «особая судьба России», не «провидение», даже не «божественное предназначение», как бы не было нам приятно об этом говорить. Всё гораздо проще и сложнее.Мы всегда были крестьянской страной. Страной, основу которой составляли крестьянские общины. Горожан было мало, да и располагались города достаточно компактно. На большинстве территорий города не шли ни в какое сравнение с европейскими. Это были скорее большие деревни. Отсюда и особенности управления территориями.Отсюда и появление «государственных деятелей» разного калибра, которые никакого отношения к государству не имели. Все эти Емельяны Пугачевы, Стеньки Разины и им подобные. Кто-то сомневается в выдающихся организаторских способностях таких людей? Кстати, на Красной площади стоит памятник одному из таких самородков. Помните Кузьму Минина рядом с князем Пожарским?Российское общество, основанное на крестьянской общине, при появлении опасности не разбегалось по собственным хатам. Оно самостоятельно выдвигало вождей, за которыми шло и которым доверяло. Вспомните ополчение Минина и Пожарского, вспомните партизан Отечественной войны 1812 года, вспомните партизан Великой Отечественной. Сколько вождей появилось тогда! Сколько личностей появилось из народа.Нас опять пугают культом личности. Опять слышатся голоса тех, кто предсказывает большую кровь. Опять вспоминают о ГУЛаге и политических заключенных. Караул, скоро будут убивать политических противников!.. Скоро мы увидим «нашествие скульптур великого и ужасного» на наши площади, как это было при Сталине…Хотя - Ельцин-центр в Екатеринбурге уже стоит. Культовое сооружение? Вполне. Мало того, второй собираются строить - в столице.Библиотека имени Ельцина. Гайдаровские форумы... Культ? Ну если считается, что был сталинский культ, то почему тогда таковым не называют эти проявления.Как-то незаметно для большинства у нас поменялись понятия. Памятник на площади уже не воспринимается как дань памяти о великом человеке, как дань уважения, если угодно. Мы готовы смешать с землей память наших предков в угоду какой-то «исторической правде». Мы рассуждаем, сидя в мягком кресле в 21-м веке о военных операциях Второй мировой. Мы виним полководцев в том, что «потери были несоразмерны с итогом операции».Посмотрите, в чем нас сегодня упрекают. Нас упрекают в том, что мы сами, точнее, наши генералы и маршалы, бросали людей в кровавую мясорубку. А надо было как в европах. Беречь людей и города. Короче, надо было сдаваться. Я когда-то разговаривал с ветераном, который командовал противотанковым взводом недалеко от деревни Кострово. Кстати, именно туда он потом, после войны, и приехал жить.Да, привезли их, ополченцев, почти безоружных, под Новый Иерусалим. Да, немцы два часа давили ополченцев танками. Те, кто оставался, выходили из боя вооруженными и злыми. Через два часа прибывал из Москвы другой эшелон. Гибли эшелонами! Но немцев не пустили дальше. Даже этот самый Новый Иерусалим сдали только на короткое время.А командиром взвода противотанкистов этот ветеран стал только потому, что нашел с друзьями в лесу брошенную сорокопятку и встал на пути танковой колонны. Восемь ополченцев с 45-мм орудием против танковой колонны… И командиром взвода он стал только потому, что командир стрелкового полка увидел это орудие. В отсутствие других одно орудие и стало взводом…Думаете, этот ветеран в чем-то винил власть? Нет, он понимал, что товарищи его защищали Москву. Пусть ненадолго, но ценой своей жизни сдержали наступление немцев. И командиров не винил в гибели товарищей. Потому, что тот самый комполка сам ходил с винтовкой в атаку в цепи. Рядом с простыми солдатами. Да и генералы тогда ходили в атаку. Даже маршалы.Пора заканчивать говорить о культе личности кого бы то ни было. Речь не о культе, а о дани уважения к личности. Почему мы не вспоминаем тысячи погибших при строительстве Санкт-Петербурга? Мы говорим о Петре Великом. Почему мы не говорим о десятках тысяч погибших бойцов Суворова или Кутузова? Мы говорим о великих полководцах.И последнее. Сейчас очень модно говорить о победе народа. Командир ничто, солдат — всё. Да любой, кто хоть раз участвовал в реальном бою, расскажет вам о роли командира. Извините за такое сравнение, но не мы придумали поговорку о льве во главе отары баранов, которая может разогнать отряд львов, возглавляемый бараном. Снайперы выбивают в первую очередь командиров и связистов.Перефразируя уже упомянутую поговорку, скажу: мы победили потому, что отрядами львов командовали львы. Каждый воин, какую бы должность он ни занимал на войне, был львом. Я недавно совершенно случайно увидел новый художественный фильм под названием «Ефрейтор». Наш, мосфильмовский фильм о самом маленьком солдате Великой Отечественной.Для меня это было открытием. Самый маленький солдат, точнее, ефрейтор, к концу войны, награжденный в 1943 году медалью «За боевые заслуги» был… 1936 года рождения. И воевал он с самого начала войны! Герой? Однозначно. Он всего лишь один из многих.Делить воинов на тех, кто больше сделал для победы или меньше, нельзя.Наверное, хватит уже придумывать помои, которые потом выливаются на умерших. Мы, в отличие от наших дедов, уже можем видеть результаты. Что случилось со страной за время правления того или иного руководителя. Сталин? Какой он принял страну и какую страну передал? Хрущев? Какую страну получил и какую у него забрали? И так по каждому руководителю, включая нынешнего президента.Надо просто осмотреться и увидеть или не увидеть. Только и всего. Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





127 Источник Похожие новости Нефтяная война: Вашингтон нарушил главное табу Операция «Вирус» Кого съели китайцы. Коронавирус и мир пополам Исторические вехи технической революции. Укрощение азота "Пусть уезжают". Кто на Украине не рад возвращению своих из Европы Зачем разведке пиар? Новости партнеров