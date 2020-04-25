«Кульминация усилий многих стран»: Путин и Трамп приняли заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе

Владимир Путин и Дональд Трамп приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи на реке Эльбе. Речь идёт об исторической дате 25 апреля 1945 года, когда красноармейцы встретились с солдатами союзников. Этот день ознаменовал разделение оставшихся гитлеровских войск и приблизил победу на фашистской Германией. В своём заявлении лидеры указали на важность этого события и отметили, что встреча на Эльбе служит примером того, как Россия и США могут сотрудничать во имя общей цели, отложив противоречия в сторону.

Владимир Путин и Дональд Трамп приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи войск на Эльбе. Документ опубликован на сайте Кремля.

Напомним, что 25 апреля 2020 года исполняется 75 лет со дня исторической встречи советских и американских солдат. Военные двух стран встретились на мосту через реку Эльба недалеко от немецкого города Торгау.

«Встреча на Эльбе — кульминация колоссальных усилий многих стран и народов, объединившихся в рамках Декларации Объединённых Наций от 1942 года. Эта совместная борьба потребовала огромных жертв миллионов солдат, матросов и мирных граждан на многих театрах военных действий», — говорится в совместном заявлении двух лидеров.

В сообщении отмечается, что «дух Эльбы» является примером того, как обе страны «могут отложить в сторону противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели».

«Давая сегодня отпор наиболее серьёзным вызовам XXI века, мы отдаём дань уважения доблести и мужеству всех тех, кто вместе сражался для разгрома фашизма. Их героический подвиг никогда не будет забыт», — заключили лидеры.

Историческая встреча

Встрече на Эльбе предшествовало продвижение сил Красной Армии и союзников на разных фронтах. Советские войска в период с января по начало апреля нанесли удар по основным силам фашистской Германии. Успехи в Восточно-Прусской, Висло-Одерской, Западно-Карпатской и Будапештской операциях создали условия для продвижения на Берлин.

В свою очередь, войска союзников тем временем завершили операцию против рурской группировки и стремились разделить оставшиеся войска противника.

Как отмечают историки, обе стороны уже знали, что встреча Красной Армии и союзников произойдёт именно в Саксонии.

Первый контакт произошёл по радиосвязи, когда войска двух сторон находились на расстоянии менее 30 км друг от друга. Диалог пытались прервать немецкие станции, но разговор всё равно состоялся.

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Как вспоминал позднее генерал Алексей Жадов, ещё 23 апреля в донесениях передовых частей присутствия американских частей не отмечалось.

Вместе с тем 24 апреля 1945 года советское командование издало директиву, в которой военнослужащим Красной армии предписывалось относиться к союзникам приветливо, от торжественных встреч не отказываться, но при этом во всех случаях быть образцом дисциплинированности и порядка.

В 12:30 25 апреля советские военные во главе с командиром роты гвардии старшим лейтенантом Григорием Голобородько заметили группу солдат, которая двигалась с запада. Это была происходило в районе Стрела, северо-западнее Ризы.

«Наши по привычке насторожились, но солдатское чутье подсказало им, что там, впереди, не те, с кем они дрались на протяжении всей войны. Всё же, приняв боевой порядок, подразделение Голобородько двинулось навстречу неизвестным. Как вскоре оказалось, это была разведгруппа 69-й пехотной дивизии 1-й американской армии», — писал Жадов.

Он уточнил, что примерно через час в районе Торгау красноармейцы заметили человека, который, как выяснилось, оказался разведчиком пехотной дивизии 1-й американской армии. Он попросил советского командира направиться с ним в штаб, расположенный применрно в 15 километрах от этого места.

Это была первая неофициальная встреча, а историческое мероприятие произошло позднее, в 13:30 25 апреля. Тогда на полуразрушенном мосту встретились командир взвода 58-й гвардейской стрелковой дивизии лейтенант Александр Сильвашко и командир разведгруппы 69-й американской пехотной дивизии лейтенант Уильям Робертсон.

«Наступил долгожданный и радостный день. На территории Германии встретились две великие армии. Героическая Красная армия прошла большой путь напряжённой борьбы и славных побед. Мы рады встретить союзные американские войска на территории вражеской Германии. Встреча двух союзных армий является большим историческим событием в борьбе с гитлеровской Германией», — заявил на встрече с американскими союзниками командир 58-й гвардейской стрелковой дивизии генерал-майор Владимир Русаков.

В результате встречи союзников немецкая группировка была рассечена на северную и южную части. Это лишило гитлеровские войска манёвренности и ослабило их сопротивление, приблизив окончательный разгром вермахта.