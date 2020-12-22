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Кулинарная зрада - откуда не ждали: Michelin поставил точку в "борщевой войне"

22 декабря 2020, 22:50  •  240 • Политика
Международный рейтинг ресторанов Michelin поставил точку в "борщевой войне". Кулинарная зрада для Украины пришла откуда не ждали.
Ресторанный рейтинг Michelin посоветовал всем гурманам не упустить возможность посетить Россию, которая славится вкусной кухней. Среди традиционных русских блюд специалисты Michelin назвали рассольник и борщ, тем самым окончательно похоронив попытку украинцев застолбить за собой знаменитый красный суп.
Они используют овощи и ароматные травы, которые придают живой и неповторимый вкус любимым первым блюдам гурманов, таким как борщ или рассольник, - говорится в сообщении.
Michelin также упомянул камчатских крабов, бородинский хлеб, мурманский палтус и бефстроганов со сметаной. Ресторанный рейтинг отметил, что в Москве каждый год открываются рестораны, которые пытаются переосмыслить русскую кухню, не теряя при этом первоначальный её дух.
Отметим, что ранее борщ стал предметом ожесточённых споров на предмет культурного наследия этого блюда. Всё началось с того, что российский актёр Андрей Бочаров выложил в соцсетях фотографию тарелки с борщом и написал: "После катка отлично заходит русский борщ". Это замечание вызвало эффект разорвавшейся бомбы. В комментарии к артисту тут же "постучались" украинские интернет-пользователи, которые начали убеждать, что борщ может быть только украинским.
Киев тем временем не оставляет попыток приватизировать борщ. В октябре Минкульт страны заявил о планах внести суп в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в качестве украинского блюда. Кроме того, украинское посольство в Анкаре изменило статью о борще в турецкой Википедии, где этот суп был отнесён к русской кухне.
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