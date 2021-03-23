Кулинар-русофоб Клопотенко сравнил Украину с Зимбабве

Украинский шеф-повар, один из самых известных борцов за украинское происхождение борща, Евгений Клопотенко объяснил, с чем связаны проблемы украинской кулинарной идентичности, и почему мир плохо знает украинскую кухню.Об этом кулинар-русофоб рассказал в интервью «ДС».Отвечая на вопрос журналиста «ДС» «Как скоро удастся победить бытующую в мире мысль, что украинская кухня очень жирная», Клопотенко подчеркнул, что ситуация не так плоха, как кажется, и ещё более изменится с помощью модного сейчас в мире запроса на лёгкую пищу.«Чем чаще ты говоришь „украинская кухня — нежирная‟, пиаришь этот тезис, тем больше людей меняет своё мнение. Существует, например, стереотип, что украинцы больше всего в мире потребляют сала, однако на самом деле американцы, итальянцы едят его больше. Речь идёт просто о раскрученных тезисах», — добавил он.По словам Клопотенко, о гастрономической Украине мировое сообщества ничего не знает.«Мы миру в этом плане — как Зимбабве, то есть о нас не знают ничего. Однако и в этом — наш плюс. Мир уже не удивишь минестроне или карбонара, а вот у нас есть шанс показать себя: „Суп на свёкле? Разве так можно было?‟» — сказал он.В том, что Украина — «белое пятно» на мировой карте, Клопотенко обвинил СССР.«Я считаю, что советское время — это период оккупации, включая гастрономической. А теперь мы выходим из-под влияния и учимся любить украинскую кухню. На самом деле в начале ХХ века весь мир ел жирные и тяжёлые блюда, потому что продукты негде было хранить и как транспортировать. Еда существовала не ради искусства, а ради выживания. Но позже другие кухни развились, а наша остановилась», — отметил кулинар.Теперь же, по его мнению, для страны настало время «ухода из-под влияния» и развития, когда еда уже становится не «ради выживания, а ради искусства».Отметим, Евгений Клопотенко известен не только кулинарными талантами, победой в шоу «МастерШеф» и тем, что запатентовал борщ, как национальное блюдо, но и своими политическими высказываниями. Он неоднократно заявлял, что Россия — «страна-агрессор, которая ведёт войну против Украины», поэтому он исключил все контакты с РФ. Также, он считает, что русские «на два уровня ниже ментально», чем украинцы.