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Куликовская битва 640 лет спустя: Пересвет и Челубей продолжают хранить секреты

20 сентября 2020, 22:30  •  54 • Политика
Только что завершилась реконструкция на Куликовом поле, в центре которой, безусловно, была битва Пересвета и Челубея. Казалось бы, этот хорошо знакомый со школьной скамьи исторический эпизод изучен досконально. Но… Пересвет и Челубей продолжают хранить секреты.
Преподобный Сергий Радонежский даёт Дмитрию Донскому для воодушевления войска двух иноков - и один из них, Александр Пересвет, выходит на поединок с могучим богатырём Челубеем из стана Мамая. В сражении оба падают замертво. А брат Пересвета Ослябя гибнет в разгар жестокой сечи.
Великий князь Дмитрий Донской и сам вышел на поле боя, поддерживая дух своих воинов. Это во многом и предопределило исход тяжелейшего столкновения. В ходе реконструкции на Куликовом поле в рамках фестиваля на 640-ю годовщину Куликовской битвы мы увидели яркие моменты события сквозь века.
Фото: Царьград.
Надо сказать, несмотря на однозначность событий, споры вокруг них идут до сих пор. Вплоть до опровержений самой схватки Пересвета и Челубея. Но никто не может опровергать факта, что всё это часть нашей русской истории. А битва на Куликовом поле стала началом государственности России, когда наши люди смогли отстоять свою землю, дав отпор сильнейшему противнику. Что касается трактовок, с каждым днём мы открываем всё новые и новые секреты Куликовской битвы. Кстати, в том числе и через переосмысление великой картины Михаила Авилова "Поединок Пересвета с Челубеем".
Учредитель телеканала Царьград по завершении реконструкции подчеркнул, что Красный холм сегодня - это то место, куда нужно приводить новые поколения, чтобы те знали и понимали свою историю:
Прекрасное событие, именно здесь ты понимаешь, что сюда нужно приводить своих детей, - подчеркнул Малофеев.
Напомним, Царьград продолжает прямую трансляцию с Красного холма. В течение всего дня здесь проходит фестиваль в честь 640-й годовщины Куликовской битвы.

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