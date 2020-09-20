Куликовская битва 640 лет спустя: Пересвет и Челубей продолжают хранить секреты

Преподобный Сергий Радонежский даёт Дмитрию Донскому для воодушевления войска двух иноков - и один из них, Александр Пересвет, выходит на поединок с могучим богатырём Челубеем из стана Мамая. В сражении оба падают замертво. А брат Пересвета Ослябя гибнет в разгар жестокой сечи.

Великий князь Дмитрий Донской и сам вышел на поле боя, поддерживая дух своих воинов. Это во многом и предопределило исход тяжелейшего столкновения. В ходе реконструкции на Куликовом поле в рамках фестиваля на 640-ю годовщину Куликовской битвы мы увидели яркие моменты события сквозь века.

Фото: Царьград.

Надо сказать, несмотря на однозначность событий, споры вокруг них идут до сих пор. Вплоть до опровержений самой схватки Пересвета и Челубея. Но никто не может опровергать факта, что всё это часть нашей русской истории. А битва на Куликовом поле стала началом государственности России, когда наши люди смогли отстоять свою землю, дав отпор сильнейшему противнику. Что касается трактовок, с каждым днём мы открываем всё новые и новые секреты Куликовской битвы. Кстати, в том числе и через переосмысление великой картины Михаила Авилова "Поединок Пересвета с Челубеем".

Учредитель телеканала Царьград по завершении реконструкции подчеркнул, что Красный холм сегодня - это то место, куда нужно приводить новые поколения, чтобы те знали и понимали свою историю:

Прекрасное событие, именно здесь ты понимаешь, что сюда нужно приводить своих детей, - подчеркнул Малофеев.

Напомним, Царьград продолжает прямую трансляцию с Красного холма. В течение всего дня здесь проходит фестиваль в честь 640-й годовщины Куликовской битвы.