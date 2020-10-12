Куликово поле: малоизвестные страницы истории великой победы • 51 • Аналитика © РИА Новости / Илья Питалев Куликовская битва хорошо знакома всем по школьным учебникам, однако многие детали этого события известны лишь небольшому кругу специалистов. О неожиданных чертах личности Дмитрия Донского, о том, как русские войска впервые столкнулись с огнестрельным оружием, и о многолетней тяжелой войне с Мамаем в день рождения великого князя РИА Новости рассказал заведующий музейным комплексом "Куликово поле" в Моховом, доктор исторических наук, профессор Олег Вронский. — Куликовская битва — кульминация многолетней войны Дмитрия Ивановича и его союзников против Мамая. Как протекало это противостояние? — Первое столкновение Дмитрия с Мамаем было в 1373 году, правда до сражения тогда не дошло. Ордынцы, по обыкновению грабившие земли Рязанского княжества, двинулись на Коломну – богатый город, за который давно шел спор между Рязанью и Москвой. Узнав об этом, Дмитрий Иванович выдвинул свою рать на "окский рубеж". Обремененные добычей и не готовые к решительному отпору степняки вынуждены были прервать налет и спешно ретироваться. В следующем году Дмитрий собрал князей северо-восточной Руси на съезд в Переяславле-Залесском, чтобы заключить с ними соглашение о согласованном противодействии ордынцам и невыплате установленной "джанибековой" дани, которую требовал Мамай. Это и было то самое знаменитое "розмирие с Ордой и Мамаем", зафиксированное летописцем. — Как впервые удалось разбить ордынцев? — В 1376 году сборная московско-нижегородская рать совершила поход на Волжскую Булгарию – сильного вассала Орды, часто беспокоившего наше пограничье. Под стенами Великого Булгара состоялась битва, в которой русские войска, кстати, впервые столкнулись с огнестрельным оружием. Неприятель был разбит и заплатил весомую контрибуцию. Среди богатых трофеев были и "тюфяки" – пушки, впоследствии установленные на стенах московского кремля. Булгария стала данником Москвы. Противостояние на средней Волге обострилось, пополз слух, что с юга движется огромное ордынское войско. Коалиция князей, возглавляемая Дмитрием Ивановичем, выставила на нижегородских рубежах большую рать, однако долгое время вестей о противнике не поступало. Оставив во главе армии молодого нижегородского княжича, князья с частью войск вернулись в свои земли. К несчастью, нагрянувшие вскоре ордынцы застали русичей врасплох и разбили наголову – в побоище на речке Пьяне полегло почти все войско, включая юного командующего. Впрочем, уже через год Дмитрий Иванович взял реванш, нанеся страшное поражение воеводам Мамая на реке Воже, на западе современной Рязанской области. Спровоцировав ордынцев атаковать с переправы через реку, москвичи и рязанцы прижали неприятеля к берегу и после жесткой сечи сбросили его в воду и обратили в бегство. Это была первая победа русских над Ордой в полномасштабном сражении и страшный позор для Мамая, который требовал жестокой мести. — Что на тот момент представляла собою Орда, управляемая Мамаем? — Хотя Орда переживала не лучшие свои годы – летописцы называли период 1359-1380 годов "великой замятней", то есть смутой – она оставалась более чем серьезным противником. За двадцать лет постоянной резни сменилось двадцать пять ханов, но для Руси зачастую это означало не ослабление давления, а лишь увеличение числа противников. Сам Мамай определенно был личностью незаурядной – это был один из ярчайших полководцев и правителей Азии своего времени, лично не проигравший ни одного сражения до Куликовской битвы. Его проблемой было то, что он не имел права стать ханом, поскольку не был Чингизидом, хотя и породнился с ними, женившись на сестре хана Бердибека. При нем он занимал пост "беклярбека" – "князя над князьями", то есть главы правительства. В итоге это его и погубило: будучи вынужденным вести войну на два фронта – против Москвы и против Тохтамыша, претендовавшего на верховную власть в Орде, он не успел найти новую марионетку-Чингизида вместо хана Тюляка, погибшего на Куликовом поле. Благодаря этому Тохтамыш, довольно никчемный полководец, смог перехватить инициативу и завоевать поддержку степной знати. — Какие настроения витали в то время в русских княжествах? В чем был "дух времени"? — Русь, опустошенная батыевым нашествием, на целый век погрузилась в пучину бед: кроме ожесточенной феодальной распри ее терзали регулярные эпидемии, убивавшие порой до трети на населения. Победителем в междоусобице постепенно становилось молодое Московское княжество, активно развивавшееся отчасти за счет денег, удерживаемых из дани, которую москвичи собирали для Орды с других княжеств. В кульминационный момент борьбы с Мамаем разразилась тяжелая церковная смута. Дмитрий Иванович был недоволен кандидатурой нового митрополита, назначенного патриархом Константинопольским – по мнению князя, им должен был стать один из русских архиереев, тогда как Киприан был, по-видимому, болгарином и к тому же воспринимался Дмитрием как ставленник Литвы. Князь унизил митрополита и прогнал из своих владений. Конечно, главным духовным авторитетом эпохи был преподобный Сергий Радонежский, с которым великий князь советовался во все судьбоносные моменты. Идея, озвученная "игуменом Земли Русской", оказалась близка всем современникам: разорение Руси – это наказание за братоубийство, и чтобы победить Орду и искупить грехи отцов и дедов, князья должны забыть старые обиды и сплотиться. — Верно ли считать, что Дмитрий был не только великим полководцем, но и выдающимся дипломатом и администратором? — Конечно, это так, но огромную роль играло и ближайшее окружение князя. В первую очередь – его воспитатель, митрополит Алексий, тонкий дипломат, имевший и в Орде серьезное влияние. Ближайшим другом великого князя был его двоюродный брат Владимир Андреевич Серпуховской, прозванный, между прочим, не только Храбрым, но также и Донским, как и его "брат старейший" Дмитрий. Дмитрий умел приблизить к себе преданных и талантливых"пришельцев" – и простолюдинов, и бояр, и ордынских "царевичей", готовых креститься. Так, скорее всего, герой Куликовской битвы Михаил Бренок был простым московским мальчишкой, взятым Дмитрием в свою кампанию еще в отрочестве. Экономическая политика Москвы давала удивительные результаты. Например, в Серпуховском княжестве до правления Дмитрия не было ни одного города, а к концу его жизни их было уже четыре, и все процветали. Белокаменный московский кремль – громаду, периметр которой лишь на 200 метров короче современного – построили при Дмитрии за три года. Тогда же в Москве начинается чеканка собственной монеты. Западный противник Москвы – Литва, тоже активно собиравшая русские земли, – была расколота распрей между сыновьями Ольгерда. Младший, Ягайло, впоследствии принявший католичество и коронованный в Польше, выступил союзником Мамая. Дмитрию удалось привлечь на свою сторону его старших братьев Андрея и Дмитрия, в итоге приведших свои полки на Куликово поле против степняков. Мир на Ближнем Востоке зависит от воли Ирана — Как развивались события лета-осени 1380 года, предшествовавшие битве? — Мамай намеревался в новом походе завоевать богатства и вернуть авторитет, что было необходимо в борьбе с Тохтамышем. Он выдвинул дерзкое требование: Москва будет прощена, если вновь начнет платить дань, но уже в двойном объеме. Ключевую роль в начале кампании сыграл князь Рязанский, Олег Иванович. Несмотря на жесткое противостояние с Москвой и угрозы хана, рассчитывавшего, что рязанцы выступят с ним против москвичей, Олег Иванович предупредил Дмитрия о выдвижении степняков. Собравшись в Москве, рать выступила в Коломну, после которой внезапно повернула на запад. Тут проявился полководческий гений Дмитрия – вместо того, чтобы занять оборонительную позицию на Оке, естественном водном рубеже своих земель, он начал активные встречные действия против Мамая и Ягайло, войска которых могли объединиться буквально в считанные дни. Пятидневный марш на запад принес именно то, на что рассчитывал великий князь – Ягайло замешкался, опасаясь встречи с Дмитрием один на один. После этого русские войска совершили резкий маневр на юго-восток, сблизившись с ордынцами и оставив литовцев в нескольких дневных переходах позади. Место сражения был выбрано идеально. Куликово поле – поле узкое, обрамленное оврагами, кустарником и прибрежными косогорами. Лучшего места для борьбы с тяжелой степной конницей было не найти. — В чем, на ваш взгляд, значение этой битвы? — Несмотря на то, что историки долгое время были склонны, вслед за летописцами, сильно завышать численность участников, это действительно была одна из крупнейших битв своего времени. Вполне вероятно, даже самая крупная. XIV столетие – эпоха духовного подъема Руси, делавшей решающие шаги от разобщенности к единству, вопреки иноземной экспансии, пандемиям, давним княжеским распрям. Куликовская битва – не только следствие этого подъема, но и событие, продлившее и углубившее его. Событие, ставшее "первой победной песнью руссов" и неотъемлемой частью их культурного кода на протяжении столетий. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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