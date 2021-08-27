Кулебу разозлила шутка Лаврова о «приватизации» Нового года

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя поздравление президента Украины Владимира Зеленского по поводу Крещения Киевской Руси, пошутил, что от украинских властей можно ожидать и присвоение праздника Нового года.«Украина, наверное, еще не раз порадует нас своими решениями. Вот на днях было сказано, что они приватизировали День Крещения Руси. Не знаю, может быть, скоро будет решено господином Зеленским, что и Новый год можно отмечать только на Украине, потому что все остальное — это не украинское», — сказал Лавров в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Вене с главой МИД Австрии Александером Шалленбергом.Сегодня, 26 августа, на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ответил на шутку своего российского коллеги:«Комментарии главы МИД Сергея Лаврова относительно этого указа президента являются неуместными и исторически некорректными. Очень жаль видеть очередное превращение дипломатии в пропаганду».По его словам, Украина была, есть и будет, а «попытки Москвы как исторической периферии» называться центром Киевской Руси не являются новыми.«Двух Киевов нет, есть один Киев: он украинский, и это столица украинского государства», — заявил Кулеба.До этого, в 30-ю годовщину Дня независимости, Зеленский подписал указ о праздновании Дня украинской государственности 28 июля, в День крещения Киевской Руси-Украины.Напомним, в поздравлении украинцев с крещением Киевской Руси президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 24 области Украины и полуостров Крым — «её родные дети и являются по праву наследниками, а двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство», пошутил, что можно ожидать присвоения украинскими властями и праздника Нового года.24 августа, на параде по случаю 30-летия независимости страны Зеленский учредил День украинской государственности 28 июля, в День крещения Киевской Руси.