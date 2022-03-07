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Кулебе придётся выслушать Лаврова: Глава МИД Турции назвал дату и место встречи
07 марта 2022, 15:30 • 55 • Политика
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу анонсировал встречу главы МИД России Сергея Лаврова и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. По информации турецкого дипломата, встреча может пройти в Анталье 10 марта.
Ещё один раунд переговоров (помимо тех, что ведутся в Белоруссии между делегациями из России и Украины) предстоит на этот раз в Турции. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о том, что глава МИД России Сергей Лавров и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретятся в Анталье 10 марта.
О том, что такая встреча действительно планируется, говорит и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подтвердила ТАСС, что встреча Лаврова и Кулебы состоится "в соответствии с достигнутой договорённостью в ходе телефонного разговора президентов России и Турции, по инициативе турецкого лидера на полях Анталийского дипломатического форума".
Так что Кулебе придётся выслушать Лаврова, да ещё и при свидетеле. Встреча министров иностранных дел будет проходить в присутствии Мевлюта Чавушоглу.
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