|
Кулеба заявил об отсутствии шансов у России «продвинуть» Русский мир на Украине
09 февраля 2021, 17:25 • 139 • Украина
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Русский мир явственно проигрывает на Украине и Украинскому миру, и не сможет укрепить свои позиции в этой стране.
Об этом Кулеба написал в своем Twitter, реагируя на заявление представителя Кремля Дмитрия Пескова.
Накануне пресс-секретарь Владимира Путина заявил о принадлежности Украины к русскому миру и о том, что Россия намерена продвигать его идеи «мягкой силой».
Кулеба на это заявил, что России не удастся осуществить экспансию Русского мира на Украине – «ни танками, ни мягкой силой».
«Россия не смогла продвинуть "русский мир" в Украине танками. И мягкой силой не сможет. "Русский мир" – это однообразие, в котором нет никого, кроме россиян. Украинский Мир – это многообразие и свобода быть собой. Поэтому его защищают украиноязычные, русскоязычные и все остальные украинцы», – написал Кулеба.
Напомним, Песков выразил убеждение в том, что Украина является частью Русского мира, поскольку на ее территории проживает много русскоязычных граждан.
Кроме того, он отметил, что Кремлю не нравится сопротивление Украины этому факту. В дополнение пресс-секретарь Владимира Путина подчеркнул, что поддержка Россией Русского мира – это мягкая сила.
Ранее Кулеба заявлял, напомним, что на Украине «покончено с Русским миром».
Подпишитесь на нас
Загрузка...
139
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
06 февраля 2021, 09:40
|
08 февраля 2021, 16:40
|
03 февраля 2021, 07:25
|
03 февраля 2021, 21:10
|
06 февраля 2021, 22:30
|
07 февраля 2021, 01:15
|
03 февраля 2021, 17:30