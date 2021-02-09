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Кулеба заявил об отсутствии шансов у России «продвинуть» Русский мир на Украине

09 февраля 2021, 17:25  •  139 • Украина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Русский мир явственно проигрывает на Украине и Украинскому миру, и не сможет укрепить свои позиции в этой стране.

Об этом Кулеба написал в своем Twitter, реагируя на заявление представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Накануне пресс-секретарь Владимира Путина заявил о принадлежности Украины к русскому миру и о том, что Россия намерена продвигать его идеи «мягкой силой».

Кулеба на это заявил, что России не удастся осуществить экспансию Русского мира на Украине – «ни танками, ни мягкой силой».

«Россия не смогла продвинуть "русский мир" в Украине танками. И мягкой силой не сможет. "Русский мир" – это однообразие, в котором нет никого, кроме россиян. Украинский Мир – это многообразие и свобода быть собой. Поэтому его защищают украиноязычные, русскоязычные и все остальные украинцы», – написал Кулеба.

Напомним, Песков выразил убеждение в том, что Украина является частью Русского мира, поскольку на ее территории проживает много русскоязычных граждан.

Кроме того, он отметил, что Кремлю не нравится сопротивление Украины этому факту. В дополнение пресс-секретарь Владимира Путина подчеркнул, что поддержка Россией Русского мира – это мягкая сила.

Ранее Кулеба заявлял, напомним, что на Украине «покончено с Русским миром».

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