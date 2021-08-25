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Кулеба заявил об "истеричной реакции" российских СМИ из-за "Крымской платформы"

25 августа 2021, 16:05  •  67 • Политика
Фото: Thomas Koehler/photothek.de via/www.globallookpress.com
Министр призвал не обращать внимание на столь ничтожные медиаресурсы
Свыше сорока иностранных делегаций поучаствовали в "Крымской платформе". За считанные дни мероприятию было посвящено свыше 300 публикаций в десятках стран мира, включая государства Северной и Центральной Америки. Соответствующее заявление сделал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, назвавший недавнее событие в Киеве "историческим саммитом".
Довольный результатом министр сообщил, что цифры до сих пор растут, и "Крымская платформа" попала в поле зрения аналитиков и иностранных лидеров.
"Даже в далеком дружественном бразильском издании Estado De Minas пишут: ′′Представители почти 50 стран мира собрались в Киеве, чтобы остановить оккупацию украинского полуострова Крыма". Издалека цифры немного увеличиваются, и формулировка немного упрощена. Но в нашу пользу", – заявил Кулеба на своей странице в социальной сети "Фейсбук".
Таким образом, глава внешнеполитического ведомства сослался на множественные публикации иностранных медиаресурсов, в которых прослеживается дружественная позиции Киева риторика вокруг Крыма. 
"Не буду обращать ваше внимание на истеричные реакции московских и российских медиаресурсов. Там горит. Короче: Слава Украине!" – подытожил министр иностранных дел Незалежной.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, выступая на саммите, что основным достижением мероприятия стал сам факт его проведения. Во время заключительной речи глава Незалежной сообщил, что "никто не забыл" о "временной оккупации" полуострова, так как на саммите присутствовали 46 иностранных делегаций. Тем самым, полагает Зеленский, международная общественность включила тему о "возвращении" региона в состав Украины в мировую повестку.

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