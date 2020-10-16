Кулеба: Выход РФ из консультаций по МН17 свидетельствует о «её страхе перед правдой»

Министр иностранных дел Украины Кулеба, комментируя выход России из консультаций с Австралией и Нидерландами по делу сбитого Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17, заявил, что это «красноречивое свидетельство ее страха перед правдой о том, что произошло 17 июля 2014 года в небе над Донбассом».Как сообщается на сайте МИД, об этом Кулеба заявил в телефонный разговор с министром иностранных дел Королевства Нидерланды Стефом Блоком.Ключевой темой разговора стало взаимодействие в привлечении виновных в крушении самолета в рамках судебных процессов в Нидерландах и международных судебных инстанциях.Министры обсудили выход РФ из трехсторонних консультаций с Нидерландами и Австралией по международно-правовой ответственности за сбивание самолета.Кулеба подчеркнув, что Украина, всегда была открытой к сотрудничеству и предоставляла всю необходимую информацию органам власти Нидерландов в этом деле, заявил:«Выход РФ из консультаций по МН17 — это красноречивое свидетельство ее страха перед правдой о том, что произошло 17 июля 2014 года в небе над Донбассом».Министры Украины и Нидерландов договорились продолжать сотрудничество с целью установления справедливости и привлечения виновных к ответственности.В свою очередь, Блок положительно оценил присоединение Украины как третьей стороны к межгосударственному иску Нидерландов против России в Европейском суде по правам человека.15 октября в МИД РФ заявили, что дальнейшие консультации с Австралией и Нидерландами по вопросу катастрофы малайзийского самолета «лишены смысла», поскольку от России добиваются «признания вины и получения компенсаций для родственников погибших».17 июля 2014 года на востоке Украины был сбит самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17, выполнявший рейс «Амстердам - Куала-Лумпур». В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Большинство погибших —196 человек — были гражданами Нидерландов.