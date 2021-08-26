Кулеба упрекнул Лаврова за неуместную шутку о приватизации

Дмитрий Кулеба. Фото: Ovsyannikova Yulia/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Киев отправил Москву на "периферию истории"

"Неуместными" и "некорректными" назвал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказывания российского коллеги Сергея Лаврова по поводу указа президента Владимира Зеленского о начале отсчета украинской государственности с момента крещения Древней Руси.

Отвечая на вопросы журналистов в Вене, Лавров пошутил, что такими темпами Киев скоро "приватизирует" и Новый год. Кулеба шутку не оценил:

"Украине, в отличие от вас, не нужно ничего "приватизировать", – заявил Кулеба на брифинге в четверг. – Это вы пытаетесь присвоить чужую историю, чужие блюда, чужую культуру. Украина была, есть и будет. И указ президента Украины просто зафиксировал этот факт".

По мнению главы дипломатии Незалежной, Москва является "исторической периферией", и Киев должен спокойно относиться к ее попыткам "называться центром".

"Украинский Киев – это столица украинского государства, которая была с самого начала столицей Древней Руси. Это наша история",

– подчеркнул Кулеба, его выступление в прямом эфире транслировалось на странице ведомства в "Фейсбуке".

Ранее президент РФ Владимир Путин написал статью "Об историческом единстве русских и украинцев". Руководство в Киеве попыталось опровергнуть факты, вызывая смех у историков. Теперь же устами главы МИД Украина сама указывает на общие корни народов двух государств.