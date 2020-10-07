Кулеба: Украина готова разместить базу НАТО в Николаевской области

Украина заинтересована и готова предоставить территорию для военной базы Великобритании в Николаевской области. Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал в интервью ВВС.По его словам, украинская сторона выступает за более тесное сотрудничество с британскими военными и рассматривает возможность размещения британских десантников.«Если они там (в Николаевской области) десантируются и останутся, мы тоже не будем возражать. С первого дня российской агрессии Британия была рядом и оказывала практическую поддержку, и не только в военном плане», — заявил Кулеба.Глава внешнеполитического ведомства Украины добавил, что Киев и Лондон серьезно сотрудничают по многим вопросам. По его словам, Великобритания проводит кропотливую работу вне зависимости от того, что Лондон не присутствует в переговорной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.Отметим, 7-8 октября глава МИД и президент Украины находятся с рабочим визитом в Великобритании.