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Кулеба: Украина готова разместить базу НАТО в Николаевской области

07 октября 2020, 21:30  •  93 • Украина

Украина заинтересована и готова предоставить территорию для военной базы Великобритании в Николаевской области. Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал в интервью ВВС.

По его словам, украинская сторона выступает за более тесное сотрудничество с британскими военными и рассматривает возможность размещения британских десантников.

«Если они там (в Николаевской области) десантируются и останутся, мы тоже не будем возражать. С первого дня российской агрессии Британия была рядом и оказывала практическую поддержку, и не только в военном плане», — заявил Кулеба.

Глава внешнеполитического ведомства Украины добавил, что Киев и Лондон серьезно сотрудничают по многим вопросам. По его словам, Великобритания проводит кропотливую работу вне зависимости от того, что Лондон не присутствует в переговорной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.

Отметим, 7-8 октября глава МИД и президент Украины находятся с рабочим визитом в Великобритании.

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