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Кулеба: Украина готова разместить базу НАТО в Николаевской области
07 октября 2020, 21:30 • 93 • Украина
Украина заинтересована и готова предоставить территорию для военной базы Великобритании в Николаевской области. Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал в интервью ВВС.
По его словам, украинская сторона выступает за более тесное сотрудничество с британскими военными и рассматривает возможность размещения британских десантников.
«Если они там (в Николаевской области) десантируются и останутся, мы тоже не будем возражать. С первого дня российской агрессии Британия была рядом и оказывала практическую поддержку, и не только в военном плане», — заявил Кулеба.
Глава внешнеполитического ведомства Украины добавил, что Киев и Лондон серьезно сотрудничают по многим вопросам. По его словам, Великобритания проводит кропотливую работу вне зависимости от того, что Лондон не присутствует в переговорной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.
Отметим, 7-8 октября глава МИД и президент Украины находятся с рабочим визитом в Великобритании.
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