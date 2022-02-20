Кулеба рассказал о планах Киева на Россию

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал об истинном отношении Киева к Москве. Об этом он сказал на брифинге.

По словам Кулебы, Украина "не стремится к войне, а стремится к миру". Также Киев якобы готов работать с Россией дипломатическим путём.

Дипломатия продолжает работать,

- заметил Кулеба.

При этом Украина "готовится к любому сценарию". Киев будет делать всё возможное, чтобы сделать Украину максимально сильной, подытожил Кулеба.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил один из элементов информационной войны, представив своего рода теорию заговора для Украины из пяти пунктов. Он отметил, что на деле оказывается, что Киев наращивает войска на линии соприкосновения с Донбассом и угрожает жизням мирных людей.