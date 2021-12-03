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Кулеба раскрыл "коварный план" Кремля: "Россия зомбировала своё население"

03 декабря 2021, 00:00  •  94 • Политика
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскрыл "коварный план" Кремля, пообещав "поток гробов". "Россия зомбировала своё население", - уверен политик.
Кулеба дал интервью латышскому новостному порталу Sargs.lv. Текст беседы опубликовало на своём сайте посольство Украины в Латвии.
Министр заявил, что сейчас армия Украины сильнее, чем была ещё семь лет назад.
"Если Россия всё равно решится на войну, то придётся рассчитывать на очень большое количество погибших российских солдат", - считает глава МИД Украины.
По его мнению, Владимир Путин "виноват" в энергетическом кризисе в Европе, миграционном кризисе на границе Польши, Литвы и Латвии. Якобы Россия мешает работать наблюдателям ОБСЕ в Донбассе. Более того, действия Москвы направлены на ослабление и дестабилизацию Украины. Кулеба убеждён: президент России специально создаёт проблемы в других странах, чтобы потом самому же их решить, но потребовать взамен некоторых уступок для Москвы.
"В течение многих лет Россия тратила миллионы на то, чтобы зомбировать своё население, дегуманизировать и унизить Украину через пропагандистские СМИ", - добавил украинский министр.
Он пообещал "великую войну" и "очень большое кровопролитие в самой середине Европы", если Россия "применит военные средства".
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба позволил себе угрозы в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко. Но этим своему государству он вовсе не помог. Политолог Юрий Кот рассказал о "Кулебе головного мозга" и отметил, что без бунта может не обойтись.

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