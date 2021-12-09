Кулеба пугает Путина массовым убийством русских солдат

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пугает президента России Владимира Путина массовым убийством русских солдат. О "невыносимой цене" для главы государства министр заявил в эфире Sky News.

"Новая тактика украинской дипломатии: пугать Путина массовым убийством российских солдат, выступая при этом на западных телеканалах", - обратила внимание телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале, публикуя часть интервью главы МИД Украины Дмитрия Кулебы для Sky News.

Как и украинский министр обороны, главный дипломат Незалежной стращает президента России кровавым возмездием. В частности, в эфире телеканала Кулеба призвал партнёров Украины создать "невыносимо высокую" цену для президента России Владимира Путина.

"Они могут нанести экономический удар. Мы будем сражаться на земле, - пояснил свою идею министр. - Мне очень жаль это говорить, но будет много погибших российских солдат".