Кулеба призвал рассматривать российскую вакцину от COVID-19 как гибридное оружие против Украины

Российскую вакцину против коронавируса Sputnik V следует рассматривать «как гибридное оружие страны-агрессора РФ против Украины», и о ее поставках на Украину не может быть и речи.Об этом заявил глава МИД РФ Дмитрий Кулеба.Министр считает, что вопрос вакцины в целом является классическим примером гибридных возможностей, у которых Кулеба насчитал несколько измерений.«Существует несколько измерений этого вопроса. Есть классический путь получения вакцины или доступа к ней через систему COVAX. В частности существуют возможности договориться напрямую с отдельными поставщиками-производителями, а также гибридная возможность обратиться к странам, которые уже зарезервировали для себя с большим запасом вакцину, попросить их сейчас дать небольшую долю нам с расчетом на то, что они все равно свои запасы пополнят», - объяснил Кулеба.«И есть еще одно гибридное измерение в этой истории - это ситуация с российской вакциной. Мы же понимаем, что когда речь идет о российской вакцине, то она является гибридным оружием России против Украины», - добавил глава МИД Украины.Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заверил, что Украина ведет переговоры о вакцине против коронавируса со всеми производителями, кроме РФ.Напомним, украинцы в закрытом вопросе определились с «надежными» и «ненадежными» производителями вакцин в мире.