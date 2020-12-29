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Кулеба призвал рассматривать российскую вакцину от COVID-19 как гибридное оружие против Украины

29 декабря 2020, 18:55  •  86 • Украина

Российскую вакцину против коронавируса Sputnik V следует рассматривать «как гибридное оружие страны-агрессора РФ против Украины», и о ее поставках на Украину не может быть и речи.

Об этом заявил глава МИД РФ Дмитрий Кулеба.

Министр считает, что вопрос вакцины в целом является классическим примером гибридных возможностей, у которых Кулеба насчитал несколько измерений.

«Существует несколько измерений этого вопроса. Есть классический путь получения вакцины или доступа к ней через систему COVAX. В частности существуют возможности договориться напрямую с отдельными поставщиками-производителями, а также гибридная возможность обратиться к странам, которые уже зарезервировали для себя с большим запасом вакцину, попросить их сейчас дать небольшую долю нам с расчетом на то, что они все равно свои запасы пополнят», - объяснил Кулеба.

«И есть еще одно гибридное измерение в этой истории - это ситуация с российской вакциной. Мы же понимаем, что когда речь идет о российской вакцине, то она является гибридным оружием России против Украины», - добавил глава МИД Украины.

Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заверил, что Украина ведет переговоры о вакцине против коронавируса со всеми производителями, кроме РФ.

Напомним, украинцы в закрытом вопросе определились с «надежными» и «ненадежными» производителями вакцин в мире.

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