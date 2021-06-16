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Главная / Украина

Кулеба пригрозил Путину и Байдену непризнанием договорённостей по Украине

16 июня 2021, 03:40  •  80 • Украина

В Киеве не видят рисков, что на предстоящей 16 июня в Женеве встрече лидеров США и России будут достигнуты договорённости по Украине.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Он пояснил, что Киев донес до своих партнеров в США неприемлемость обсуждения Украины без Украины. Если же таковое в Женеве случится, то Киев грозит их не признать.

«На самом деле Украина будет одним из важных вопросов, которые будут обсуждаться. И мы хорошо понимаем позицию президента США. Мы не видим риска, что на этой встрече за нашей спиной была бы достигнута какая-то договоренность касательно Украины. Мы очень четко донесли до наших партнеров, что никакие договоренности касательно Украины, которые будут достигнуты без Украины, нами признаваться не будут. Поэтому давайте подождем завершения встречи», – сказал Кулеба.

Напомним, ожидается, что на встрече в Женеве Владимир Путин и Джо Байден обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе, ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.

Ранее Кулеба заявил о надежде, что президент США в ходе встречи убедит президента РФ поверить в неудачу и оставить Украину.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, комментируя итоги саммита НАТО 14 июня, заявил, что Украина заслуживает быть на одном уровне с членами НАТО, подчеркнув, что она должна находиться «за одним столом переговоров, а не за кулисами».

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