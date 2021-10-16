Кулеба пригрозил "задавить" Россию в суде по Керченскому инциденту

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Глава украинского МИД предрек судьбоносные для всего мира итоги разбирательства

Во время суда в Гааге украинская сторона будет в состоянии задавить Россию "железной логикой юридических аргументов" в деле по инциденту в Керченском проливе. Об в "Украинской правде" заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"И мы задавим российских преступников. Красиво и согласно международному праву", – указал он.

Однако, отметил Кулеба, для того, чтобы все провернуть в таком духе потребуется больше времени, но последствия для России будут серьезными и продолжительными.

По его словам, победа Киева важна и для Украины, и для остального мира, поскольку станет сигналом для международного сообщества и отдельных государств о недопустимости нарушения правил.

Напомним, инцидент в Черном море произошел в конце ноября 2018 года. Два катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу" ВМС Украины нарушили российскую границу, зайдя в закрытую акваторию и выдвинувшись в направлении Керченского пролива. Они не подчинились требованиям российской стороны, из-за чего экипажи кораблей были задержаны. Спустя год их передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных.